https://sputniknews.com.tr/20220922/savunma-sanayii-baskani-demir-s-400ler-konusunda-ilk-gunku-yol-haritasini-uyguluyoruz-1061525602.html

Savunma Sanayii Başkanı Demir: S-400'ler konusunda İlk günkü yol haritasını uyguluyoruz

Savunma Sanayii Başkanı Demir: S-400'ler konusunda İlk günkü yol haritasını uyguluyoruz

Güney Afrika’nın başkenti Pretorya’da düzenlenen Afrika Havacılık ve Savunma Fuarı AAD 2022’ye katılan Savunma Sanayii Başkanı (SSB) İsmail Demir, “Her... 22.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-22T22:22+0300

2022-09-22T22:22+0300

2022-09-22T22:22+0300

savunma

ismail demir

savunma sanayii başkanı ismail demir

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İtalya ve Fransa ortaklığındaki uzun menzilli hava savunma sistemi SAMP/T konusunda son 6 ayda bir gelişme olmadığını ifade eden İsmail Demir, “İlk konuştuğumuz safhadan belli bir yere kadar geldik. Şimdi yeniden oturup, bundan sonraki fazı konuşmak gerekiyor” açıklamasını yaptı.Demir ayrıca, “SAMP/T’nin sahip olduğu muhtelif teknolojiye biz de sahibiz” ifadesini kullandı. SSB Başkanı Demir, S- 400’lerin ikinci paketinin Rusya’dan tedariki konusunda, “İlk günkü yol haritasını uyguluyoruz” diye konuştu. Altay tankı motorunun seri üretimi için Güney Kore’de bir ekip olduğunu söyleyen Demir, motorla ilgili seri üretim konusunda görüşmelerin yapıldığını belirtti.Hürriyet'ten Selçuk Böke'ye konuşan İsmail Demir, şunları söyledi:“Afrika, her açıdan bizim için önemli bir coğrafya. Savunma sanayii de bunlardan birisi. Güney Afrika’nın diğer Afrika ülkelerinden ayrıldığı nokta; bazı temel teknolojilerin ve etkili şirketlerinin burada yer alıyor olması.Bu şirketlerin muhtelif faaliyetleri var, ayrıca ASELSAN’ın burada ortak bir şirketi var. Bir anlamda buraya da uzanmış durumdayız. Fuarda bulunarak hem diğer katılımcı ülkelerle temas ettik hem de şirketlerimiz burada faaliyetlerini sergiledi ve yeni işbirliği imkanlarını yerinde gördük. Afrika ülkeleri çok sayıda savunma ürünümüzle ilgileniyor. Afrika için başka bir boyutta görülmeye başladık. Afrika ülkelerin sınır güvenliğinden, hassas tesis güvenliğine, zırhlı araçlardan, insansız hava sistemlerine kadar muhtelif ihtiyaçları var. Afrika, Türkiye’yi savunma sanayii alandaki oyunculardan birisi olarak görüyor. Bizim her fırsatta Afrika’da bulunmamız ve kendimizi hatırlatmamız gerekiyor. Tabii sadece biz değil, birçok ülke burada boy gösteriyor. Biz,kendi farkımızı ortaya koyacak önerilerle geliyoruz. Sadece almak-satmak amaçlı burada değiliz. Kabiliyet oluşturma, ortaklık yapma veya çözümleri beraber gerçekleştirme gibi çeşitli örnekler sergiliyoruz. Bu da bizim ciddi ve samimi yaklaşımımızın bir neticesi.Fuarlar bayrak gösterme, ‘biz buradayız’ deme fuarları. Fuarlarda iz bıraka bıraka netice alıyorsunuz. Ama çok sayıda oyuncu var. Hangi oyuncuyla hangi safhada netice alacağınızın tahminini yapmak zorama sürekli kendinizi gösterip, hatırlatıp adım adım yürümeniz lazım ki sonuç alabilesiniz.Bu tür faaliyetleri hiç kesmemek gerekiyor. Çünkü rakipleriniz sürekli kendilerini hatırlatmakla ilgili faaliyette bulunuyor. Çeşitli makamlarla temasın sürekliliği hem kişisel hem resmi anlamada bir dirsek temasının sürelik hayata geçirilmesi ürünün kendisi kadar önem taşıyor.Ürünlerimizin kalitesi konusunda bir tereddütümüz yok. Şunu da memnuniyetle söylüyoruz ki, Türkiye’ye gelen resmi makamlar ve özel şirketler gördüklerinden son derece memnun ve hayrete düşmüş olarak ayrılıyorlar. Çünkü genelde bu kadar ileri teknoloji beklemiyorlar. Bir-iki ürünümüzün adı çok çıkıyor ama bizim bunun dışında da çok çeşitli kabiliyetlerimiz var. Bunları da yerinde görünce izlenimler değişiyor.Altay tankıAltay tank motorunda testler devam ediyor ve iyi gidiyor. Şimdi transmisyon entegre edildi. Malum bunlar son derece yoğun ve muhtelif testlerden geçiriliyor. Motor tek başına çeşitli sürelerde, sıcaklıklarda ve çeşitli yüklemelerde test ediliyor. Şu anda o testlerin de devamını görüyoruz, verileri alıyoruz. Testte görünen bir aksaklık olursa onu düzeltmek için çaba harcanıyor. Süreç devam ediyor. İşi garantiye almak açısından Güney Kore konusundaki çalışmalarda bir yere varıldı. Sistem geldi, entegre ettik. Şimdi bir ekip de Güney Kore’de başka bir fuarda. Onlar da motorla ilgili seri üretim konusunda ne kadar sürede, kaç tane teslim edilir görüşmelerini yapıyor.SAMP/T projesinde geçmiş altı ay içinde bir gelişme yok. Bizim malum tanımlama çalışmamız vardı, onu tamamladık. Şimdi yeniden oturup, bundan sonraki fazı konuşmak gerekiyor. Üst düzeyde iyi niyet beyanları oldu. Tabi onlar da boş durmadı, biz de boş durmadık. İlk konuştuğumuz safhadan belli bir yere kadar geldik. SAMP/T’nin sahip olduğu muhtelif teknolojiye biz de sahibiz.

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ismail demir, savunma sanayii başkanı ismail demir