https://sputniknews.com.tr/20220922/rusya-mir-kartlariyla-ilgili-cekinceler-biraz-abartili-3-turk-bankasi-calismaya-devam-ediyor--1061501743.html
Rusya: Mir kartlarıyla ilgili çekinceler biraz abartılı, 3 Türk bankası çalışmaya devam ediyor
Rusya: Mir kartlarıyla ilgili çekinceler biraz abartılı, 3 Türk bankası çalışmaya devam ediyor
Rusya Ulusal Ödeme Kartları Sistemi (NSPK) Genel Direktörü Vladimir Komlev, yurtdışında Mir kartlarıyla ilgili çekincelerin biraz abartılı olduğunu ve 5 Türk... 22.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-22T12:37+0300
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Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da Rusya Bankalar Birliği tarafından düzenlenen 'Rusya'nın Bankaları - 21. Yüzyıl' Forumu'nda konuşan Komlev, Mir kartlarıyla ilgili duruma ilişkin açıklama yaptı. Yurtdışındaki Mir sisteminin çalışması ile ilgili çekincelerin ve gürültünün seviyesini biraz abartılı bulduğunu söyleyen Komlev, "5 partner bankadan 2'si, ki bunlar ticari banka, işbirliğini askıya aldı. Bize bununla ilgili bildirimde bulundular. Fakat 3 banka çeşitli düzeylerde çalışmaya devam ediyor. Bazıları, yaptırım altındaki Rus bankalarının kartlarıyla da çalışıyor" dedi. Türkiye'de Mir kartlarının kullanım hacminde 'feci bir düşüş' olmadığını kaydeden Komlev, pik dönemde kaydedilen işlem sayısı ve hacminin üçte ikisinden fazlasını gerçekleştirmeye devam ettiklerini anlattı. Diğer ülkelerde hiçbir değişiklik olmadığını belirten Komlev, Kazakistan'daki partnerlerinin de çalışmaya devam ettiğini ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20220920/ziraat-bankasi-mir-kart-kullanimina-devam-edecek-1061409321.html
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rusya, türkiye, banka, mir kartları
Rusya: Mir kartlarıyla ilgili çekinceler biraz abartılı, 3 Türk bankası çalışmaya devam ediyor
12:37 22.09.2022 (güncellendi: 12:38 22.09.2022) Abone ol
Rusya Ulusal Ödeme Kartları Sistemi (NSPK) Genel Direktörü Vladimir Komlev, yurtdışında Mir kartlarıyla ilgili çekincelerin biraz abartılı olduğunu ve 5 Türk bankasından 3'ünün bu kartla çalışmaya devam ettiğini söyledi.
Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da Rusya Bankalar Birliği tarafından düzenlenen 'Rusya'nın Bankaları - 21. Yüzyıl' Forumu'nda konuşan Komlev, Mir kartlarıyla ilgili duruma ilişkin açıklama yaptı.
Yurtdışındaki Mir sisteminin çalışması ile ilgili çekincelerin ve gürültünün seviyesini biraz abartılı bulduğunu söyleyen Komlev, "5 partner bankadan 2'si, ki bunlar ticari banka, işbirliğini askıya aldı. Bize bununla ilgili bildirimde bulundular. Fakat 3 banka çeşitli düzeylerde çalışmaya devam ediyor. Bazıları, yaptırım altındaki Rus bankalarının kartlarıyla da çalışıyor" dedi.
Türkiye'de Mir kartlarının kullanım hacminde 'feci bir düşüş' olmadığını kaydeden Komlev, pik dönemde kaydedilen işlem sayısı ve hacminin üçte ikisinden fazlasını gerçekleştirmeye devam ettiklerini anlattı. Diğer ülkelerde hiçbir değişiklik olmadığını belirten Komlev, Kazakistan'daki partnerlerinin de çalışmaya devam ettiğini ekledi.