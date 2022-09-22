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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220922/rusya-mir-kartlariyla-ilgili-cekinceler-biraz-abartili-3-turk-bankasi-calismaya-devam-ediyor--1061501743.html
Rusya: Mir kartlarıyla ilgili çekinceler biraz abartılı, 3 Türk bankası çalışmaya devam ediyor
Rusya: Mir kartlarıyla ilgili çekinceler biraz abartılı, 3 Türk bankası çalışmaya devam ediyor
Rusya Ulusal Ödeme Kartları Sistemi (NSPK) Genel Direktörü Vladimir Komlev, yurtdışında Mir kartlarıyla ilgili çekincelerin biraz abartılı olduğunu ve 5 Türk... 22.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-22T12:37+0300
2022-09-22T12:38+0300
ukrayna krizi
rusya
türkiye
banka
mir kartları
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Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da Rusya Bankalar Birliği tarafından düzenlenen 'Rusya'nın Bankaları - 21. Yüzyıl' Forumu'nda konuşan Komlev, Mir kartlarıyla ilgili duruma ilişkin açıklama yaptı. Yurtdışındaki Mir sisteminin çalışması ile ilgili çekincelerin ve gürültünün seviyesini biraz abartılı bulduğunu söyleyen Komlev, "5 partner bankadan 2'si, ki bunlar ticari banka, işbirliğini askıya aldı. Bize bununla ilgili bildirimde bulundular. Fakat 3 banka çeşitli düzeylerde çalışmaya devam ediyor. Bazıları, yaptırım altındaki Rus bankalarının kartlarıyla da çalışıyor" dedi. Türkiye'de Mir kartlarının kullanım hacminde 'feci bir düşüş' olmadığını kaydeden Komlev, pik dönemde kaydedilen işlem sayısı ve hacminin üçte ikisinden fazlasını gerçekleştirmeye devam ettiklerini anlattı. Diğer ülkelerde hiçbir değişiklik olmadığını belirten Komlev, Kazakistan'daki partnerlerinin de çalışmaya devam ettiğini ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20220920/ziraat-bankasi-mir-kart-kullanimina-devam-edecek-1061409321.html
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rusya, türkiye, banka, mir kartları
rusya, türkiye, banka, mir kartları

Rusya: Mir kartlarıyla ilgili çekinceler biraz abartılı, 3 Türk bankası çalışmaya devam ediyor

12:37 22.09.2022 (güncellendi: 12:38 22.09.2022)
© Sputnik / РИА Новости / Multimedya arşivine gidinMir kart
Mir kart - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2022
© Sputnik / РИА Новости
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Rusya Ulusal Ödeme Kartları Sistemi (NSPK) Genel Direktörü Vladimir Komlev, yurtdışında Mir kartlarıyla ilgili çekincelerin biraz abartılı olduğunu ve 5 Türk bankasından 3'ünün bu kartla çalışmaya devam ettiğini söyledi.
Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da Rusya Bankalar Birliği tarafından düzenlenen 'Rusya'nın Bankaları - 21. Yüzyıl' Forumu'nda konuşan Komlev, Mir kartlarıyla ilgili duruma ilişkin açıklama yaptı.
Yurtdışındaki Mir sisteminin çalışması ile ilgili çekincelerin ve gürültünün seviyesini biraz abartılı bulduğunu söyleyen Komlev, "5 partner bankadan 2'si, ki bunlar ticari banka, işbirliğini askıya aldı. Bize bununla ilgili bildirimde bulundular. Fakat 3 banka çeşitli düzeylerde çalışmaya devam ediyor. Bazıları, yaptırım altındaki Rus bankalarının kartlarıyla da çalışıyor" dedi.
Mir Kartları , Mir Pay - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2022
EKONOMİ
Ziraat Bankası ve VakıfBank, Mir kart kullanımına devam ediyor
20 Eylül, 10:01
Türkiye'de Mir kartlarının kullanım hacminde 'feci bir düşüş' olmadığını kaydeden Komlev, pik dönemde kaydedilen işlem sayısı ve hacminin üçte ikisinden fazlasını gerçekleştirmeye devam ettiklerini anlattı. Diğer ülkelerde hiçbir değişiklik olmadığını belirten Komlev, Kazakistan'daki partnerlerinin de çalışmaya devam ettiğini ekledi.
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