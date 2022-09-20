https://sputniknews.com.tr/20220920/ziraat-bankasi-mir-kart-kullanimina-devam-edecek-1061409321.html
Ziraat Bankası ve VakıfBank, Mir kart kullanımına devam ediyor
Ziraat Bankası ve VakıfBank, Mir kart kullanımına devam ediyor
Ziraat Bankası ve VakıfBank, Rus ödeme sistemi Mir kart kullanımını sürdürdüklerini duyurdu. 20.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-20T10:01+0300
2022-09-20T10:01+0300
2022-09-20T11:04+0300
ekonomi
ziraat bankası
rusya
türkiye
mir
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İş Bankası ve Denizbank'ın ABD ve İngiltere'nin Rusya'yı hedef alan yaptırımlarıyla ilgili olarak Rusya'nın Mir banka kartlarıyla ödeme yapılmasına son vermelerinin ardından Ziraat Bankası'ndan açıklama geldi.Sputnik'e konuşan bir banka temsilcisi, Mir kartı kullanıcılarına hizmet vermeyi sürdürdüklerini belirtti.Temsilci, Rus vatandaşlarından bu konuda herhangi bir şikayet almadıklarını da sözlerine ekledi.Bununla beraber VakıfBank da İngiliz Financial Times (FT) gazetesine yaptığı açıklamada İş Bankası'nın Mir faaliyetlerini durdurma kararı aldığından haberdar olduğunu, ancak politikasında ani bir değişiklik yapmadığını duyurdu.
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ziraat bankası, rusya, türkiye, mir
ziraat bankası, rusya, türkiye, mir
Ziraat Bankası ve VakıfBank, Mir kart kullanımına devam ediyor
10:01 20.09.2022 (güncellendi: 11:04 20.09.2022) Abone ol
Ziraat Bankası ve VakıfBank, Rus ödeme sistemi Mir kart kullanımını sürdürdüklerini duyurdu.
Sputnik'e konuşan bir banka temsilcisi, Mir kartı kullanıcılarına hizmet vermeyi sürdürdüklerini belirtti.
Temsilci, Rus vatandaşlarından bu konuda herhangi bir şikayet almadıklarını da sözlerine ekledi.
Bununla beraber VakıfBank da İngiliz Financial Times (FT) gazetesine yaptığı açıklamada İş Bankası'nın Mir faaliyetlerini durdurma kararı aldığından haberdar olduğunu, ancak politikasında ani bir değişiklik yapmadığını duyurdu.