‘Prens Andrew, Charles'ın İngiltere Kralı olmasını engellemek için komplo kurdu'

Angela Levin tarafından kaleme alınan 'Camilla, Duchess of Cornwall: From Outcast to Queen Consort' (Cornwall Düşesi Camilla: Kimsesizlikten Kraliçeliğe) adlı... 22.09.2022, Sputnik Türkiye

Geçen haftalarda hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth'in ikinci oğlu Prens Andrew'un ağabeyi Charles'ın kral olmasını engellemek için plan yaptığı ortaya çıktı.Angela Levin'in kaleme aldığı 'Camilla, Duchess of Cornwall: From Outcast to Queen Consort' (Cornwall Düşesi Camilla: Kimsesizlikten Kraliçeliğe) adlı ve içeriğine The Telegraph gazetesinin yer verdiği kitapta, çocuk istimarcılığından hüküm diyen Jeffrey Epstein ile olan ilişkileri nedeniyle unvanını kaybeden York Dükü Andrew'un Kral 3. Charles ve eşi Camilla ile arasındaki geçen olaylara yer verildi.Prens Andrew'un 'ülkeyi bir şekilde yönetmek' istediği ve annesini de bu fikre ikna etmeye çalıştığı kaydedilen kitapta, "Diana hayattayken, Andrew'un eşi Sarah (York Düşesi) ile olan dostluğu sayesinde Prens Charles'ı bir kenara itmeye çalışmak için Andrew ile birlikte komplo kurdu, böylece Prens Andrew, o zamanlar genç olan Prens William'ın naibi olabilecekti" ifadelerine yer verildi.'Paranoyanın gerçeğe dönüştüğü karanlık zamanlardı'Kitabın 29 Eylül'de basımının yapılması bekleniyor. Yazar, "Bunlar, paranoyanın gerçeğe dönüştüğü karanlık ve tuhaf zamanlardı" değerlendirmesini yaptı.Kitapta Andrew'un annesi Elizabeth'in ölmesi halinde Charles'ın tahta oturmaması ve tacı William'ın alması umuduyla çok sıkı bir lobi faaliyeti yürüttüğü bilgisi paylaşıldı.'İstediğini elde edemediği nadir durumlardan biri'Bununla beraber Kraliçe Elizabeth, Andrew'un söz konusu çabalarını oldukça nahoş karşıladı. Kitapta, bunun Andrew'un 'istediğini elde edemediği nadir durumlardan biri' olduğuna vurgu yapıldı.Kitaba göre Diana ve Charles, 1992'de fikir ayrılığına düştü ve 1996'un ağustos ayında nihai bir anlaşmaya vardılar, Camilla'nın Andrew Parker Bowles'dan boşanması ise 1995'te gerçekleşti.Bunun ardından Andrew ve Diana'nın, Charles'ın Camilla ile evlenmesine engel olmak için Kraliçe'yi ikna etmeye çalıştığı vurgulanan kitapta, Andrew'un ayrıca Camilla hakkında 'zehirli, ortalama ve yararsız' dediği ifade edildi.

