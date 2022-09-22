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https://sputniknews.com.tr/20220922/marmaristeki-orman-yanginiyla-ilgili-gozaltina-alinan-zanliya-ev-hapsi-verildi-1061515918.html
Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan zanlıya ev hapsi verildi
Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan zanlıya ev hapsi verildi
Muğla'nın Marmaris ilçesi Yalancıboğaz mevkisindeki ormanlık alanda dün çıkan ve sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangınla ilgili adliyeye sevk edilen... 22.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-22T17:37+0300
2022-09-22T17:41+0300
marmaris
orman yangını
türkiye
ev hapsi
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Yangının çıkış sebebiyle ilgili yürütülen çalışma kapsamında Yalancıboğaz Adaağzı mevkisindeki bulgular üzerine gözaltına alınan 85 yaşındaki M.Y'nin Jandarma Komutanlığındaki ifade işlemleri tamamlandı.Zanlı, işlemlerinin ardından Marmaris Adliyesi'ne sevk edildi.Savcılık sorgusundan sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheliye, yaşı ve yangını söndürmeye çalışırken yaralanması nedeniyle ev hapsi verildi.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen çalışmada, bölgede inceleme yapan jandarma ekipleri, M.Y'ye ait olduğu tespit edilen arı kovanlarının önünde köz olduğunu belirlemişti.Bunun üzerine ormana bitişik alandaki bir kısmı da yangından etkilenen arı kovanlarının sahibi gözaltına alınmıştı.Marmaris'te dün öğle saatlerinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle geniş alanda etkili olan orman yangını, sabah saatlerinde tekrar başlayan havadan müdahale ile kontrol altına alınmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220922/bir-kisinin-gozaltina-alindigi-marmaris-yanginin-cikis-nedeni-belli-oldu-1061505505.html
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marmaris, orman yangını, ev hapsi
marmaris, orman yangını, ev hapsi

Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan zanlıya ev hapsi verildi

17:37 22.09.2022 (güncellendi: 17:41 22.09.2022)
© İHAMarmaris'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan zanlı
Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan zanlı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2022
© İHA
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Muğla'nın Marmaris ilçesi Yalancıboğaz mevkisindeki ormanlık alanda dün çıkan ve sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangınla ilgili adliyeye sevk edilen şüpheliye ev hapsi verildi.
Yangının çıkış sebebiyle ilgili yürütülen çalışma kapsamında Yalancıboğaz Adaağzı mevkisindeki bulgular üzerine gözaltına alınan 85 yaşındaki M.Y'nin Jandarma Komutanlığındaki ifade işlemleri tamamlandı.
Zanlı, işlemlerinin ardından Marmaris Adliyesi'ne sevk edildi.
Savcılık sorgusundan sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheliye, yaşı ve yangını söndürmeye çalışırken yaralanması nedeniyle ev hapsi verildi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen çalışmada, bölgede inceleme yapan jandarma ekipleri, M.Y'ye ait olduğu tespit edilen arı kovanlarının önünde köz olduğunu belirlemişti.
Bunun üzerine ormana bitişik alandaki bir kısmı da yangından etkilenen arı kovanlarının sahibi gözaltına alınmıştı.
Marmaris'te dün öğle saatlerinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle geniş alanda etkili olan orman yangını, sabah saatlerinde tekrar başlayan havadan müdahale ile kontrol altına alınmıştı.
Marmaris yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2022
TÜRKİYE
Bir kişinin gözaltına alındığı Marmaris yangının çıkış nedeni belli oldu
13:35
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