https://sputniknews.com.tr/20220922/marmaristeki-orman-yanginiyla-ilgili-gozaltina-alinan-zanliya-ev-hapsi-verildi-1061515918.html

Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan zanlıya ev hapsi verildi

Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan zanlıya ev hapsi verildi

Muğla'nın Marmaris ilçesi Yalancıboğaz mevkisindeki ormanlık alanda dün çıkan ve sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangınla ilgili adliyeye sevk edilen... 22.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-22T17:37+0300

2022-09-22T17:37+0300

2022-09-22T17:41+0300

marmaris

orman yangını

türkiye

ev hapsi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/16/1061515611_0:49:1280:769_1920x0_80_0_0_08594061fe394e14ed1d38dc0720b32e.jpg

Yangının çıkış sebebiyle ilgili yürütülen çalışma kapsamında Yalancıboğaz Adaağzı mevkisindeki bulgular üzerine gözaltına alınan 85 yaşındaki M.Y'nin Jandarma Komutanlığındaki ifade işlemleri tamamlandı.Zanlı, işlemlerinin ardından Marmaris Adliyesi'ne sevk edildi.Savcılık sorgusundan sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheliye, yaşı ve yangını söndürmeye çalışırken yaralanması nedeniyle ev hapsi verildi.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen çalışmada, bölgede inceleme yapan jandarma ekipleri, M.Y'ye ait olduğu tespit edilen arı kovanlarının önünde köz olduğunu belirlemişti.Bunun üzerine ormana bitişik alandaki bir kısmı da yangından etkilenen arı kovanlarının sahibi gözaltına alınmıştı.Marmaris'te dün öğle saatlerinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle geniş alanda etkili olan orman yangını, sabah saatlerinde tekrar başlayan havadan müdahale ile kontrol altına alınmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20220922/bir-kisinin-gozaltina-alindigi-marmaris-yanginin-cikis-nedeni-belli-oldu-1061505505.html

marmaris

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

marmaris, orman yangını, ev hapsi