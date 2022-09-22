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Külünk: Kanaat önderleriyle harekete geçip, her evde 'bu caminin din görevlisi var' dedirtmeliyiz
Külünk: Kanaat önderleriyle harekete geçip, her evde 'bu caminin din görevlisi var' dedirtmeliyiz
AK Partili Metin Külünk, camilerin sosyal aktiviteler konusunda çeşitliliğe gitmesi konusunda uyarılarda bulundu ve "Muhtarla, kanaat önderleriyle beraber... 22.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-22T16:17+0300
2022-09-22T16:17+0300
politika
metin külünk
ak parti
cami
din
din görevlisi
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AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk, camilerdeki din görevlilerine bir takım önerilerde bulundu. Sosyal medya hesabından videolu paylaşım yapan Külünk "Her evde 'Bu caminin bir din görevlisi var, hayatın her alanıyla ilgili' denilebilmesi gerektiğinin altını çizdi.Külünk, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
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metin külünk, ak parti, cami, din, din görevlisi
metin külünk, ak parti, cami, din, din görevlisi

Külünk: Kanaat önderleriyle harekete geçip, her evde 'bu caminin din görevlisi var' dedirtmeliyiz

16:17 22.09.2022
© AAAK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk
AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2022
© AA
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AK Partili Metin Külünk, camilerin sosyal aktiviteler konusunda çeşitliliğe gitmesi konusunda uyarılarda bulundu ve "Muhtarla, kanaat önderleriyle beraber harekete geçip, adım atıp, her evde 'Bu caminin bir din görevlisi var, hayatın her alanıyla ilgili' dedirtmeliyiz" ifadelerini kullandı.
AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk, camilerdeki din görevlilerine bir takım önerilerde bulundu. Sosyal medya hesabından videolu paylaşım yapan Külünk "Her evde 'Bu caminin bir din görevlisi var, hayatın her alanıyla ilgili' denilebilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Külünk, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Gençlerimizin dikkatini toplayacağı, neşeyle gideceği, pedagoji formasyon veriyor musun? Aileye bir sıkıntınız var mı diyerek, muhtarlarla, kanaat önderleriyle beraber harekete geçip, adım atıp, her evde 'Bu caminin bir din görevlisi var ya, hayatın her alanıyla ilgili' dedirttiriyor musun? Neden camilerin, derneklerin spor çalışmaları yok? Neden cami dernekleri, caminin bulunduğu sokaklarda, sokak futbolu, voleybol ve basketbol turnuvası yaptırıyor dedirtmeyiz? Soruyorum, dijital üzerinden her bir insanın tek tek teslim alınmaya kalkıldığı bu süreçte biz tek tek insana dokunacak çalışmalar yapmazsak nasıl bağ kuracağız? Camiyi herkesin yüreğine dokunacak şekilde adım atmazsak biz nasıl küresel saldırılarda insanları yara almadan kurtarmayı nasıl başaracağız?"
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