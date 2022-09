Külünk: Kanaat önderleriyle harekete geçip, her evde 'bu caminin din görevlisi var' dedirtmeliyiz

"Gençlerimizin dikkatini toplayacağı, neşeyle gideceği, pedagoji formasyon veriyor musun? Aileye bir sıkıntınız var mı diyerek, muhtarlarla, kanaat önderleriyle beraber harekete geçip, adım atıp, her evde 'Bu caminin bir din görevlisi var ya, hayatın her alanıyla ilgili' dedirttiriyor musun? Neden camilerin, derneklerin spor çalışmaları yok? Neden cami dernekleri, caminin bulunduğu sokaklarda, sokak futbolu, voleybol ve basketbol turnuvası yaptırıyor dedirtmeyiz? Soruyorum, dijital üzerinden her bir insanın tek tek teslim alınmaya kalkıldığı bu süreçte biz tek tek insana dokunacak çalışmalar yapmazsak nasıl bağ kuracağız? Camiyi herkesin yüreğine dokunacak şekilde adım atmazsak biz nasıl küresel saldırılarda insanları yara almadan kurtarmayı nasıl başaracağız?"