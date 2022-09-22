https://sputniknews.com.tr/20220922/dunyanin-en-uzun-kitabi-tek-cilt-halinde-basildi-one-piece---1061492347.html

Dünyanın en uzun kitabı tek cilt halinde basıldı: One Piece

Dünyanın en uzun kitabı tek cilt halinde basıldı: One Piece

Manga serilerinden One Piece'in tek cilt kitabı satışa çıktı. Dünyanın en uzun kitabı olarak Guinnes Rekorlar Kitabı'na giren eser, 21 bin 450 sayfa. Kitaptan... 22.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-22T02:56+0300

2022-09-22T02:56+0300

2022-09-22T02:56+0300

yaşam

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En ünlü manga serilerinden One Piece'in tek ciltlik kitabı yayımlandı. 21 bin 450 sayfadan oluşan ve sadece 50 adet üretilen kitap, 7 Eylül'de piyasaya sürülmesinin ardından günler içerisinde tükendi.Fiyatı 1900 euro olan kitap, 1997'den beri Japon dergisi Shōnen Jump'ta her hafta serileştirilen One Piece'in yazarı Eiichiro Oda'ya atfedilmiyor. One Piece başlıklı sınırlı sayıdaki cildi tasarlayan multidisipliner sanatçı ise Fransız Ilan Manouach.Fransız yayıncı JBE, One Piece'in Japonca dijital baskısını tek ciltlik kitap haline getirdiklerini ve mangayı bir kitap olarak değil, 'okunamaz bir heykel' olarak ele aldıklarını belirtti. JBE sözcüsü, kitabı okumanın fiziksel açıdan imkansız olduğunu savunarak ortada herhangi bir telif hakkı ihlali olamayacağını söyledi.Sözcü, "Her ne olarak sınıflandırılırsa sınıflandırılsın, One Piece için kesinlikle bir pazar var gibi görünüyor" ifadelerini kullandı. Japonya'daki yayımcıdan açıklamaÖte yandan manganın Japonya'daki yayımcısı Shueisha, kitabın resmi olmadığını belirtti.Shueisha'dan yapılan açıklamada, "JBE'ye izin vermiyoruz. Fransa'da One Piece'i yayımlayan lisans sahibi Glénat'tır.' denildi.

https://sputniknews.com.tr/20220920/kanye-west-hayatimda-hic-kitap-okumadim-1061415788.html

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