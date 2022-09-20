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https://sputniknews.com.tr/20220920/kanye-west-hayatimda-hic-kitap-okumadim-1061415788.html
Kanye West: Hayatımda hiç kitap okumadım
Kanye West: Hayatımda hiç kitap okumadım
Dünyaca ünlü müzisyen Kanye West, hayatında hiç kitap okumadığını belirterek okumayı 'Brüksel lahanası' yemeye benzetti. 20.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-20T12:45+0300
2022-09-20T12:47+0300
dünya
kanye west
kitap
abd
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Rap müzisyeni Kanye West, hiç kitap okumadığını ve bunun yerine konuşmayı tercih ettiğini söyledi.Geçen hafta Alo Yoga'nın 'Alo Mind Full' podcast'ine konuk olan West, sunucu Danny Harris'e 'iyi bir sohbetten' daha çok hoşlandığını söyledi.West, "Aslında hiç kitap okumadım. Okumak benim için Brüksel lahanası yemek gibi ve konuşmak, Giorgio Baldi'den mısırlı ravioli almak gibi" ifadelerini kullandı.Öte yandan West, uzun mesajların da sadece ilk ve son cümlelerini okuduğunu dile getirdi.Saygı görmek için İngilizceyi doğru konuşma beklentisinden yakınan West, "Bu Babil Kulesi. İngilizce biliyorsun. Ne dediğimi anlasan bile, İngilizceyi doğru konuşmadığım sürece, söylediklerime saygı duymayacaksın" dedi.West, sözlerinin düzeltilmesini kenara çekme ve alkol testi yapmaya benzetti.Bununla beraber mevcut müfredatların diğer öğrenme biçimleriyle dengelenmesi gerektiğini belirten West, "Her şeyi, özgüven kazanmaya izin veren müfredatlarla dengelememiz gerekiyor. Çünkü okulların ve modern telkinlerin çoğu, geleceğin liderlerinin kendilerine olan güvenini ortadan kaldırıyor" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20220902/kanye-west-porno-bagimlisiyim-pornografi-ailemi-mahvetti-1060727137.html
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kanye west, kitap, abd
kanye west, kitap, abd

Kanye West: Hayatımda hiç kitap okumadım

12:45 20.09.2022 (güncellendi: 12:47 20.09.2022)
© AP Photo / Evan VucciKanye West, Beyaz Saray'da ziyaret ettiği Donald Trump'ın kampanya şapkasıyla
Kanye West, Beyaz Saray'da ziyaret ettiği Donald Trump'ın kampanya şapkasıyla - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2022
© AP Photo / Evan Vucci
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Dünyaca ünlü müzisyen Kanye West, hayatında hiç kitap okumadığını belirterek okumayı 'Brüksel lahanası' yemeye benzetti.
Rap müzisyeni Kanye West, hiç kitap okumadığını ve bunun yerine konuşmayı tercih ettiğini söyledi.
Geçen hafta Alo Yoga'nın 'Alo Mind Full' podcast'ine konuk olan West, sunucu Danny Harris'e 'iyi bir sohbetten' daha çok hoşlandığını söyledi.
West, "Aslında hiç kitap okumadım. Okumak benim için Brüksel lahanası yemek gibi ve konuşmak, Giorgio Baldi'den mısırlı ravioli almak gibi" ifadelerini kullandı.
Öte yandan West, uzun mesajların da sadece ilk ve son cümlelerini okuduğunu dile getirdi.
Saygı görmek için İngilizceyi doğru konuşma beklentisinden yakınan West, "Bu Babil Kulesi. İngilizce biliyorsun. Ne dediğimi anlasan bile, İngilizceyi doğru konuşmadığım sürece, söylediklerime saygı duymayacaksın" dedi.
West, sözlerinin düzeltilmesini kenara çekme ve alkol testi yapmaya benzetti.
Bununla beraber mevcut müfredatların diğer öğrenme biçimleriyle dengelenmesi gerektiğini belirten West, "Her şeyi, özgüven kazanmaya izin veren müfredatlarla dengelememiz gerekiyor. Çünkü okulların ve modern telkinlerin çoğu, geleceğin liderlerinin kendilerine olan güvenini ortadan kaldırıyor" diye konuştu.
Kanye West - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2022
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