https://sputniknews.com.tr/20220902/kanye-west-porno-bagimlisiyim-pornografi-ailemi-mahvetti-1060727137.html

Kanye West: Porno bağımlısıyım, pornografi ailemi mahvetti

Kanye West: Porno bağımlısıyım, pornografi ailemi mahvetti

Reality şov yıldızı Kim Kardashian ile ayrılığı gündemden düşmeyen ünlü rapçi Kanye West 'porno bağımlısı' olduğunu itiraf ederek pornografinin ailesini... 02.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-02T14:40+0300

2022-09-02T14:40+0300

2022-09-02T14:49+0300

yaşam

kim kardashian

kanye west

pornografi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1b/1044366116_0:0:2601:1464_1920x0_80_0_0_50a33b5a58c7cb5cb747769044337ce0.jpg

Ünlü rapçi Kanye West, eski eşi Kim Kardashian'la olan çocukları North, Chicago, Saint ve Psalm'ın hangi okula gideceği konusundaki anlaşmazlığa ilişkin yazışmaları yayınladı. West, çocuklarının Los Angeles'taki Sierra Canyon özel okulu yerine kendi kurduğu Donda Akademisi isimli enstitüde eğitim almasını istediğini belirtti.Mesajlardan birinde Kanye, "Çocuklarımın nerede okula gideceği kararını Calabasas veya Hulu veremez. Burada deli olan ben değilim. Yasal olarak ne pahasına olursa olsun çocuklarım hakkında söz hakkını ele alıncaya kadar durmayacağım" ifadelerini kullandı.Bir diğer paylaşımında Kardashian kardeşlerin daha önce birlikte olduğu Tristan Thompson, Scott Disick ve Travis Scott'u anarak söz konusu kişileri 'sperm donörleri'ne benzeten Kanye, "Bu işte birlikteyiz" dedi.Khloe Kardashian ve Tristan Thompson 2, Scott Disick ve Kourtney Kardashian çiftinin 3, Travis Scott ve Kylie Jenner çiftinin ise 2 çocukları bulunuyor.Kanye ayrıca Kim Kardashian ile arasında geçtiği tahmin edilen bir mesajlaşmaya dair de ekran görüntülerini paylaştı. Ekran görüntülerinde karşı tarafın "Lütfen buna bir son verir misin" şeklindeki mesajına, Kanye'nin "Hayır.. Yüz yüze konuşmamız gerekiyor. Çocukların nerede okula gideceğine kendin karar veremezsin. Bu hakkı nereden buluyorsun? Yarı beyaz olduğun için mi?" yanıtını verdiği görülüyor.Bir diğer ekran görüntüsünde ise Kim Kardashian'ın annesi Kris Jenner'dan aldığı mesajı Kanye'ye yönlendirerek, "Annemden: LÜTFEN ona adımı anmayı bırakmasını söyle. Neredeyse 67 yaşındayım, her zaman iyi hissetmiyorum ve bu beni stres altına sokuyor" dediği anlaşılıyor.'Hollywood dev bir genelev'Kanye de söz konusu mesaja yanıtında "Hiçbirinizin benim siyah çocuklarım ve hangi okula gidecekleri konusunda karar almaya hakkı yok" ifadelerini kullanıyor.Kanye bir diğer paylaşımında ise Kim'in ünlü seks kasedine ve Playboy dergisine verdiği pozlara imada bulunarak "Kris'in seni de tıpkı Kyle ve Kim'i yaptığı gibi Playboy malzemesi haline getirmesine izin verme. Hollywood dev bir genelev. Pornografi ailemi mahvetti. Porno bağımlılığımla mücadele ediyorum ama Instagram bunu teşvik ediyor. Bunun kızlarım Northy ve Chicago'ya da olmasına izin vermeyeceğim" dedi.Kim ve Kanye çifti, 2014 yılında dünya evine girmiş ve 2021 yılında ayrılana dek 4 çocuk sahibi olmuştu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kim kardashian, kanye west, pornografi