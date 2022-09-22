https://sputniknews.com.tr/20220922/cumhurbaskani-erdogan-ve-abd-baskani-bidendan-aile-fotografi-1061525289.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden’dan aile fotoğrafı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden’dan aile fotoğrafı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden, dün Biden’ın Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılan liderler ve eşleri onuruna... 22.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-22T22:07+0300
2022-09-22T22:07+0300
2022-09-22T22:07+0300
dünya
recep tayyip erdoğan
emine erdoğan
joe biden
jill biden
hatıra
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, dün ABD temasları kapsamında ABD Başkanı Joe Biden’ın Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılan liderler ve eşleri onuruna Amerika Doğa Tarihi Müzesi'nde verdiği yemeğe katılmıştı. Basın kapalı olarak gerçekleşen yemekte Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile Biden ve eşi Jill Biden hatıra fotoğrafı çektirdi.
https://sputniknews.com.tr/20220922/cumhurbaskani-erdogan-abd-ile-ticaret-hacmimiz-100-milyar-dolar-hedefine-kisa-surede-varacaktir-1061493203.html
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recep tayyip erdoğan, emine erdoğan, joe biden, jill biden, hatıra
recep tayyip erdoğan, emine erdoğan, joe biden, jill biden, hatıra
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden’dan aile fotoğrafı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden, dün Biden’ın Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılan liderler ve eşleri onuruna verdiği yemekte eşleriyle birlikte aile fotoğrafı çektirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, dün ABD temasları kapsamında ABD Başkanı Joe Biden’ın Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılan liderler ve eşleri onuruna Amerika Doğa Tarihi Müzesi'nde verdiği yemeğe katılmıştı.
Basın kapalı olarak gerçekleşen yemekte Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile Biden ve eşi Jill Biden hatıra fotoğrafı çektirdi.