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https://sputniknews.com.tr/20220922/230-kwh-elektrik-tuketen-zamli-faturada-65-tl-fazla-odeyecek-1061506317.html
230 kWh elektrik tüketen, zamlı faturada 65 TL fazla ödeyecek
230 kWh elektrik tüketen, zamlı faturada 65 TL fazla ödeyecek
Konutlarda kullanılan elektrik, 1 Eylül’den itibaren yüzde 20 zamlandı. Zamlı faturalar ay sonunda tüketicilere ulaşmaya başlayacak. Zamlar sonrasında aylık... 22.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-22T14:40+0300
2022-09-22T14:42+0300
ekonomi
elektrik
zam
fatura
elektrik faturası
ekonomi
ekonomik kriz
hane
konut
asgari geçim
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Eylül ayı başından itibaren konutlardaki elektrik ücretleri yüzde 20 oranında zamlandı. Elektrik Mühendisleri Odası’nın hesaplamasına göre konutlarda ilk kademede 1kWh elektrik için 1.73 TL, ikinci kademe için 2.59 TL ödenecek.Faturalar hesaplanırken aktif enerji bedeli, dağıtım bedeli ve vergiler dahil edilerek bir hesaplama yapılıyor. Konutlarda bu yılın başından itibaren iki kademeli tarife uygulanmaya başlamıştı. Kademeli tarifeyle ilgili son yapılan güncelleme ile 240 kWh kadar olan kullanımlar birinci kademeden, 240 kWh üzerindeki kullanımlar ise ikinci kademeden hesaplanarak faturaya yansıtılıyor. Konutlarda KDV ise yüzde 8’den hesaplanıyor.Zam sonrasında Elektrik Mühendisleri Odası’nın hesaplamasına göre konutlarda ilk kademede için 1kwh elektrik için 1.44 TL yerine 1.73’e ödenecek, ikinci kademe için 2.16 TL yerine 2.59 TL ödenecek. 4 kişilik bir ailenin asgari yaşam standardı için tüketeceği varsayılan 230 kWh`lik faturanın toplam bedeli bir önceki aya göre yüzde 20 artarak 332.5 TL’den 399’a çıktı. Birinci kademe sınırı olan 240 kWh enerji tüketilmesi durumun da ise 415 TL elektrik faturası ödenecek.İlk kademe sınırını aşarak 300 kWh elektrik tüketen bir kullanıcın ise faturasın 240 kWh’lik bölümü ilk kademeden, kalan kısmı ise ikinci kademeden hesaplanacak. Yani bu kullanıcı 240 kWh için 415 TL geriye kalan 60 kWh’lik bölümü için ise 155.4 TL toplamda ise 570.4 TL fatura ödeyecek.
https://sputniknews.com.tr/20220901/dso-baskani-kececiden-dogalgaz-ve-elektrik-zammina-tepki-boyle-bir-zam-tarihimizde-hic-gormedik-1060672608.html
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elektrik, zam, fatura, elektrik faturası, ekonomi, ekonomik kriz, hane, konut, asgari geçim
elektrik, zam, fatura, elektrik faturası, ekonomi, ekonomik kriz, hane, konut, asgari geçim

230 kWh elektrik tüketen, zamlı faturada 65 TL fazla ödeyecek

14:40 22.09.2022 (güncellendi: 14:42 22.09.2022)
© AAfatura - elektrik faturası
fatura - elektrik faturası - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2022
© AA
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Osman Nuri Cerit
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Konutlarda kullanılan elektrik, 1 Eylül’den itibaren yüzde 20 zamlandı. Zamlı faturalar ay sonunda tüketicilere ulaşmaya başlayacak. Zamlar sonrasında aylık 230 kWh elektrik tüketen bir kullanıcı, 332.5 TL öderken zamlar sonrasında 398 TL ödeyecek.
Eylül ayı başından itibaren konutlardaki elektrik ücretleri yüzde 20 oranında zamlandı. Elektrik Mühendisleri Odası’nın hesaplamasına göre konutlarda ilk kademede 1kWh elektrik için 1.73 TL, ikinci kademe için 2.59 TL ödenecek.
Faturalar hesaplanırken aktif enerji bedeli, dağıtım bedeli ve vergiler dahil edilerek bir hesaplama yapılıyor. Konutlarda bu yılın başından itibaren iki kademeli tarife uygulanmaya başlamıştı. Kademeli tarifeyle ilgili son yapılan güncelleme ile 240 kWh kadar olan kullanımlar birinci kademeden, 240 kWh üzerindeki kullanımlar ise ikinci kademeden hesaplanarak faturaya yansıtılıyor. Konutlarda KDV ise yüzde 8’den hesaplanıyor.
Zam sonrasında Elektrik Mühendisleri Odası’nın hesaplamasına göre konutlarda ilk kademede için 1kwh elektrik için 1.44 TL yerine 1.73’e ödenecek, ikinci kademe için 2.16 TL yerine 2.59 TL ödenecek.
4 kişilik bir ailenin asgari yaşam standardı için tüketeceği varsayılan 230 kWh`lik faturanın toplam bedeli bir önceki aya göre yüzde 20 artarak 332.5 TL’den 399’a çıktı. Birinci kademe sınırı olan 240 kWh enerji tüketilmesi durumun da ise 415 TL elektrik faturası ödenecek.
İlk kademe sınırını aşarak 300 kWh elektrik tüketen bir kullanıcın ise faturasın 240 kWh’lik bölümü ilk kademeden, kalan kısmı ise ikinci kademeden hesaplanacak. Yani bu kullanıcı 240 kWh için 415 TL geriye kalan 60 kWh’lik bölümü için ise 155.4 TL toplamda ise 570.4 TL fatura ödeyecek.
Müjdat Keçeci - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2022
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