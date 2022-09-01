https://sputniknews.com.tr/20220901/dso-baskani-kececiden-dogalgaz-ve-elektrik-zammina-tepki-boyle-bir-zam-tarihimizde-hic-gormedik-1060672608.html

DSO Başkanı Keçeci’den doğalgaz ve elektrik zammına tepki: 'Böyle bir zam tarihimizde hiç görmedik'

DSO Başkanı Keçeci’den doğalgaz ve elektrik zammına tepki: 'Böyle bir zam tarihimizde hiç görmedik'

Doğalgaz ve elektrikte sanayi alanında faaliyet gösteren işletmelere yüzde 50 oranında zam yapılmasına sanayiciler tepki gösterdi. Denizli Sanayi Odası... 01.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-01T13:41+0300

2022-09-01T13:41+0300

2022-09-01T13:41+0300

türkiye

elektrik

doğalgaz

sanayi

denizli sanayi odası

müjdat keçeci

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Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), doğalgazda eylül itibarıyla geçerli olacak konut tarifesinde ortalama yüzde 20.4, KOBİ’lerde yüzde 47.6, sanayi tarifesinde yüzde 50.8, elektrik üretim amaçlı tarifede yüzde 49.5 ve ticarethane abonelerinin tarifesinde yüzde 30’luk zam yapıldığını bildirdi.EPDK ise elektriğe mesken ve tarımsal faaliyetler abone grupları için yüzde 20, kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer aboneler grubu için yüzde 30, sanayi abone grubu için yüzde 50 oranında artış yapıldığını açıkladı.‘Sanayici bu zammı nasıl yansıtacağını bilemiyor’Sanayide hem doğalgaz hem de elektrikte yüzde 50 oranında zam yapılması sanayicilerin tepkisini çekti. Sputnik’e açıklama yapan Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci bu oranda zamlar ile ilk defa karşılaştıklarını belirterek “Biz sanayiciler olarak yüzde 50'lik zammı nereye nasıl yansıtacağımızı bilemiyoruz. Bu durumun sanayicinin üstünde kalmasını, sanayiciye bu kadar yüklenilmesini doğru bulmuyorum. Yüzde 50 oranlarında yapılan bu zamları, biz müşterimize nasıl yansıtacağız onu düşünüyoruz. İhracat pazarlarımız ne olacak? Haberi duyduğumuzdan beri tüm çevremiz ile bu durumu istişare ediyoruz, çözmeye çalışıyoruz. 4 bin-4 bin 500 dolarlara çıkacağını bildiğimiz doğalgaz için yansımanın olacağı muhakkaktı, ancak biz sanayiciler olarak bu konuda yalnız bırakılmamalıyız. Biz Türk sanayisi olarak bu yükü tek başımıza yüklenemeyiz, bu yükün altından kalkamayız. Dolayısıyla zaten bir resesyonun başladığının farkındayız ve bu durumun stagflasyona kadar gidebileceğini bir süredir konuşuyoruz. Kendimizce bu konuda birtakım çözüm önerilerimiz de var. Örneğin; doğalgazdaki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)’nin kaldırılmasını istiyoruz. Böylelikle ÖTV biz sanayicilere yansımamış olur ve bir miktar bizleri rahatlatır” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20220819/epdkdan-elazig-osb-baskani-ozturke-suc-duyurusu-1060115246.html

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elektrik, doğalgaz, sanayi, denizli sanayi odası , müjdat keçeci