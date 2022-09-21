https://sputniknews.com.tr/20220921/uaea-rusya-ve-ukrayna-ile-zaporojye-guvenlik-bolgesi-konusunda-muzakerelere-basladi-1061487943.html

UAEA, Rusya ve Ukrayna ile Zaporojye Güvenlik Bölgesi konusunda müzakerelere başladı

UAEA, Rusya ve Ukrayna ile Zaporojye Güvenlik Bölgesi konusunda müzakerelere başladı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, kurumun Rusya ve Ukrayna ile Zaporojye Güvenlik Bölgesi konusunda müzakerelere başladığını... 21.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-21T23:26+0300

2022-09-21T23:26+0300

2022-09-21T23:26+0300

ukrayna krizi

zaporojye

santral

nükleer santral

özel güvenlik bölgesi

uaea

uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)

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Başkan Rafael Grossi, UAEA'nın Rusya, Ukrayna ve diğer ortaklarla Zaporojye Nükleer Santrali çevresindeki potansiyel bir güvenlik bölgesinin parametreleri ve belirli yönleri hakkında müzakerelere başladığını söyledi. Yaptığı açıklamada Grossi, şu ifadeleri kullandı:"Burada Zaporojye Nükleer Santrali'nin etrafında bir nükleer güvenlik ve güvenlik koruma bölgesi kurulması için çalışıyorum. İki dışişleri bakanıyla görüştüm ve ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal, G7 ülkelerinin dışişleri bakanları, AB, Yüksek Temsilci Josep Borrell ile de görüşmeler yaptım. Tekerlekler hareket halinde." Grossi, "Bölgenin kurulması için gerekli olacak somut konular üzerinde zaten çalışıyoruz" diye ekledi.

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zaporojye, santral, nükleer santral, özel güvenlik bölgesi, uaea, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)