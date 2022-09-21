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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220921/uaea-rusya-ve-ukrayna-ile-zaporojye-guvenlik-bolgesi-konusunda-muzakerelere-basladi-1061487943.html
UAEA, Rusya ve Ukrayna ile Zaporojye Güvenlik Bölgesi konusunda müzakerelere başladı
UAEA, Rusya ve Ukrayna ile Zaporojye Güvenlik Bölgesi konusunda müzakerelere başladı
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, kurumun Rusya ve Ukrayna ile Zaporojye Güvenlik Bölgesi konusunda müzakerelere başladığını... 21.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-21T23:26+0300
2022-09-21T23:26+0300
ukrayna krizi
zaporojye
santral
nükleer santral
özel güvenlik bölgesi
uaea
uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)
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Başkan Rafael Grossi, UAEA'nın Rusya, Ukrayna ve diğer ortaklarla Zaporojye Nükleer Santrali çevresindeki potansiyel bir güvenlik bölgesinin parametreleri ve belirli yönleri hakkında müzakerelere başladığını söyledi. Yaptığı açıklamada Grossi, şu ifadeleri kullandı:"Burada Zaporojye Nükleer Santrali'nin etrafında bir nükleer güvenlik ve güvenlik koruma bölgesi kurulması için çalışıyorum. İki dışişleri bakanıyla görüştüm ve ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal, G7 ülkelerinin dışişleri bakanları, AB, Yüksek Temsilci Josep Borrell ile de görüşmeler yaptım. Tekerlekler hareket halinde." Grossi, "Bölgenin kurulması için gerekli olacak somut konular üzerinde zaten çalışıyoruz" diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20220913/uaea-zaporojye-ngsnin-ucuncu-rezerv-elektrik-iletim-hatti-onarildi-1061153304.html
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zaporojye, santral, nükleer santral, özel güvenlik bölgesi, uaea, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)
zaporojye, santral, nükleer santral, özel güvenlik bölgesi, uaea, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)

UAEA, Rusya ve Ukrayna ile Zaporojye Güvenlik Bölgesi konusunda müzakerelere başladı

23:26 21.09.2022
© REUTERS / LEONHARD FOEGERUluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2022
© REUTERS / LEONHARD FOEGER
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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, kurumun Rusya ve Ukrayna ile Zaporojye Güvenlik Bölgesi konusunda müzakerelere başladığını duyurdu.
Başkan Rafael Grossi, UAEA'nın Rusya, Ukrayna ve diğer ortaklarla Zaporojye Nükleer Santrali çevresindeki potansiyel bir güvenlik bölgesinin parametreleri ve belirli yönleri hakkında müzakerelere başladığını söyledi.
Yaptığı açıklamada Grossi, şu ifadeleri kullandı:
"Burada Zaporojye Nükleer Santrali'nin etrafında bir nükleer güvenlik ve güvenlik koruma bölgesi kurulması için çalışıyorum. İki dışişleri bakanıyla görüştüm ve ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal, G7 ülkelerinin dışişleri bakanları, AB, Yüksek Temsilci Josep Borrell ile de görüşmeler yaptım. Tekerlekler hareket halinde."
Grossi, "Bölgenin kurulması için gerekli olacak somut konular üzerinde zaten çalışıyoruz" diye ekledi.
Zaporojye NGS - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2022
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