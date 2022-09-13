https://sputniknews.com.tr/20220913/uaea-zaporojye-ngsnin-ucuncu-rezerv-elektrik-iletim-hatti-onarildi-1061153304.html

UAEA: Zaporojye NGS’nin üçüncü rezerv elektrik iletim hattı onarıldı

UAEA: Zaporojye NGS’nin üçüncü rezerv elektrik iletim hattı onarıldı

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA), Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) üçüncü rezerv elektrik iletim hattının onarıldığını bildirdi. 13.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-13T23:25+0300

2022-09-13T23:25+0300

2022-09-13T23:27+0300

ukrayna krizi

uaea

uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)

zaporojye

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UAEA’dan yapılan açıklamaya göre Zaporojye NGS’nin üçüncü rezerv elektrik iletim hattı onarıldı, santralin hatta erişimi sağlandı.UAEA sitesinde yayınlanan açıklamada, “Ukraynalı mühendisler, Zaporojye Nükleer Güç Santrali (ZNGS) çevresindeki hayati enerji altyapısını onarmada daha fazla ilerleme kaydederek, üçüncü yedek elektrik iletim hattına yeni erişim sağladı” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca yedek hattın yakındaki termik santraldeki dağıtım sisteminin onarımından sonra santralin kullanımına açıldığı kaydedildi.Termik santral birkaç gün önce bombardıman sonucumda arızalanmış, Energodar kenti elektriksiz kalmıştı.Dinyeper Nehri'nin sol kıyısında, Energodar kentinin yakınında yer alan Zaporojye NGS, ünite sayısı bakımından Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olma özelliğini taşıyor.24 Şubat'ta başlayan özel askeri harekatın ardından Rus kuvvetlerinin kontrolüne giren santral, son zamanlarda Ukrayna tarafından düzenli olarak fırlatılan top mermilerinin birçok kez hedefi oldu ve olası bir nükleer kaza konusunda uluslararası endişeler artmış bulunuyor.

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