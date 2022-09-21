https://sputniknews.com.tr/20220921/soygu-sadece-ukraynayla-degil-kolektif-batiyla-savasiyoruz-1061452633.html
Şoygu: Sadece Ukrayna'yla değil, kolektif Batı'yla savaşıyoruz
Şoygu: Sadece Ukrayna'yla değil, kolektif Batı'yla savaşıyoruz
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya'nın sadece Ukrayna'yla değil, kolektif Batı'yla savaştığını vurguladı. 21.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-21T09:36+0300
2022-09-21T09:36+0300
2022-09-21T10:16+0300
rusya
sergey şoygu
ukrayna krizi
ukrayna
seferberlik
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Yaklaşık 70 askeri uydu ve 200 sivil uydu dahil tüm NATO uydu grubunun Ukrayna'nın çıkarları için kullanıldığını belirten Şoygu, Kiev'de de Batı askeri komutanlığının, 150'den fazla askeri uzmanın fiilen görev yaptığını kaydetti.Bakan, kısmi seferberliğe tabi olacak kişilerin sadece ‘askerlik yapmış, özel askeri eğitimden geçmiş ya da askeri deneyimi olan kişiler’ olacağını söyledi.Kısmi seferberlik sırasında göreve çağrılabileceklerin sadece yüzde 1’inin cepheye gönderileceğini kaydeden Şoygu, Ukrayna’ya ilişkin kısmi seferberlikte görevlendirileceklerin öncesinde hazırlık için askeri eğitimden geçireceklerini belirtti.Öte yandan Şoygu, Rusya ordusunun Ukrayna’da özel askeri operasyon esnasında 5 bin 937 askerini kaybettiğini duyurdu.Rusya’da 300 bin asker silah altına alınacakRusya’da silah altına alınacak yedek asker kaynağını tamamıyla kullanmayacaklarına, Ukrayna nedeniyle ilan edilen kısmi seferberlik döneminde sadece 300 bin yedek askerin görevlendirileceğini kaydetti.Şoygu, Rusya’da istenmesi halinde göreve çağrılabilecek 25 milyona yakın yedek asker bulunduğunu da sözlerine ekledi.Ukrayna'nın kaybı 61 bin 207Öte yandan Şoygu, Ukrayna ordusunun operasyon sırasında ordusunun yarısını kaybettiğini ifade ederek kayıplarının 61 bin 207 olduğu vurguladı. Ayrıca Rusya Savunma Bakanı, Ukrayna’da şu anda sadece ‘binden biraz fazla’ paralı asker kaldığını ve ülkedeki çatışmalarda 2 binden fazla yabancı paralı askerin öldüğünü belirtti.Bakan, kısmi seferlerlik kapsamında ‘askeri okul öğrencilerinin ya da zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olanların silah altına asla alınmayacaklarını’ kaydetti.Şoygu, Batı ülkelerinin Ukrayna’ya ‘çok büyük miktarlarda silah gönderdiğini’ ve Ukrayna güçlerinin de Batı yapımı silahları giderek daha sık sivillere karşı kullandığını belirtti. Rusya Savunma Bakanı, 150 Batılı askeri uzmanın sürekli olarak Kiev’de bulunduğunu ifade ederek, “Bu, fiilen komuta etmekdir” dedi.Bununla birlikte Şoygu, ‘kısmi seferberliğin her şeyden önce, Rusya güçlerinin kurtardıkları topraklardaki bin kilometrelik temas hattında kontrol sağlamak için gerekli olduğunu’ ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20220921/putin-bati-egemen-bagimsiz-kalkinma-merkezlerini-bastirmaya-rusyayi-yok-etmeye-calisiyor-1061452045.html
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rusya, sergey şoygu, ukrayna, seferberlik
rusya, sergey şoygu, ukrayna, seferberlik
Şoygu: Sadece Ukrayna'yla değil, kolektif Batı'yla savaşıyoruz
09:36 21.09.2022 (güncellendi: 10:16 21.09.2022) Abone ol
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya'nın sadece Ukrayna'yla değil, kolektif Batı'yla savaştığını vurguladı.
Yaklaşık 70 askeri uydu ve 200 sivil uydu dahil tüm NATO uydu grubunun Ukrayna'nın çıkarları için kullanıldığını belirten Şoygu, Kiev'de de Batı askeri komutanlığının, 150'den fazla askeri uzmanın fiilen görev yaptığını kaydetti.
Bakan, kısmi seferberliğe tabi olacak kişilerin sadece ‘askerlik yapmış, özel askeri eğitimden geçmiş ya da askeri deneyimi olan kişiler’ olacağını söyledi.
Kısmi seferberlik sırasında göreve çağrılabileceklerin sadece yüzde 1’inin cepheye gönderileceğini kaydeden Şoygu, Ukrayna’ya ilişkin kısmi seferberlikte görevlendirileceklerin öncesinde hazırlık için askeri eğitimden geçireceklerini belirtti.
Öte yandan Şoygu, Rusya ordusunun Ukrayna’da özel askeri operasyon esnasında 5 bin 937 askerini kaybettiğini duyurdu.
Rusya’da 300 bin asker silah altına alınacak
Rusya’da silah altına alınacak yedek asker kaynağını tamamıyla kullanmayacaklarına, Ukrayna nedeniyle ilan edilen kısmi seferberlik döneminde sadece 300 bin yedek askerin görevlendirileceğini kaydetti.
Şoygu, Rusya’da istenmesi halinde göreve çağrılabilecek 25 milyona yakın yedek asker bulunduğunu da sözlerine ekledi.
Ukrayna'nın kaybı 61 bin 207
Öte yandan Şoygu, Ukrayna ordusunun operasyon sırasında ordusunun yarısını kaybettiğini ifade ederek kayıplarının 61 bin 207 olduğu vurguladı. Ayrıca Rusya Savunma Bakanı, Ukrayna’da şu anda sadece ‘binden biraz fazla’ paralı asker kaldığını ve ülkedeki çatışmalarda 2 binden fazla yabancı paralı askerin öldüğünü belirtti.
Bakan, kısmi seferlerlik kapsamında ‘askeri okul öğrencilerinin ya da zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olanların silah altına asla alınmayacaklarını’ kaydetti.
Şoygu, Batı ülkelerinin Ukrayna’ya ‘çok büyük miktarlarda silah gönderdiğini’ ve Ukrayna güçlerinin de Batı yapımı silahları giderek daha sık sivillere karşı kullandığını belirtti. Rusya Savunma Bakanı, 150 Batılı askeri uzmanın sürekli olarak Kiev’de bulunduğunu ifade ederek, “Bu, fiilen komuta etmekdir” dedi.
Bununla birlikte Şoygu, ‘kısmi seferberliğin her şeyden önce, Rusya güçlerinin kurtardıkları topraklardaki bin kilometrelik temas hattında kontrol sağlamak için gerekli olduğunu’ ifade etti.