https://sputniknews.com.tr/20220921/marmariste-devam-eden-orman-yanginina-iliskin-msbden-aciklama-destek-saglamaya-devam-ediyoruz-1061486604.html

Marmaris'teki orman yangınına ilişkin MSB'den açıklama: Destek sağlamaya devam ediyoruz

Marmaris'teki orman yangınına ilişkin MSB'den açıklama: Destek sağlamaya devam ediyoruz

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 12.20 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Milli Savunma Bakanlığı 22.00'de yaptığı açıklamada yangını söndürmek için yapılan... 21.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-21T22:44+0300

2022-09-21T22:44+0300

2022-09-21T22:48+0300

türkiye

marmaris

muğla

thk

türk hava kurumu (thk)

milli savunma bakanlığı (msb)

yangın söndürme

yangın

orman yangını

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Marmaris Yalancıboğaz mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda hava ve kara aracı sevk edildi. Yangın bölgesinde rüzgarın etkili olduğu öğrenildi.Marmaris Belediyesi'nden açıklamaMarmaris Belediyesi'nden yangınla ilgili yapılan açıklamada, "Saat 12.30 civarında Yalancıboğaz - Adaköy Aksaz yolu mevkinde çıkan orman yangınına tüm Orman İşletme, İtfaiye ve belediye ekiplerinin müdahalesi devam etmektedir. Güzel haberler verebilmek umuduyla, ekiplere kolaylıklar diliyoruz" denildi.Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan bilgilendirmede, "Yangın söndürme çalışmaları havadan ve karadan yoğun bir şekilde devam etmektedir. 50 personel, 30 araç ve yardımcı ekipmanlarımızla, orman ekiplerine destek olmak amacıyla sahadayız" denildi.1 kişi gözaltına alındıMuğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınına neden olduğu iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.Muğla Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Marmaris ilçesi Yalancıboğaz Adaağzı mevkisinde saat 12.20 sıralarında başlayan ve söndürme çalışmalarının devam ettiği yangınla ilgili Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma başlatıldığı belirtildi.Soruşturma kapsamında yangına sebebiyet verdiği değerlendirilen 1 şüphelinin gözaltına alındığı, soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle yürütüldüğünü ifade edildi.MSB açıklamasıMilli Savunma Bakanlığı yangına müdahalenin sürdürdüğünü belirterek şu açıklamayı yaptı:"Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına; 1 adet İHA, 10 adet helikopter, arazözler, su tankerleri, dozerler, çeşitli yangın söndürme araçları ve görevli personelimiz ile destek sağlamaya devam ediyoruz."Öte yandan, Türk Hava Kurumu (THK), Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına giden helikopterin düşmesine ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu

https://sputniknews.com.tr/20220921/marmaristeki-yangini-sondurmek-icin-yola-cikan-helikopter-denizlide-dustu-1-olu-4-yarali-1061473292.html

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marmaris, muğla, thk, türk hava kurumu (thk), milli savunma bakanlığı (msb), yangın söndürme, yangın, orman yangını