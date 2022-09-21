Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20220921/kucuk-judocu-turk-bayragina-selam-verdigi-videoyla-gundem-oldu-1061451125.html
Küçük judocu, Türk bayrağına selam verdiği videoyla gündem oldu
Küçük judocu, Türk bayrağına selam verdiği videoyla gündem oldu
Kayseri'de 8 yaşındaki Ahmet'in binada asılı olan Türk Bayrağı'na verdiği selam, güvenlik kamerasına yansıdı. 21.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-21T07:41+0300
2022-09-21T08:01+0300
yaşam
judo
çocuk
türkiye
türk bayrağı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/15/1061450979_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_174693ae513a299b09a8accb2ab369e5.jpg
Kayseri'de yaşayan 8 yaşındaki Ahmet Yasin Biberci, judo antrenmanından sonra yaşadıkları apartmana geldi. Asansöre bineceği sırada apartmanda asılı olan Türk Bayrağını gören Ahmet, bayrağı selamladı. Ardından asansörü çağıran Ahmet, binmeden önce yeniden bayrağa dönerek judocu selamı verdi.O anlar güvenlik kamerasına yansırken, sosyal medyada izleyenleri de duygulandırdı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/15/1061450979_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_273adcaab973f656e2556b10c30561a2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
judo, çocuk, türkiye, türk bayrağı
judo, çocuk, türkiye, türk bayrağı

Küçük judocu, Türk bayrağına selam verdiği videoyla gündem oldu

07:41 21.09.2022 (güncellendi: 08:01 21.09.2022)
© İHA / ALİ GÖÇKayseri'de 8 yaşındaki Ahmet'in binada asılı olan Türk Bayrağı'na verdiği selam, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kayseri'de 8 yaşındaki Ahmet'in binada asılı olan Türk Bayrağı'na verdiği selam, güvenlik kamerasına yansıdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2022
© İHA / ALİ GÖÇ
Abone olTelegram
Kayseri'de 8 yaşındaki Ahmet'in binada asılı olan Türk Bayrağı'na verdiği selam, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kayseri'de yaşayan 8 yaşındaki Ahmet Yasin Biberci, judo antrenmanından sonra yaşadıkları apartmana geldi. Asansöre bineceği sırada apartmanda asılı olan Türk Bayrağını gören Ahmet, bayrağı selamladı.
Ardından asansörü çağıran Ahmet, binmeden önce yeniden bayrağa dönerek judocu selamı verdi.
O anlar güvenlik kamerasına yansırken, sosyal medyada izleyenleri de duygulandırdı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала