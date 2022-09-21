https://sputniknews.com.tr/20220921/kucuk-judocu-turk-bayragina-selam-verdigi-videoyla-gundem-oldu-1061451125.html
Küçük judocu, Türk bayrağına selam verdiği videoyla gündem oldu
Küçük judocu, Türk bayrağına selam verdiği videoyla gündem oldu
Kayseri'de 8 yaşındaki Ahmet'in binada asılı olan Türk Bayrağı'na verdiği selam, güvenlik kamerasına yansıdı. 21.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-21T07:41+0300
2022-09-21T07:41+0300
2022-09-21T08:01+0300
yaşam
judo
çocuk
türkiye
türk bayrağı
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Kayseri'de yaşayan 8 yaşındaki Ahmet Yasin Biberci, judo antrenmanından sonra yaşadıkları apartmana geldi. Asansöre bineceği sırada apartmanda asılı olan Türk Bayrağını gören Ahmet, bayrağı selamladı. Ardından asansörü çağıran Ahmet, binmeden önce yeniden bayrağa dönerek judocu selamı verdi.O anlar güvenlik kamerasına yansırken, sosyal medyada izleyenleri de duygulandırdı.
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judo, çocuk, türkiye, türk bayrağı
judo, çocuk, türkiye, türk bayrağı
Küçük judocu, Türk bayrağına selam verdiği videoyla gündem oldu
07:41 21.09.2022 (güncellendi: 08:01 21.09.2022) Abone ol
Kayseri'de 8 yaşındaki Ahmet'in binada asılı olan Türk Bayrağı'na verdiği selam, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kayseri'de yaşayan 8 yaşındaki Ahmet Yasin Biberci, judo antrenmanından sonra yaşadıkları apartmana geldi. Asansöre bineceği sırada apartmanda asılı olan Türk Bayrağını gören Ahmet, bayrağı selamladı.
Ardından asansörü çağıran Ahmet, binmeden önce yeniden bayrağa dönerek judocu selamı verdi.
O anlar güvenlik kamerasına yansırken, sosyal medyada izleyenleri de duygulandırdı.