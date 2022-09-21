https://sputniknews.com.tr/20220921/kuafore-giren-hirsiz-once-sildi-sonra-soydu-titiz-bir-hirsiz-temizlik-yapmamiza-gerek-kalmadi-1061465023.html

Kuaföre giren hırsız önce sildi, sonra soydu: 'Titiz bir hırsız, temizlik yapmamıza gerek kalmadı'

Kuaföre giren hırsız önce sildi, sonra soydu: 'Titiz bir hırsız, temizlik yapmamıza gerek kalmadı'

Kuaför dükkanına giren hırsız, kazağından kestiği parçayı maske yapıp, eline aldığı bezle dokunduğu her yeri en ince ayrıntısına kadar sildi. Hırsız, 2 saat... 21.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-21T13:41+0300

2022-09-21T13:41+0300

2022-09-21T13:41+0300

türkiye

hırsız

denizli

kuaför

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/15/1061464825_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fec226a9d2554d72e57b683466eb515c.jpg

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Topraklık Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık olayında gece geç saatlerde bir kuaföre giren hırsız dükkandan 4 poşet makyaj malzemesi çaldı.Yakalanmamak için yüzünü boyayıp, kazağının kol kısmından kestiği parçayı maske yapan hırsız, açık olan pencereden içeri girdi. Mutfaktan eline aldığı bezle ilk başta dokunduğu pencereyi defalarca temizleyen hırsız, sonrasında içeri girerek makyaj malzemelerine odaklandı. Bir elinde bez, diğer elinde poşetle her yeri didik didik edip dokunduğu malzemeleri poşetine atan titiz hırsız, bir o kadar da etrafı silerek parmak izi bırakmamak için canla başla mücadele etti. Yaklaşık 2 saat boyunca içeride duran hırsız, aldığı malzemelerle birlikte kapıdan çıkarak dükkandan ayrıldı.'Bizim temizlik yapmamıza bile gerek kalmamış'Hırsızın çok iyi temizlik yaptığını söyleyen Duygu Şimşek, “Hırsız mutfak penceremizden giriyor ve kapıdan çıkıyor. 2 saat falan içeride kalıyor. Bunun içinde de makyaj malzemelerimizi, bilgisayarımızı alıyor. Burada olan televizyon var ama onu almıyor. Bunu nasıl tarif edeyim bize yapılan bir kumpas gibi öyle bir şey, komik bir durum. Çıkarken silmiş iz bile bırakmamış, hiçbir iz yok. Makyaj malzemeleri, saç spreyleri, deodorant gibi satacağımız her şeyi çalmış. Milletin saçını almış geri bırakmış yani garip bir durum. Sağ kolundaki kıyafeti yarıya kadar kesmiş ve oradaki parçayı kafasına göre gözlerini görecek şekilde maske yapmış, alttan çenesi belli oluyordu. Bizim kamerada çok belli olmuyordu ama diğer kolunda dövme var. Gerçekten profesyonel bir hırsız. Çıkarken etrafı güzelce siliyor ve bizim temizlik yapmamıza bile gerek kalmamış” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20220913/6-hirsiz-8-dakikada-80-bin-liralik-malzeme-caldi-1061127063.html

türkiye

denizli

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hırsız, denizli, kuaför