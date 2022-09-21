https://sputniknews.com.tr/20220921/kralice-elizabethin-oldugune-inanmadi-tabutu-kontrol-etmeye-calisti-1061460807.html

Kraliçe Elizabeth'in öldüğüne inanmadı, tabutu kontrol etmeye çalıştı

Kraliçe Elizabeth'in öldüğüne inanmadı, tabutu kontrol etmeye çalıştı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in öldüğüne inanmayan bir şahıs, cenaza töreni öncesinde tabuta yaklaşıp kontrol etmeye çalıştı. İngiliz yargısı, şahsın... 21.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-21T12:31+0300

2022-09-21T12:31+0300

2022-09-21T12:31+0300

yaşam

kraliçe elizabeth

cenaze töreni

ingiltere

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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in hayatını kaybetmesinin ardından geçen hafta cuma günü düzenlenen cenaze töreni öncesinde 28 yaşındaki Muhammed Khan adında bir kişi, Kraliçe'nin öldüğüne inanmayarak Westminster Hall'da tabuta yaklaşmaya çalıştı.Sky News'in haberine göre İngiliz polisi tarafından gözaltına alınan Khan, Kamu Düzeni Yasası'nın iki maddesini ihlal etmekle suçlanarak Westminster Sulh Mahkemesi'ne çıkarıldı.Savcı Luke Staton, Kraliçe'nin tabutunu görmek için saatlerce kuyruğa giren Khan'ın, çarşamba günü saat 17.00'den pazartesi sabahına kadar salona girmek için başvuruda bulunan yaklaşık 250 bin kişi arasında olduğunu söyledi.Staton, sanığın tabuta yaklaşmak için hazır bulunan memurlar tarafından fark edildiğini söyledi.Sorguya çekildiSavcı, Khan'ın kuyruktaki sırasını terk ederek kraliyet bayrağını iki eliyle tuttuğunu belirtti. Khan, daha sonra gözaltına alınarak polis tarafından sorguya çekildi.Savcı, "Davalı, Kraliçe'nin ölmediğini ve tabuta kendi başına kontrol etmek istediği için yaklaştığını ifade etti. Naaşa resmi cenazeden önce gitmeyi planladığını söyledi. Kraliyet ailesine yazmayı planladı ve yanıt vermezlerse, Kraliçe ile konuşmayı denemek için Windsor Kalesi, Buckingham Sarayı ve Balmoral'a gitmeyi planladı" ifadelerini kullandı.Mahkeme, Khan'ın yanıt alamaması halinde Kraliçe ile 'temas kurmak için' naaşın bulunduğu yere izinsiz girmek zorunda kalacağını ifade ettiğini aktardı.'Ceza ehliyeti yok'Bölge Yargıcı Michael Snow, avukatı olmayan Khan'ın doktorların ceza ehliyeti olmadığını söylemesinin ardından sorguya çekildiğini dile getirdi.Khan'ın sanrılardan muzdarip olduğunu söyleyen Snow, "Hala hayal görüyor ve Kraliçe'nin ölmediğini, Kral Charles'ın bununla bir ilgisi olduğunu düşünüyor" dedi.Yargıç, 18 Ekim'de aynı mahkemeye çıkarılacağı bir sonraki duruşmaya kadar Londra'nın doğusundaki bir akıl sağlığı hastanesinde kalması şartıyla Khan'ı kefaletle serbest bıraktı.

https://sputniknews.com.tr/20220919/britanya-kralicesi-2-elizabethin-cenaze-toreni-basladi-1061363252.html

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kraliçe elizabeth, cenaze töreni, ingiltere