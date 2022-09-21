https://sputniknews.com.tr/20220921/kralice-elizabethin-oldugune-inanmadi-tabutu-kontrol-etmeye-calisti-1061460807.html
Kraliçe Elizabeth'in öldüğüne inanmadı, tabutu kontrol etmeye çalıştı
Kraliçe Elizabeth'in öldüğüne inanmadı, tabutu kontrol etmeye çalıştı
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in öldüğüne inanmayan bir şahıs, cenaza töreni öncesinde tabuta yaklaşıp kontrol etmeye çalıştı. İngiliz yargısı, şahsın... 21.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-21T12:31+0300
2022-09-21T12:31+0300
2022-09-21T12:31+0300
yaşam
kraliçe elizabeth
cenaze töreni
ingiltere
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/11/1061305523_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_560e36afb379a1cd5ff3a2e273b10c6a.jpg
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in hayatını kaybetmesinin ardından geçen hafta cuma günü düzenlenen cenaze töreni öncesinde 28 yaşındaki Muhammed Khan adında bir kişi, Kraliçe'nin öldüğüne inanmayarak Westminster Hall'da tabuta yaklaşmaya çalıştı.Sky News'in haberine göre İngiliz polisi tarafından gözaltına alınan Khan, Kamu Düzeni Yasası'nın iki maddesini ihlal etmekle suçlanarak Westminster Sulh Mahkemesi'ne çıkarıldı.Savcı Luke Staton, Kraliçe'nin tabutunu görmek için saatlerce kuyruğa giren Khan'ın, çarşamba günü saat 17.00'den pazartesi sabahına kadar salona girmek için başvuruda bulunan yaklaşık 250 bin kişi arasında olduğunu söyledi.Staton, sanığın tabuta yaklaşmak için hazır bulunan memurlar tarafından fark edildiğini söyledi.Sorguya çekildiSavcı, Khan'ın kuyruktaki sırasını terk ederek kraliyet bayrağını iki eliyle tuttuğunu belirtti. Khan, daha sonra gözaltına alınarak polis tarafından sorguya çekildi.Savcı, "Davalı, Kraliçe'nin ölmediğini ve tabuta kendi başına kontrol etmek istediği için yaklaştığını ifade etti. Naaşa resmi cenazeden önce gitmeyi planladığını söyledi. Kraliyet ailesine yazmayı planladı ve yanıt vermezlerse, Kraliçe ile konuşmayı denemek için Windsor Kalesi, Buckingham Sarayı ve Balmoral'a gitmeyi planladı" ifadelerini kullandı.Mahkeme, Khan'ın yanıt alamaması halinde Kraliçe ile 'temas kurmak için' naaşın bulunduğu yere izinsiz girmek zorunda kalacağını ifade ettiğini aktardı.'Ceza ehliyeti yok'Bölge Yargıcı Michael Snow, avukatı olmayan Khan'ın doktorların ceza ehliyeti olmadığını söylemesinin ardından sorguya çekildiğini dile getirdi.Khan'ın sanrılardan muzdarip olduğunu söyleyen Snow, "Hala hayal görüyor ve Kraliçe'nin ölmediğini, Kral Charles'ın bununla bir ilgisi olduğunu düşünüyor" dedi.Yargıç, 18 Ekim'de aynı mahkemeye çıkarılacağı bir sonraki duruşmaya kadar Londra'nın doğusundaki bir akıl sağlığı hastanesinde kalması şartıyla Khan'ı kefaletle serbest bıraktı.
https://sputniknews.com.tr/20220919/britanya-kralicesi-2-elizabethin-cenaze-toreni-basladi-1061363252.html
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/11/1061305523_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6602b8ce9ed2f073212453e51ccec3ac.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kraliçe elizabeth, cenaze töreni, ingiltere
kraliçe elizabeth, cenaze töreni, ingiltere
Kraliçe Elizabeth'in öldüğüne inanmadı, tabutu kontrol etmeye çalıştı
Abone ol
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in öldüğüne inanmayan bir şahıs, cenaza töreni öncesinde tabuta yaklaşıp kontrol etmeye çalıştı. İngiliz yargısı, şahsın gözaltına alındığını duyurdu.
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in hayatını kaybetmesinin ardından geçen hafta cuma günü düzenlenen cenaze töreni öncesinde 28 yaşındaki Muhammed Khan adında bir kişi, Kraliçe'nin öldüğüne inanmayarak Westminster Hall'da tabuta yaklaşmaya çalıştı.
Sky News'in haberine göre İngiliz polisi tarafından gözaltına alınan Khan, Kamu Düzeni Yasası'nın iki maddesini ihlal etmekle suçlanarak Westminster Sulh Mahkemesi'ne çıkarıldı.
Savcı Luke Staton, Kraliçe'nin tabutunu görmek için saatlerce kuyruğa giren Khan'ın, çarşamba günü saat 17.00'den pazartesi sabahına kadar salona girmek için başvuruda bulunan yaklaşık 250 bin kişi arasında olduğunu söyledi.
Staton, sanığın tabuta yaklaşmak için hazır bulunan memurlar tarafından fark edildiğini söyledi.
Sorguya çekildi
Savcı, Khan'ın kuyruktaki sırasını terk ederek kraliyet bayrağını iki eliyle tuttuğunu belirtti. Khan, daha sonra gözaltına alınarak polis tarafından sorguya çekildi.
Savcı, "Davalı, Kraliçe'nin ölmediğini ve tabuta kendi başına kontrol etmek istediği için yaklaştığını ifade etti. Naaşa resmi cenazeden önce gitmeyi planladığını söyledi. Kraliyet ailesine yazmayı planladı ve yanıt vermezlerse, Kraliçe ile konuşmayı denemek için Windsor Kalesi, Buckingham Sarayı ve Balmoral'a gitmeyi planladı" ifadelerini kullandı.
Mahkeme, Khan'ın yanıt alamaması halinde Kraliçe ile 'temas kurmak için' naaşın bulunduğu yere izinsiz girmek zorunda kalacağını ifade ettiğini aktardı.
'Ceza ehliyeti yok'
Bölge Yargıcı Michael Snow, avukatı olmayan Khan'ın doktorların ceza ehliyeti olmadığını söylemesinin ardından sorguya çekildiğini dile getirdi.
Khan'ın sanrılardan muzdarip olduğunu söyleyen Snow, "Hala hayal görüyor ve Kraliçe'nin ölmediğini, Kral Charles'ın bununla bir ilgisi olduğunu düşünüyor" dedi.
Yargıç, 18 Ekim'de aynı mahkemeye çıkarılacağı bir sonraki duruşmaya kadar Londra'nın doğusundaki bir akıl sağlığı hastanesinde kalması şartıyla Khan'ı kefaletle serbest bıraktı.