https://sputniknews.com.tr/20220921/kiralik-ev-bulamadi-dukkana-yerlesti-1061444837.html

Kiralık ev bulamadı, dükkana yerleşti

Kiralık ev bulamadı, dükkana yerleşti

Kayseri’de 1100 TL’ye oturduğu evinden çıkan ve ev bulamayan şahıs, 3 çocuğu ve eşiyle beraber dükkanına yerleşti. 21.09.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

dükkan

daire

kayseri

kira

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Kayseri’de yaşayan 50 yaşındaki Kalkan Karakoç, 1100 TL’ye kirada oturduğu ev sahibinin kendi evine oturacağını söylemesi üzerine daireden çıktı. Bir süre ev arayan Karakoç, 3 çocuğu ve eşiyle beraber dükkanına yerleşti.Yardım beklediğini kaydeden Kalkan Karakoç, “Önceki evimde bin 100 TL’ye kirada oturuyordum. Kiralık ev bulamadım. Ben de dükkanıma geldim. Evim şuanda dükkanımda. Ne yapacağımı bilmiyorum. 3 tane çocuğum, 1 eşimle beraber burada kalıyoruz. Burada banyo bile yapamıyoruz. Çocukları havuza götürüyorum. Burada çok zorlanıyoruz” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20220918/kiracinin-bosalttigi-evden-3-traktor-dolusu-cop-cikti-1061333664.html

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dükkan, daire, kayseri, kira