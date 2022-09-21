Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20220921/kiralik-ev-bulamadi-dukkana-yerlesti-1061444837.html
Kiralık ev bulamadı, dükkana yerleşti
Kiralık ev bulamadı, dükkana yerleşti
Kayseri’de 1100 TL’ye oturduğu evinden çıkan ve ev bulamayan şahıs, 3 çocuğu ve eşiyle beraber dükkanına yerleşti. 21.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-21T00:03+0300
2022-09-21T00:03+0300
türkiye
dükkan
daire
kayseri
kira
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/14/1061444918_0:0:2731:1537_1920x0_80_0_0_acc1558cd53c5eacabe032e63571ee57.jpg
Kayseri’de yaşayan 50 yaşındaki Kalkan Karakoç, 1100 TL’ye kirada oturduğu ev sahibinin kendi evine oturacağını söylemesi üzerine daireden çıktı. Bir süre ev arayan Karakoç, 3 çocuğu ve eşiyle beraber dükkanına yerleşti.Yardım beklediğini kaydeden Kalkan Karakoç, “Önceki evimde bin 100 TL’ye kirada oturuyordum. Kiralık ev bulamadım. Ben de dükkanıma geldim. Evim şuanda dükkanımda. Ne yapacağımı bilmiyorum. 3 tane çocuğum, 1 eşimle beraber burada kalıyoruz. Burada banyo bile yapamıyoruz. Çocukları havuza götürüyorum. Burada çok zorlanıyoruz” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20220918/kiracinin-bosalttigi-evden-3-traktor-dolusu-cop-cikti-1061333664.html
türkiye
kayseri
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/14/1061444918_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_2794c460981f89f8cdcb7f2bd33fb715.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
dükkan, daire, kayseri, kira
dükkan, daire, kayseri, kira

Kiralık ev bulamadı, dükkana yerleşti

00:03 21.09.2022
© İHAKayseri’de 1100 TL’ye oturduğu evinden çıkan ve ev bulamayan şahıs, 3 çocuğu ve eşiyle beraber dükkanına yerleşti.
Kayseri’de 1100 TL’ye oturduğu evinden çıkan ve ev bulamayan şahıs, 3 çocuğu ve eşiyle beraber dükkanına yerleşti. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2022
© İHA
Abone olTelegram
Kayseri’de 1100 TL’ye oturduğu evinden çıkan ve ev bulamayan şahıs, 3 çocuğu ve eşiyle beraber dükkanına yerleşti.
Kayseri’de yaşayan 50 yaşındaki Kalkan Karakoç, 1100 TL’ye kirada oturduğu ev sahibinin kendi evine oturacağını söylemesi üzerine daireden çıktı.
Bir süre ev arayan Karakoç, 3 çocuğu ve eşiyle beraber dükkanına yerleşti.
Yardım beklediğini kaydeden Kalkan Karakoç, “Önceki evimde bin 100 TL’ye kirada oturuyordum. Kiralık ev bulamadım. Ben de dükkanıma geldim. Evim şuanda dükkanımda. Ne yapacağımı bilmiyorum. 3 tane çocuğum, 1 eşimle beraber burada kalıyoruz. Burada banyo bile yapamıyoruz. Çocukları havuza götürüyorum. Burada çok zorlanıyoruz” dedi.
Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yıkım kararı alınmasının ardından boşaltılan evden 3 traktör römorku dolusu atık malzeme çıktı. Evden çıkanları görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2022
YAŞAM
Kiracının boşalttığı evden 3 traktör dolusu çöp çıktı
18 Eylül, 03:49
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала