https://sputniknews.com.tr/20220921/kiralik-ev-bulamadi-dukkana-yerlesti-1061444837.html
Kiralık ev bulamadı, dükkana yerleşti
Kiralık ev bulamadı, dükkana yerleşti
Kayseri’de 1100 TL’ye oturduğu evinden çıkan ve ev bulamayan şahıs, 3 çocuğu ve eşiyle beraber dükkanına yerleşti. 21.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-21T00:03+0300
2022-09-21T00:03+0300
2022-09-21T00:03+0300
türkiye
dükkan
daire
kayseri
kira
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Kayseri’de yaşayan 50 yaşındaki Kalkan Karakoç, 1100 TL’ye kirada oturduğu ev sahibinin kendi evine oturacağını söylemesi üzerine daireden çıktı. Bir süre ev arayan Karakoç, 3 çocuğu ve eşiyle beraber dükkanına yerleşti.Yardım beklediğini kaydeden Kalkan Karakoç, “Önceki evimde bin 100 TL’ye kirada oturuyordum. Kiralık ev bulamadım. Ben de dükkanıma geldim. Evim şuanda dükkanımda. Ne yapacağımı bilmiyorum. 3 tane çocuğum, 1 eşimle beraber burada kalıyoruz. Burada banyo bile yapamıyoruz. Çocukları havuza götürüyorum. Burada çok zorlanıyoruz” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20220918/kiracinin-bosalttigi-evden-3-traktor-dolusu-cop-cikti-1061333664.html
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dükkan, daire, kayseri, kira
dükkan, daire, kayseri, kira
Kiralık ev bulamadı, dükkana yerleşti
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Kayseri’de 1100 TL’ye oturduğu evinden çıkan ve ev bulamayan şahıs, 3 çocuğu ve eşiyle beraber dükkanına yerleşti.
Kayseri’de yaşayan 50 yaşındaki Kalkan Karakoç, 1100 TL’ye kirada oturduğu ev sahibinin kendi evine oturacağını söylemesi üzerine daireden çıktı.
Bir süre ev arayan Karakoç, 3 çocuğu ve eşiyle beraber dükkanına yerleşti.
Yardım beklediğini kaydeden Kalkan Karakoç, “Önceki evimde bin 100 TL’ye kirada oturuyordum. Kiralık ev bulamadım. Ben de dükkanıma geldim. Evim şuanda dükkanımda. Ne yapacağımı bilmiyorum. 3 tane çocuğum, 1 eşimle beraber burada kalıyoruz. Burada banyo bile yapamıyoruz. Çocukları havuza götürüyorum. Burada çok zorlanıyoruz” dedi.