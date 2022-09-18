https://sputniknews.com.tr/20220918/kiracinin-bosalttigi-evden-3-traktor-dolusu-cop-cikti-1061333664.html
Kiracının boşalttığı evden 3 traktör dolusu çöp çıktı
Kiracının boşalttığı evden 3 traktör dolusu çöp çıktı
Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yıkım kararı alınmasının ardından boşaltılan evden 3 traktör römorku dolusu atık malzeme çıktı. Evden çıkanları görenler... 18.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-18T03:49+0300
2022-09-18T03:49+0300
2022-09-18T04:07+0300
yaşam
kastamonu
kiracı
ev
çöp
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Kastamonu'nun Tosya ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Şehit Teğmen Caddesi'nde, bir vatandaş 2 katlı evini yeniden yaptırmak istedi. Ev sahibi kiracısı olan kadından evini boşaltmasını istedi.Yıkım öncesinde eve giden ekipler, karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yıkım ekibi tarafından evden 3 traktör römorku dolusu atık malzeme çıkartıldı.Evde yaşayan kadının atık malzemeleri, sokak hayvanlar yuva yapmak için topladığını söyledi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
kastamonu, kiracı, ev, çöp
kastamonu, kiracı, ev, çöp
Kiracının boşalttığı evden 3 traktör dolusu çöp çıktı
03:49 18.09.2022 (güncellendi: 04:07 18.09.2022) Abone ol
Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yıkım kararı alınmasının ardından boşaltılan evden 3 traktör römorku dolusu atık malzeme çıktı. Evden çıkanları görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Kastamonu'nun Tosya ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Şehit Teğmen Caddesi'nde, bir vatandaş 2 katlı evini yeniden yaptırmak istedi. Ev sahibi kiracısı olan kadından evini boşaltmasını istedi.
Yıkım öncesinde eve giden ekipler, karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yıkım ekibi tarafından evden 3 traktör römorku dolusu atık malzeme çıkartıldı.
Evde yaşayan kadının atık malzemeleri, sokak hayvanlar yuva yapmak için topladığını söyledi.