https://sputniknews.com.tr/20220918/kiracinin-bosalttigi-evden-3-traktor-dolusu-cop-cikti-1061333664.html

Kiracının boşalttığı evden 3 traktör dolusu çöp çıktı

Kiracının boşalttığı evden 3 traktör dolusu çöp çıktı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yıkım kararı alınmasının ardından boşaltılan evden 3 traktör römorku dolusu atık malzeme çıktı. Evden çıkanları görenler... 18.09.2022, Sputnik Türkiye

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2022-09-18T03:49+0300

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yaşam

kastamonu

kiracı

ev

çöp

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Kastamonu'nun Tosya ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Şehit Teğmen Caddesi'nde, bir vatandaş 2 katlı evini yeniden yaptırmak istedi. Ev sahibi kiracısı olan kadından evini boşaltmasını istedi.Yıkım öncesinde eve giden ekipler, karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yıkım ekibi tarafından evden 3 traktör römorku dolusu atık malzeme çıkartıldı.Evde yaşayan kadının atık malzemeleri, sokak hayvanlar yuva yapmak için topladığını söyledi.

kastamonu

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kastamonu, kiracı, ev, çöp