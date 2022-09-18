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Kiracının boşalttığı evden 3 traktör dolusu çöp çıktı
Kiracının boşalttığı evden 3 traktör dolusu çöp çıktı
Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yıkım kararı alınmasının ardından boşaltılan evden 3 traktör römorku dolusu atık malzeme çıktı. Evden çıkanları görenler... 18.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-18T03:49+0300
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yaşam
kastamonu
kiracı
ev
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Kastamonu'nun Tosya ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Şehit Teğmen Caddesi'nde, bir vatandaş 2 katlı evini yeniden yaptırmak istedi. Ev sahibi kiracısı olan kadından evini boşaltmasını istedi.Yıkım öncesinde eve giden ekipler, karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yıkım ekibi tarafından evden 3 traktör römorku dolusu atık malzeme çıkartıldı.Evde yaşayan kadının atık malzemeleri, sokak hayvanlar yuva yapmak için topladığını söyledi.
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kastamonu, kiracı, ev, çöp
kastamonu, kiracı, ev, çöp

Kiracının boşalttığı evden 3 traktör dolusu çöp çıktı

03:49 18.09.2022 (güncellendi: 04:07 18.09.2022)
© İHA / SEDAT AĞACIKOĞLUKastamonu’nun Tosya ilçesinde yıkım kararı alınmasının ardından boşaltılan evden 3 traktör römorku dolusu atık malzeme çıktı. Evden çıkanları görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yıkım kararı alınmasının ardından boşaltılan evden 3 traktör römorku dolusu atık malzeme çıktı. Evden çıkanları görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2022
© İHA / SEDAT AĞACIKOĞLU
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Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yıkım kararı alınmasının ardından boşaltılan evden 3 traktör römorku dolusu atık malzeme çıktı. Evden çıkanları görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Kastamonu'nun Tosya ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Şehit Teğmen Caddesi'nde, bir vatandaş 2 katlı evini yeniden yaptırmak istedi. Ev sahibi kiracısı olan kadından evini boşaltmasını istedi.
Yıkım öncesinde eve giden ekipler, karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yıkım ekibi tarafından evden 3 traktör römorku dolusu atık malzeme çıkartıldı.
Evde yaşayan kadının atık malzemeleri, sokak hayvanlar yuva yapmak için topladığını söyledi.
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