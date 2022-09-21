Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20220921/ibb-baskani-ekrem-imamoglu-bugun-hakim-karsisina-cikiyor-1061453143.html
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün hakim karşısına çıkıyor
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün hakim karşısına çıkıyor
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı dava bugün yapılacak duruşma ile devam edecek. Savcılığın yeni mütalaa... 21.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-21T09:45+0300
2022-09-21T09:46+0300
politika
ekrem imamoğlu
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
dava
ysk
mahkeme
mahkeme kararı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/10/1059965975_2:0:3643:2048_1920x0_80_0_0_7af88022be136ed7ea8be7863a546b88.jpg
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin ardından YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada ara karar bekleniyor.Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülecek davada ara karar çıkması bekleniyor. İmamoğlu'nun avukatı son duruşmada, YSK üyelerinin şikayetçi olmadığına dair dilekçe sunmuştu. Savcılık, söz konusu yeni gelişmenin değerlendirmesinin ardından yeni bir mütalaa sunmak için süre talep etmişti.Reddi hakime retHakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan İmamoğlu’nun avukatları mahkemede reddi hâkim talebinde bulunmuştu. Mahkeme, hakimin tarafsızlığını şüpheye düşürecek bir durumun mevcut olmadığını, taleplerinin reddedilmesinden dolayı bu yola başvurulduğunu ve yargılamayı uzatmaya yönelik olduğunu belirterek, sanık avukatının reddi hâkim talebinin reddine karar vermişti.
https://sputniknews.com.tr/20220601/imamoglunun-ysk-uyelerine-hakaret-davasi-ertelendi-1056876194.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/10/1059965975_457:0:3188:2048_1920x0_80_0_0_3deab7886bf08714dde59cca7580597b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ekrem imamoğlu, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), dava, ysk, mahkeme, mahkeme kararı
ekrem imamoğlu, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), dava, ysk, mahkeme, mahkeme kararı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün hakim karşısına çıkıyor

09:45 21.09.2022 (güncellendi: 09:46 21.09.2022)
© İBB/ONUR GUNALİstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2022
© İBB/ONUR GUNAL
Abone olTelegram
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı dava bugün yapılacak duruşma ile devam edecek. Savcılığın yeni mütalaa açıklaması, ara kararın çıkması bekleniyor.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin ardından YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada ara karar bekleniyor.
Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülecek davada ara karar çıkması bekleniyor. İmamoğlu'nun avukatı son duruşmada, YSK üyelerinin şikayetçi olmadığına dair dilekçe sunmuştu. Savcılık, söz konusu yeni gelişmenin değerlendirmesinin ardından yeni bir mütalaa sunmak için süre talep etmişti.

Reddi hakime ret

Hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan İmamoğlu’nun avukatları mahkemede reddi hâkim talebinde bulunmuştu. Mahkeme, hakimin tarafsızlığını şüpheye düşürecek bir durumun mevcut olmadığını, taleplerinin reddedilmesinden dolayı bu yola başvurulduğunu ve yargılamayı uzatmaya yönelik olduğunu belirterek, sanık avukatının reddi hâkim talebinin reddine karar vermişti.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2022
POLİTİKA
İmamoğlu'nun 'YSK üyelerine hakaret' davası ertelendi
1 Haziran , 12:45

KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала