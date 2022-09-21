https://sputniknews.com.tr/20220921/ibb-baskani-ekrem-imamoglu-bugun-hakim-karsisina-cikiyor-1061453143.html
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün hakim karşısına çıkıyor
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün hakim karşısına çıkıyor
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı dava bugün yapılacak duruşma ile devam edecek. Savcılığın yeni mütalaa... 21.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-21T09:45+0300
2022-09-21T09:45+0300
2022-09-21T09:46+0300
politika
ekrem imamoğlu
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
dava
ysk
mahkeme
mahkeme kararı
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin ardından YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada ara karar bekleniyor.Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülecek davada ara karar çıkması bekleniyor. İmamoğlu'nun avukatı son duruşmada, YSK üyelerinin şikayetçi olmadığına dair dilekçe sunmuştu. Savcılık, söz konusu yeni gelişmenin değerlendirmesinin ardından yeni bir mütalaa sunmak için süre talep etmişti.Reddi hakime retHakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan İmamoğlu’nun avukatları mahkemede reddi hâkim talebinde bulunmuştu. Mahkeme, hakimin tarafsızlığını şüpheye düşürecek bir durumun mevcut olmadığını, taleplerinin reddedilmesinden dolayı bu yola başvurulduğunu ve yargılamayı uzatmaya yönelik olduğunu belirterek, sanık avukatının reddi hâkim talebinin reddine karar vermişti.
https://sputniknews.com.tr/20220601/imamoglunun-ysk-uyelerine-hakaret-davasi-ertelendi-1056876194.html
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ekrem imamoğlu, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), dava, ysk, mahkeme, mahkeme kararı
ekrem imamoğlu, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), dava, ysk, mahkeme, mahkeme kararı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün hakim karşısına çıkıyor
09:45 21.09.2022 (güncellendi: 09:46 21.09.2022) Abone ol
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı dava bugün yapılacak duruşma ile devam edecek. Savcılığın yeni mütalaa açıklaması, ara kararın çıkması bekleniyor.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin ardından YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada ara karar bekleniyor.
Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülecek davada ara karar çıkması bekleniyor. İmamoğlu'nun avukatı son duruşmada, YSK üyelerinin şikayetçi olmadığına dair dilekçe sunmuştu. Savcılık, söz konusu yeni gelişmenin değerlendirmesinin ardından yeni bir mütalaa sunmak için süre talep etmişti.
Reddi hakime ret
Hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan İmamoğlu’nun avukatları mahkemede reddi hâkim talebinde bulunmuştu. Mahkeme, hakimin tarafsızlığını şüpheye düşürecek bir durumun mevcut olmadığını, taleplerinin reddedilmesinden dolayı bu yola başvurulduğunu ve yargılamayı uzatmaya yönelik olduğunu belirterek, sanık avukatının reddi hâkim talebinin reddine karar vermişti.