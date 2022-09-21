https://sputniknews.com.tr/20220921/ibb-baskani-ekrem-imamoglu-bugun-hakim-karsisina-cikiyor-1061453143.html

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün hakim karşısına çıkıyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün hakim karşısına çıkıyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı dava bugün yapılacak duruşma ile devam edecek. Savcılığın yeni mütalaa... 21.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-21T09:45+0300

2022-09-21T09:45+0300

2022-09-21T09:46+0300

politika

ekrem imamoğlu

ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

dava

ysk

mahkeme

mahkeme kararı

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin ardından YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada ara karar bekleniyor.Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülecek davada ara karar çıkması bekleniyor. İmamoğlu'nun avukatı son duruşmada, YSK üyelerinin şikayetçi olmadığına dair dilekçe sunmuştu. Savcılık, söz konusu yeni gelişmenin değerlendirmesinin ardından yeni bir mütalaa sunmak için süre talep etmişti.Reddi hakime retHakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan İmamoğlu’nun avukatları mahkemede reddi hâkim talebinde bulunmuştu. Mahkeme, hakimin tarafsızlığını şüpheye düşürecek bir durumun mevcut olmadığını, taleplerinin reddedilmesinden dolayı bu yola başvurulduğunu ve yargılamayı uzatmaya yönelik olduğunu belirterek, sanık avukatının reddi hâkim talebinin reddine karar vermişti.

https://sputniknews.com.tr/20220601/imamoglunun-ysk-uyelerine-hakaret-davasi-ertelendi-1056876194.html

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ekrem imamoğlu, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), dava, ysk, mahkeme, mahkeme kararı