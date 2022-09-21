https://sputniknews.com.tr/20220921/erdogan-finlandiya-cumhurbaskani-niinisto-ve-g-kore-devlet-baskani-suk-yeolu-tanistirdi-1061445402.html

Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinisto ile G. Kore Cumhurbaşkanı Suk-yeol’u tanıştırdı

Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinisto ile G. Kore Cumhurbaşkanı Suk-yeol’u tanıştırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon... 21.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-21T00:13+0300

2022-09-21T00:13+0300

2022-09-21T00:31+0300

recep tayyip erdoğan

finlandiya cumhurbaşkanı sauli niinisto

yoon suk-yeol

politika

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu’ndaki hitabının ardından temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, BM Genel Merkezi'ndeki sohbet sırasında Niinistö ile Suk-yeol'u tanıştırdı.Yoon Suk-yeol, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO'daki rolünü ve liderliğini takdir ettiklerini söyledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yoon Suk-yeol'un kendisini ülkesine davet etmesi üzerine, en yakın zamanda Güney Kore'ye bir ziyaret planladığını belirterek, "Görüşmemiz lazım. Yapacağımız çok işler var." dedi.Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol ayrıca eşi Kim Kun-hee'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde New York'ta düzenlenen Türk mutfağı programına katılacağını da aktardı.Erdoğan, BM Genel Merkezi'nde Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Japonya Başbakanı Kişida, İsrail Başbakanı Yair Lapid, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeul, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid ile de bir araya geldi.

https://sputniknews.com.tr/20220920/cumhurbaskani-erdogan-new-yorkta-israil-basbakani-yair-lapid-ile-bir-araya-geldi--1061443571.html

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recep tayyip erdoğan, finlandiya cumhurbaşkanı sauli niinisto, yoon suk-yeol