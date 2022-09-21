https://sputniknews.com.tr/20220921/boluda-okul-muduru-tartistigi-veliyi-darp-etti-1061447884.html
Bolu'da okul müdürü, tartıştığı veliyi darp etti
Bolu'da okul müdürü, tartıştığı veliyi darp etti
Bolu'da kıyafeti sebebiyle kızını okula almayan müdürle tartıştığı sırada yumrukla darp edilen Onur Bozkurt, şikayetçi oldu. Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturma... 21.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-21T01:46+0300
2022-09-21T01:46+0300
2022-09-21T01:46+0300
türkiye
bolu
müdür
okul müdürü
darp
veli
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Olay, dün sabah saatlerinde Bolu'da Alpağut Mahallesi'nde bulunan lisede meydana geldi.İddiaya göre, sabah saatlerinde okula giden Onur Bozkurt isimli vatandaşın kızı, babasına okul müdürünün kıyafeti sebebiyle kendisini okula almadığını söyledi. Kızının okula alınmamasına tepki gösteren Bozkurt, okul müdürü V.A. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine müdür V.A., kendisine 'küfür ve hakaret ettiğini' iddia ettiği Onur Bozkurt'un gözüne yumruk attı. Müdür tarafından darp edilen Bozkurt, Bahçelievler Polis Merkezi'ne giderek V.A.'dan şikayetçi oldu.Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturma başlattıOlay üzerine soruşturma başlatıldığını açıklayan Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Pazartesi günü sabah saat 08.30 sıralarında ilimiz merkez Kanuni Anadolu Lisesinde İstiklal Marşı töreninden sonra okul müdürünün kıyafetle ilgili öğrencilere uyarıda bulunduğu sırada dışarıdan okul bahçesine hakaret içerikli cümleler ile bir öğrenci velisi girmiştir. Bu esnada okul müdürü hakaret içerikli cümlelerin okul bahçesinde söylenilmeyeceği hususunda veliyi uyarmış, devamında veli tarafından okul müdürünün eli tutulmuş, bunun üzerine veli ile okul müdürü arasında arbede yaşanmıştır. Konu hakkında gerekli inceleme ve soruşturma yapılmak üzere işlem başlatılmıştır" denildi.
https://sputniknews.com.tr/20220920/11-ogrenciye-cinsel-istismarda-bulunan-okul-mudurune-istenen-ceza-belli-oldu-1061410332.html
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bolu, müdür, okul müdürü, darp, veli
bolu, müdür, okul müdürü, darp, veli
Bolu'da okul müdürü, tartıştığı veliyi darp etti
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Bolu'da kıyafeti sebebiyle kızını okula almayan müdürle tartıştığı sırada yumrukla darp edilen Onur Bozkurt, şikayetçi oldu. Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturma başlattı
Olay, dün sabah saatlerinde Bolu'da Alpağut Mahallesi'nde bulunan lisede meydana geldi.
İddiaya göre, sabah saatlerinde okula giden Onur Bozkurt isimli vatandaşın kızı, babasına okul müdürünün kıyafeti sebebiyle kendisini okula almadığını söyledi. Kızının okula alınmamasına tepki gösteren Bozkurt, okul müdürü V.A. ile tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine müdür V.A., kendisine 'küfür ve hakaret ettiğini' iddia ettiği Onur Bozkurt'un gözüne yumruk attı. Müdür tarafından darp edilen Bozkurt, Bahçelievler Polis Merkezi'ne giderek V.A.'dan şikayetçi oldu.
Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturma başlattı
Olay üzerine soruşturma başlatıldığını açıklayan Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Pazartesi günü sabah saat 08.30 sıralarında ilimiz merkez Kanuni Anadolu Lisesinde İstiklal Marşı töreninden sonra okul müdürünün kıyafetle ilgili öğrencilere uyarıda bulunduğu sırada dışarıdan okul bahçesine hakaret içerikli cümleler ile bir öğrenci velisi girmiştir. Bu esnada okul müdürü hakaret içerikli cümlelerin okul bahçesinde söylenilmeyeceği hususunda veliyi uyarmış, devamında veli tarafından okul müdürünün eli tutulmuş, bunun üzerine veli ile okul müdürü arasında arbede yaşanmıştır. Konu hakkında gerekli inceleme ve soruşturma yapılmak üzere işlem başlatılmıştır" denildi.