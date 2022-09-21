Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20220921/boluda-okul-muduru-tartistigi-veliyi-darp-etti-1061447884.html
Bolu'da okul müdürü, tartıştığı veliyi darp etti
Bolu'da okul müdürü, tartıştığı veliyi darp etti
Bolu'da kıyafeti sebebiyle kızını okula almayan müdürle tartıştığı sırada yumrukla darp edilen Onur Bozkurt, şikayetçi oldu. Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturma... 21.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-21T01:46+0300
2022-09-21T01:46+0300
türkiye
bolu
müdür
okul müdürü
darp
veli
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/15/1061447991_0:0:663:373_1920x0_80_0_0_c62e02b10bd1c0ba4397ab3f05517bf1.png
Olay, dün sabah saatlerinde Bolu'da Alpağut Mahallesi'nde bulunan lisede meydana geldi.İddiaya göre, sabah saatlerinde okula giden Onur Bozkurt isimli vatandaşın kızı, babasına okul müdürünün kıyafeti sebebiyle kendisini okula almadığını söyledi. Kızının okula alınmamasına tepki gösteren Bozkurt, okul müdürü V.A. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine müdür V.A., kendisine 'küfür ve hakaret ettiğini' iddia ettiği Onur Bozkurt'un gözüne yumruk attı. Müdür tarafından darp edilen Bozkurt, Bahçelievler Polis Merkezi'ne giderek V.A.'dan şikayetçi oldu.Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturma başlattıOlay üzerine soruşturma başlatıldığını açıklayan Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Pazartesi günü sabah saat 08.30 sıralarında ilimiz merkez Kanuni Anadolu Lisesinde İstiklal Marşı töreninden sonra okul müdürünün kıyafetle ilgili öğrencilere uyarıda bulunduğu sırada dışarıdan okul bahçesine hakaret içerikli cümleler ile bir öğrenci velisi girmiştir. Bu esnada okul müdürü hakaret içerikli cümlelerin okul bahçesinde söylenilmeyeceği hususunda veliyi uyarmış, devamında veli tarafından okul müdürünün eli tutulmuş, bunun üzerine veli ile okul müdürü arasında arbede yaşanmıştır. Konu hakkında gerekli inceleme ve soruşturma yapılmak üzere işlem başlatılmıştır" denildi.
https://sputniknews.com.tr/20220920/11-ogrenciye-cinsel-istismarda-bulunan-okul-mudurune-istenen-ceza-belli-oldu-1061410332.html
türkiye
bolu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/15/1061447991_67:0:564:373_1920x0_80_0_0_64a4521886546427fa7078f6197edecb.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bolu, müdür, okul müdürü, darp, veli
bolu, müdür, okul müdürü, darp, veli

Bolu'da okul müdürü, tartıştığı veliyi darp etti

01:46 21.09.2022
© İHABolu'da kıyafeti sebebiyle kızını okula almayan müdürle tartıştığı sırada yumrukla darp edilen Onur Bozkurt, şikayetçi oldu. Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturma başlattı
Bolu'da kıyafeti sebebiyle kızını okula almayan müdürle tartıştığı sırada yumrukla darp edilen Onur Bozkurt, şikayetçi oldu. Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturma başlattı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2022
© İHA
Abone olTelegram
Bolu'da kıyafeti sebebiyle kızını okula almayan müdürle tartıştığı sırada yumrukla darp edilen Onur Bozkurt, şikayetçi oldu. Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturma başlattı
Olay, dün sabah saatlerinde Bolu'da Alpağut Mahallesi'nde bulunan lisede meydana geldi.
İddiaya göre, sabah saatlerinde okula giden Onur Bozkurt isimli vatandaşın kızı, babasına okul müdürünün kıyafeti sebebiyle kendisini okula almadığını söyledi. Kızının okula alınmamasına tepki gösteren Bozkurt, okul müdürü V.A. ile tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine müdür V.A., kendisine 'küfür ve hakaret ettiğini' iddia ettiği Onur Bozkurt'un gözüne yumruk attı. Müdür tarafından darp edilen Bozkurt, Bahçelievler Polis Merkezi'ne giderek V.A.'dan şikayetçi oldu.

Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturma başlattı

Olay üzerine soruşturma başlatıldığını açıklayan Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Pazartesi günü sabah saat 08.30 sıralarında ilimiz merkez Kanuni Anadolu Lisesinde İstiklal Marşı töreninden sonra okul müdürünün kıyafetle ilgili öğrencilere uyarıda bulunduğu sırada dışarıdan okul bahçesine hakaret içerikli cümleler ile bir öğrenci velisi girmiştir. Bu esnada okul müdürü hakaret içerikli cümlelerin okul bahçesinde söylenilmeyeceği hususunda veliyi uyarmış, devamında veli tarafından okul müdürünün eli tutulmuş, bunun üzerine veli ile okul müdürü arasında arbede yaşanmıştır. Konu hakkında gerekli inceleme ve soruşturma yapılmak üzere işlem başlatılmıştır" denildi.
11 öğrenciye cinsel istismarda bulunan okul müdürüne istenen ceza belli oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2022
TÜRKİYE
11 öğrenciye cinsel istismarda bulunan okul müdürüne istenen ceza belli oldu
Dün, 10:40
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала