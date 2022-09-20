https://sputniknews.com.tr/20220920/11-ogrenciye-cinsel-istismarda-bulunan-okul-mudurune-istenen-ceza-belli-oldu-1061410332.html

11 öğrenciye cinsel istismarda bulunan okul müdürüne istenen ceza belli oldu

11 öğrenciye cinsel istismarda bulunan okul müdürüne istenen ceza belli oldu

Eskişehir'de 11 kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan okul müdürü Mustafa K.'nin 3 farklı suçtan 149 yıla kadar hapsi... 20.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-20T10:40+0300

2022-09-20T10:40+0300

2022-09-20T10:40+0300

türkiye

cinsel istismar

çocuklara yönelik cinsel istismar

öğretmen

imam hatip

okul

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Eskişehir'in Alpu ilçesinde Alpu Ortaokulu ve Alpu Ertuğrulgazi İmam Hatip Ortaokulu'nda müdürlük görevini yürüten Mustafa K. hakkında, kız öğrencilere cinsel istismarda bulunduğuna dair iddialar üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şubat ayında soruşturma başlatıldı.10 ayrı kız öğrenciye yönelik cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheli Mustafa K. şikayetler üzerine gözaltına alınmıştı.Okul müdürü Mustafa K. çıkarıldığı Beylikova Sulh Ceza Mahkemesince ‘çocuğa karşı cinsel taciz’ ve ‘cinsel istismar’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.149 yıla kadar hapsi istendiOkul müdürü Mustafa K. hakkındaki soruşturmanın tamamlanmasının ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.İddianamede, şüpheli Mustafa K.’nin 11 çocuk mağdura karşı ayrı ayrı işlediği iddia olunan ‘çocuğun cinsel istismarı, çocuğa karşı cinsel taciz ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçlarından 69 yıldan 149 yıla kadar hapsi istendi.İddianamede, ‘çocuğun cinsel istismarı ve çocuğa karşı cinsel taciz’ suçunun; vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişi tarafından işlenmesi nedeniyle verilecek cezanın yarı oranında artırılması talep edildi.Ayrıca ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçunun cinsel amaçla işlenmesi nedeniyle verilecek cezanın yarı oranında, çocuğa karşı ve kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi nedeniyle 1 kat artırılması talep edildi.Tutuklu yargılanan okul müdürü Mustafa K., Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. İkinci celsesi görülen davanın duruşmasında tutuklu sanık Mustafa K. mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmaya çocuk mağdurların aileleri ile taraf avukatları katıldı.Mahkemedeki savunmasında suçlamaları reddeden sanık Mustafa K. suçsuz olduğunu iddia ederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

https://sputniknews.com.tr/20220919/kahramanmarasta-cinsel-istismar-protestosu-1061356081.html

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cinsel istismar, çocuklara yönelik cinsel istismar, öğretmen, imam hatip, okul