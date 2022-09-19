Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20220919/kahramanmarasta-cinsel-istismar-protestosu-1061356081.html
Kahramanmaraş'ta cinsel istismar protestosu
Kahramanmaraş'ta cinsel istismar protestosu
Kahramanmaraş'ta 2 yıl önce cinsel istismardan gözaltına alınıp serbest bırakılan Mustafa Gökot, bu kez 10 yaşındaki çocuğa istismardan tutuklandı. Çocuğun... 19.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-19T08:26+0300
2022-09-19T08:26+0300
türkiye
kahramanmaraş
cinsel istismar
cinsel taciz
çocuklara yönelik cinsel istismar
protesto
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/13/1061355938_0:33:613:378_1920x0_80_0_0_a30077e529b572ff4ef622e6230128a3.jpg
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 10 yaşındaki ortaokul öğrencisi H.Y.'nin okula giderken yanında otomobil durdu. Sürücü Mustafa Gökot (27), kız öğrenciye kendisini 'öğretmen' olarak tanıtıp, okula götüreceğini söyledi.Gökot'a inanan H.Y. araca bindi. Bir süre sonra mahalle dışına çıkan Gökot, otomobilde H.Y.'ye cinsel istismarda bulundu.Çocuğun yaşadıklarını anlattığı öğretmenlerinin ihbarı üzerine jandarma ekipleri, Mustafa Gökot'u kısa sürede yakalayarak, gözaltına aldı.Olayı duyan mahalle sakinleri, karakolun önünde toplanarak Mustafa Gökot'u linç etmek istedi.Jandarma ekipleri, kalabalığı güçlükle sakinleştirirken, Gökot, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu.'Biz şu an susarsak herkes susar' Cinsel istismara uğrayan kızın annesi Ş.I. ve mahalle sakinleri ellerinde pankartlarla eylem yaptı. Pazar yerinde toplanan yaklaşık 3 bin kişi, 'Çocuklara uzanan eller kırılsın' sloganları attı. Elinde tuttuğu 'İstismara sessiz kalma ses ol' yazılı pankartıyla eylemde en öne sırada yer alan ve eşinden boşandığı öğrenilen Ş.I., kızına yapılan ahlaksızlığa sessiz kalmayacağını söyledi.Kendisine destek olan kalabalığa da teşekkür eden anne Ş.I., şöyle konuştu:"Çocuğuma yapılan cinsel istismar, tecavüz, yapılan bu ahlaksızlığa ve zorbalığa karşı susmayacağız, sesimizi duyuracağız. Biz şu an susarsak herkes susar. Ben konuşmasaydım, ben üstünü kapatsaydım, bugün bana yapıldıysa yarın sizin çocuklarınıza yapılacaktı. Onun için ben susmayacağım. Ben sonuna kadar sesimi duyuracağım, davamdan vazgeçmeyeceğim. Bana destek verdiğiniz, benim arkamda durduğunuz için hepinize teşekkür ederim. Ben sesimi çıkarmasam sizin çocuğunuz olabilirdi. Ben utanmıyorum, hiçbir zaman da utanmayacağım da. Çünkü 10 yaşındaki bir çocuktan bahsediyoruz. Benim çocuğumun ağzı halen anne sütü kokuyor."
türkiye
kahramanmaraş
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/13/1061355938_33:0:580:410_1920x0_80_0_0_8278fc809d2f7c3dee0cedec61696e12.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kahramanmaraş, cinsel istismar, cinsel taciz, çocuklara yönelik cinsel istismar, protesto
kahramanmaraş, cinsel istismar, cinsel taciz, çocuklara yönelik cinsel istismar, protesto

Kahramanmaraş'ta cinsel istismar protestosu

08:26 19.09.2022
© DHAKahramanmaraş'ta cinsel istismar protestosu
Kahramanmaraş'ta cinsel istismar protestosu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2022
© DHA
Abone olTelegram
Kahramanmaraş'ta 2 yıl önce cinsel istismardan gözaltına alınıp serbest bırakılan Mustafa Gökot, bu kez 10 yaşındaki çocuğa istismardan tutuklandı. Çocuğun annesi ve mahalle sakinleri olayı protesto etti. "Benim çocuğumun ağzı halen anne sütü kokuyor" diyen anne, kızı için sessiz kalmayacağını ve davasından vazgeçmeyeceğini söyledi.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 10 yaşındaki ortaokul öğrencisi H.Y.'nin okula giderken yanında otomobil durdu. Sürücü Mustafa Gökot (27), kız öğrenciye kendisini 'öğretmen' olarak tanıtıp, okula götüreceğini söyledi.
Gökot'a inanan H.Y. araca bindi. Bir süre sonra mahalle dışına çıkan Gökot, otomobilde H.Y.'ye cinsel istismarda bulundu.
Çocuğun yaşadıklarını anlattığı öğretmenlerinin ihbarı üzerine jandarma ekipleri, Mustafa Gökot'u kısa sürede yakalayarak, gözaltına aldı.
Olayı duyan mahalle sakinleri, karakolun önünde toplanarak Mustafa Gökot'u linç etmek istedi.
Jandarma ekipleri, kalabalığı güçlükle sakinleştirirken, Gökot, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu.

'Biz şu an susarsak herkes susar'

Cinsel istismara uğrayan kızın annesi Ş.I. ve mahalle sakinleri ellerinde pankartlarla eylem yaptı. Pazar yerinde toplanan yaklaşık 3 bin kişi, 'Çocuklara uzanan eller kırılsın' sloganları attı. Elinde tuttuğu 'İstismara sessiz kalma ses ol' yazılı pankartıyla eylemde en öne sırada yer alan ve eşinden boşandığı öğrenilen Ş.I., kızına yapılan ahlaksızlığa sessiz kalmayacağını söyledi.
Kendisine destek olan kalabalığa da teşekkür eden anne Ş.I., şöyle konuştu:
"Çocuğuma yapılan cinsel istismar, tecavüz, yapılan bu ahlaksızlığa ve zorbalığa karşı susmayacağız, sesimizi duyuracağız. Biz şu an susarsak herkes susar. Ben konuşmasaydım, ben üstünü kapatsaydım, bugün bana yapıldıysa yarın sizin çocuklarınıza yapılacaktı. Onun için ben susmayacağım. Ben sonuna kadar sesimi duyuracağım, davamdan vazgeçmeyeceğim. Bana destek verdiğiniz, benim arkamda durduğunuz için hepinize teşekkür ederim. Ben sesimi çıkarmasam sizin çocuğunuz olabilirdi. Ben utanmıyorum, hiçbir zaman da utanmayacağım da. Çünkü 10 yaşındaki bir çocuktan bahsediyoruz. Benim çocuğumun ağzı halen anne sütü kokuyor."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала