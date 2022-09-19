https://sputniknews.com.tr/20220919/kahramanmarasta-cinsel-istismar-protestosu-1061356081.html
Kahramanmaraş'ta cinsel istismar protestosu
Kahramanmaraş'ta cinsel istismar protestosu
Kahramanmaraş'ta 2 yıl önce cinsel istismardan gözaltına alınıp serbest bırakılan Mustafa Gökot, bu kez 10 yaşındaki çocuğa istismardan tutuklandı. Çocuğun... 19.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-19T08:26+0300
2022-09-19T08:26+0300
2022-09-19T08:26+0300
türkiye
kahramanmaraş
cinsel istismar
cinsel taciz
çocuklara yönelik cinsel istismar
protesto
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 10 yaşındaki ortaokul öğrencisi H.Y.'nin okula giderken yanında otomobil durdu. Sürücü Mustafa Gökot (27), kız öğrenciye kendisini 'öğretmen' olarak tanıtıp, okula götüreceğini söyledi.Gökot'a inanan H.Y. araca bindi. Bir süre sonra mahalle dışına çıkan Gökot, otomobilde H.Y.'ye cinsel istismarda bulundu.Çocuğun yaşadıklarını anlattığı öğretmenlerinin ihbarı üzerine jandarma ekipleri, Mustafa Gökot'u kısa sürede yakalayarak, gözaltına aldı.Olayı duyan mahalle sakinleri, karakolun önünde toplanarak Mustafa Gökot'u linç etmek istedi.Jandarma ekipleri, kalabalığı güçlükle sakinleştirirken, Gökot, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu.'Biz şu an susarsak herkes susar' Cinsel istismara uğrayan kızın annesi Ş.I. ve mahalle sakinleri ellerinde pankartlarla eylem yaptı. Pazar yerinde toplanan yaklaşık 3 bin kişi, 'Çocuklara uzanan eller kırılsın' sloganları attı. Elinde tuttuğu 'İstismara sessiz kalma ses ol' yazılı pankartıyla eylemde en öne sırada yer alan ve eşinden boşandığı öğrenilen Ş.I., kızına yapılan ahlaksızlığa sessiz kalmayacağını söyledi.Kendisine destek olan kalabalığa da teşekkür eden anne Ş.I., şöyle konuştu:"Çocuğuma yapılan cinsel istismar, tecavüz, yapılan bu ahlaksızlığa ve zorbalığa karşı susmayacağız, sesimizi duyuracağız. Biz şu an susarsak herkes susar. Ben konuşmasaydım, ben üstünü kapatsaydım, bugün bana yapıldıysa yarın sizin çocuklarınıza yapılacaktı. Onun için ben susmayacağım. Ben sonuna kadar sesimi duyuracağım, davamdan vazgeçmeyeceğim. Bana destek verdiğiniz, benim arkamda durduğunuz için hepinize teşekkür ederim. Ben sesimi çıkarmasam sizin çocuğunuz olabilirdi. Ben utanmıyorum, hiçbir zaman da utanmayacağım da. Çünkü 10 yaşındaki bir çocuktan bahsediyoruz. Benim çocuğumun ağzı halen anne sütü kokuyor."
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kahramanmaraş, cinsel istismar, cinsel taciz, çocuklara yönelik cinsel istismar, protesto
kahramanmaraş, cinsel istismar, cinsel taciz, çocuklara yönelik cinsel istismar, protesto
Kahramanmaraş'ta cinsel istismar protestosu
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Kahramanmaraş'ta 2 yıl önce cinsel istismardan gözaltına alınıp serbest bırakılan Mustafa Gökot, bu kez 10 yaşındaki çocuğa istismardan tutuklandı. Çocuğun annesi ve mahalle sakinleri olayı protesto etti. "Benim çocuğumun ağzı halen anne sütü kokuyor" diyen anne, kızı için sessiz kalmayacağını ve davasından vazgeçmeyeceğini söyledi.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 10 yaşındaki ortaokul öğrencisi H.Y.'nin okula giderken yanında otomobil durdu. Sürücü Mustafa Gökot (27), kız öğrenciye kendisini 'öğretmen' olarak tanıtıp, okula götüreceğini söyledi.
Gökot'a inanan H.Y. araca bindi. Bir süre sonra mahalle dışına çıkan Gökot, otomobilde H.Y.'ye cinsel istismarda bulundu.
Çocuğun yaşadıklarını anlattığı öğretmenlerinin ihbarı üzerine jandarma ekipleri, Mustafa Gökot'u kısa sürede yakalayarak, gözaltına aldı.
Olayı duyan mahalle sakinleri, karakolun önünde toplanarak Mustafa Gökot'u linç etmek istedi.
Jandarma ekipleri, kalabalığı güçlükle sakinleştirirken, Gökot, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu.
'Biz şu an susarsak herkes susar'
Cinsel istismara uğrayan kızın annesi Ş.I. ve mahalle sakinleri ellerinde pankartlarla eylem yaptı. Pazar yerinde toplanan yaklaşık 3 bin kişi, 'Çocuklara uzanan eller kırılsın' sloganları attı. Elinde tuttuğu 'İstismara sessiz kalma ses ol' yazılı pankartıyla eylemde en öne sırada yer alan ve eşinden boşandığı öğrenilen Ş.I., kızına yapılan ahlaksızlığa sessiz kalmayacağını söyledi.
Kendisine destek olan kalabalığa da teşekkür eden anne Ş.I., şöyle konuştu:
"Çocuğuma yapılan cinsel istismar, tecavüz, yapılan bu ahlaksızlığa ve zorbalığa karşı susmayacağız, sesimizi duyuracağız. Biz şu an susarsak herkes susar. Ben konuşmasaydım, ben üstünü kapatsaydım, bugün bana yapıldıysa yarın sizin çocuklarınıza yapılacaktı. Onun için ben susmayacağım. Ben sonuna kadar sesimi duyuracağım, davamdan vazgeçmeyeceğim. Bana destek verdiğiniz, benim arkamda durduğunuz için hepinize teşekkür ederim. Ben sesimi çıkarmasam sizin çocuğunuz olabilirdi. Ben utanmıyorum, hiçbir zaman da utanmayacağım da. Çünkü 10 yaşındaki bir çocuktan bahsediyoruz. Benim çocuğumun ağzı halen anne sütü kokuyor."