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Bakan Nebati, ABD’de yabancı fon yatırımcılarıyla görüştü
Bakan Nebati, ABD’de yabancı fon yatırımcılarıyla görüştü
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, New York'ta yabancı fon yatırımcıları ve uluslararası banka yöneticileriyle bir araya geldi. 21.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-21T22:22+0300
2022-09-21T22:22+0300
ekonomi
nureddin nebati
abd
yabancı
yabancı yatırımcı
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Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul toplantıları için ABD’de bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, New York’taki temaslarına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.Yabancı fon yatırımcıları ve uluslararası banka yöneticileriyle görüştüklerini belirten Nebati, “Devreye aldığımız son uygulamalar ile yatırım, üretim, ihracat ve istihdamı merkezine alan Türkiye Ekonomi Modelimizi kapsamlı bir şekilde aktararak küresel ekonomideki son dönem gelişmeleri ve önümüzdeki döneme ilişkin öngörülerimizi paylaştık” ifadesini kullandı.Nebati, dün de Citibank Kamu Sektörü Küresel Başkanı Julie Monaco’yu, talebi üzerine Türkevi’nde ağırladıklarını dile getirerek, küresel ekonomik görünüm ve Türkiye’nin ekonomik yapısını konuştuklarını aktarmıştı.Bakan Nebati, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ve beraberindeki heyetle de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki heyetle bir araya geldiklerini kaydetmişti.
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nureddin nebati, abd, yabancı, yabancı yatırımcı
nureddin nebati, abd, yabancı, yabancı yatırımcı

Bakan Nebati, ABD’de yabancı fon yatırımcılarıyla görüştü

22:22 21.09.2022
© AANureddin Nebati
Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2022
© AA
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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, New York'ta yabancı fon yatırımcıları ve uluslararası banka yöneticileriyle bir araya geldi.
Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul toplantıları için ABD’de bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, New York’taki temaslarına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Yabancı fon yatırımcıları ve uluslararası banka yöneticileriyle görüştüklerini belirten Nebati, “Devreye aldığımız son uygulamalar ile yatırım, üretim, ihracat ve istihdamı merkezine alan Türkiye Ekonomi Modelimizi kapsamlı bir şekilde aktararak küresel ekonomideki son dönem gelişmeleri ve önümüzdeki döneme ilişkin öngörülerimizi paylaştık” ifadesini kullandı.
Nebati, dün de Citibank Kamu Sektörü Küresel Başkanı Julie Monaco’yu, talebi üzerine Türkevi’nde ağırladıklarını dile getirerek, küresel ekonomik görünüm ve Türkiye’nin ekonomik yapısını konuştuklarını aktarmıştı.
Bakan Nebati, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ve beraberindeki heyetle de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki heyetle bir araya geldiklerini kaydetmişti.
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