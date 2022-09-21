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https://sputniknews.com.tr/20220921/bakani-kurumdan-indirim-kampanyasi-duyurusu-cumhurbaskani-erdogan-tarafindan-yarin-aciklanacak-1061458005.html
Bakan Kurum'dan indirim kampanyası duyurusu: Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yarın açıklanacak
Bakan Kurum'dan indirim kampanyası duyurusu: Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yarın açıklanacak
Bakan Kurum, TOKİ'den aldığı evin borcunu erken ödeyerek tapusunu hemen almak isteyenler için indirim kampanyasının yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından... 21.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-21T12:05+0300
2022-09-21T12:35+0300
türkiye
murat kurum
recep tayyip erdoğan
sosyal konut
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Daha önce TOKİ’den ev alan ve borcu devam edenler için bir müjdemiz var. Borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için indirim kampanyamız hazır. Kampanyanın detaylarını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yarın açıklayacak” açıklamasını yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20220920/aksenerden-sosyal-konut-aciklamasi-duzeltmedikleri-takdirde-biz-gelecegiz-o-projeyi-yapacagiz-1061438367.html
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murat kurum, recep tayyip erdoğan, sosyal konut
murat kurum, recep tayyip erdoğan, sosyal konut

Bakan Kurum'dan indirim kampanyası duyurusu: Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yarın açıklanacak

12:05 21.09.2022 (güncellendi: 12:35 21.09.2022)
© İHA / HİDAYET TÜRKYILMAZ-Murat Kurum
Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2022
© İHA / HİDAYET TÜRKYILMAZ-
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Bakan Kurum, TOKİ'den aldığı evin borcunu erken ödeyerek tapusunu hemen almak isteyenler için indirim kampanyasının yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını duyurdu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Daha önce TOKİ’den ev alan ve borcu devam edenler için bir müjdemiz var. Borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için indirim kampanyamız hazır. Kampanyanın detaylarını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yarın açıklayacak” açıklamasını yaptı.
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