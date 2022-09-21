https://sputniknews.com.tr/20220921/bakani-kurumdan-indirim-kampanyasi-duyurusu-cumhurbaskani-erdogan-tarafindan-yarin-aciklanacak-1061458005.html

Bakan Kurum'dan indirim kampanyası duyurusu: Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yarın açıklanacak

Bakan Kurum'dan indirim kampanyası duyurusu: Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yarın açıklanacak

Bakan Kurum, TOKİ'den aldığı evin borcunu erken ödeyerek tapusunu hemen almak isteyenler için indirim kampanyasının yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından... 21.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-21T12:05+0300

2022-09-21T12:05+0300

2022-09-21T12:35+0300

türkiye

murat kurum

recep tayyip erdoğan

sosyal konut

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Daha önce TOKİ’den ev alan ve borcu devam edenler için bir müjdemiz var. Borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için indirim kampanyamız hazır. Kampanyanın detaylarını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yarın açıklayacak” açıklamasını yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20220920/aksenerden-sosyal-konut-aciklamasi-duzeltmedikleri-takdirde-biz-gelecegiz-o-projeyi-yapacagiz-1061438367.html

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murat kurum, recep tayyip erdoğan, sosyal konut