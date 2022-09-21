https://sputniknews.com.tr/20220921/abeye-devlet-cenazesi-duzenlenmesini-protesto-eden-adam-kendini-atese-verdi-1061451573.html

Abe'ye devlet cenazesi düzenlenmesini protesto eden adam kendini ateşe verdi

Abe'ye devlet cenazesi düzenlenmesini protesto eden adam kendini ateşe verdi

Japonya'da suikasta kurban giden Abe Şinzo'ya devlet cenazesi düzenlenmesini protesto eden bir kişi Tokyo'da Başbakanlık Konutu yakınlarında kendini ateşe... 21.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-21T08:17+0300

2022-09-21T08:17+0300

2022-09-21T08:18+0300

dünya

japonya

abe şinzo

suikast

intihar girişimi

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Tokyo'nun Kasumigaseki bölgesindeki Başbakanlık Konutu yakınlarında bir sokakta 70'li yaşlarda bir adam sabah 06.50'de kendini ateşe vererek intihara teşebbüs etti.Olay yerine sevk edilen polis güçleri, birçok hükümet kuruluşu ve Japon Meclisi'nin yer aldığı Kasumigaseki'de güvenlik önlemi aldı.Bilinci yerinde olan şahıs hastaneye kaldırıldı. Başkent Emniyetine göre şahsın, "kendisini benzine bulayıp ateşe verdiği" yönünde ifadeler kullandığı aktarıldı.Polis olay yerinde Abe'ye devlet cenazesi düzenlenmesine "kişisel olarak şiddetle karşıyım" notunu ele geçirdi.Yoşida Şigeru'nun cenazesi sonrası, Abe'nin merasimi, İkinci Dünya Savaşı sonrası eski bir Başbakan için devlet nezdinde düzenlenen ikinci resmi cenaze merasimi olacak.Kyodo ajansının ülke genelinde yaptığı kamuoyu anketinde, 27 Eylül'de Abe'ye devlet cenazesi düzenlenmesine, katılımcıların yüzde 56'sının "ikna olmadığı" ortaya çıkmıştı.Üst Meclis seçimleri arifesinde Abe, 8 Temmuz'da partisinin, batıdaki Nara kentindeki açık hava etkinliğinde yaptığı konuşma esnasında, arkasından açılan ateşle suikasta kurban gitmişti.

https://sputniknews.com.tr/20220825/japonya-emniyet-genel-muduru-sinzo-abe-suikasti-nedeniyle-istifa-etti-1060368544.html

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japonya, abe şinzo, suikast, intihar girişimi