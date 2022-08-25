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https://sputniknews.com.tr/20220825/japonya-emniyet-genel-muduru-sinzo-abe-suikasti-nedeniyle-istifa-etti-1060368544.html
Japonya Emniyet Genel Müdürü, Şinzo Abe suikasti nedeniyle istifa etti
Japonya Emniyet Genel Müdürü, Şinzo Abe suikasti nedeniyle istifa etti
Geçtiğimiz ay Japonya'nın en uzun süre görev yapan eski Başbakanı Şinzo Abe'nin suikaste kurban gitmesine ilişkin yürütülen soruşturma devam ederken, Emniyet... 25.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-25T10:38+0300
2022-08-25T10:39+0300
dünya
japonya
şinzo abe
suikast
istifa
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Japonya eski Başbakanı Şinzo Abe'nin 8 Temmuz'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesine dair yürütülen soruşturmada görevi ihmal tartışmaları sürüyor.Eski Başbakan'ın korunmasında ihmallerin olup olmadığına dair yapılan soruşturmaya ilişkin açıklama yapan Japonya Emniyet Genel Müdür Itaru Nakamura, istifasını sunduğunu duyurdu.Itaru Nakamura, "Personelimizi değiştirmeye ve güvenliğe ilişkin görevlerimize yeniden başlamaya karar verdik ve bu yüzden bugün Ulusal Kamu Güvenliği Komisyonu'na istifamı sundum" dedi.Nakamura, "Olayı inceleyip üzerine düşünce, güvenlik sistemimizi yeniden başlatmaya ve elden geçirmeye karar verdik" dedi.'Korumaları suikasti önleyebilirdi'Abe, Nara bölgesindeki bir seçim mitinginde silahla vurularak öldürülmüştü.Abe'nin katili olay yerinde gözaltına alınırken, eski Başbakan'ı Birleşme Kilisesi ile bağlantılı olduğunu düşündüğü için hedef aldığına inanılıyor.Bölgedeki yerel polis, suikasti önlemek için yeterli güvenlik tedbirlerini almamakla suçlanmıştı.Güvenlik uzmanları, eski Başbakanın korumalarının, atılan ilk kurşunun sekmesi ile Abe'nin ölümüne sebep olan ikinci kurşun arasındaki 2.5 saniyede Abe'yi kenara çekerek hayatını kurtarabileceklerini belirtiyor.
https://sputniknews.com.tr/20220816/eski-basbakan-abe-suikastinin-ardindan-basbakan-kisidaya-suikast-tehdidi-1059982383.html
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japonya, şinzo abe, suikast, istifa
japonya, şinzo abe, suikast, istifa

Japonya Emniyet Genel Müdürü, Şinzo Abe suikasti nedeniyle istifa etti

10:38 25.08.2022 (güncellendi: 10:39 25.08.2022)
© AFP 2022 / Charly TriballeauŞinzo Abe
Şinzo Abe - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2022
© AFP 2022 / Charly Triballeau
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Geçtiğimiz ay Japonya'nın en uzun süre görev yapan eski Başbakanı Şinzo Abe'nin suikaste kurban gitmesine ilişkin yürütülen soruşturma devam ederken, Emniyet Genel Müdürü Itaru Nakamura görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Japonya eski Başbakanı Şinzo Abe'nin 8 Temmuz'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesine dair yürütülen soruşturmada görevi ihmal tartışmaları sürüyor.
Eski Başbakan'ın korunmasında ihmallerin olup olmadığına dair yapılan soruşturmaya ilişkin açıklama yapan Japonya Emniyet Genel Müdür Itaru Nakamura, istifasını sunduğunu duyurdu.
Itaru Nakamura, "Personelimizi değiştirmeye ve güvenliğe ilişkin görevlerimize yeniden başlamaya karar verdik ve bu yüzden bugün Ulusal Kamu Güvenliği Komisyonu'na istifamı sundum" dedi.
Nakamura, "Olayı inceleyip üzerine düşünce, güvenlik sistemimizi yeniden başlatmaya ve elden geçirmeye karar verdik" dedi.

'Korumaları suikasti önleyebilirdi'

Abe, Nara bölgesindeki bir seçim mitinginde silahla vurularak öldürülmüştü.
Abe'nin katili olay yerinde gözaltına alınırken, eski Başbakan'ı Birleşme Kilisesi ile bağlantılı olduğunu düşündüğü için hedef aldığına inanılıyor.
Bölgedeki yerel polis, suikasti önlemek için yeterli güvenlik tedbirlerini almamakla suçlanmıştı.
Güvenlik uzmanları, eski Başbakanın korumalarının, atılan ilk kurşunun sekmesi ile Abe'nin ölümüne sebep olan ikinci kurşun arasındaki 2.5 saniyede Abe'yi kenara çekerek hayatını kurtarabileceklerini belirtiyor.
Fumio Kişida - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2022
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Eski Başbakan Abe suikastinin ardından: Japonya Başbakanı Kişida'ya suikast tehdidi
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