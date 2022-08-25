https://sputniknews.com.tr/20220825/japonya-emniyet-genel-muduru-sinzo-abe-suikasti-nedeniyle-istifa-etti-1060368544.html

Japonya Emniyet Genel Müdürü, Şinzo Abe suikasti nedeniyle istifa etti

Japonya Emniyet Genel Müdürü, Şinzo Abe suikasti nedeniyle istifa etti

Geçtiğimiz ay Japonya'nın en uzun süre görev yapan eski Başbakanı Şinzo Abe'nin suikaste kurban gitmesine ilişkin yürütülen soruşturma devam ederken, Emniyet... 25.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-25T10:38+0300

2022-08-25T10:38+0300

2022-08-25T10:39+0300

dünya

japonya

şinzo abe

suikast

istifa

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Japonya eski Başbakanı Şinzo Abe'nin 8 Temmuz'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesine dair yürütülen soruşturmada görevi ihmal tartışmaları sürüyor.Eski Başbakan'ın korunmasında ihmallerin olup olmadığına dair yapılan soruşturmaya ilişkin açıklama yapan Japonya Emniyet Genel Müdür Itaru Nakamura, istifasını sunduğunu duyurdu.Itaru Nakamura, "Personelimizi değiştirmeye ve güvenliğe ilişkin görevlerimize yeniden başlamaya karar verdik ve bu yüzden bugün Ulusal Kamu Güvenliği Komisyonu'na istifamı sundum" dedi.Nakamura, "Olayı inceleyip üzerine düşünce, güvenlik sistemimizi yeniden başlatmaya ve elden geçirmeye karar verdik" dedi.'Korumaları suikasti önleyebilirdi'Abe, Nara bölgesindeki bir seçim mitinginde silahla vurularak öldürülmüştü.Abe'nin katili olay yerinde gözaltına alınırken, eski Başbakan'ı Birleşme Kilisesi ile bağlantılı olduğunu düşündüğü için hedef aldığına inanılıyor.Bölgedeki yerel polis, suikasti önlemek için yeterli güvenlik tedbirlerini almamakla suçlanmıştı.Güvenlik uzmanları, eski Başbakanın korumalarının, atılan ilk kurşunun sekmesi ile Abe'nin ölümüne sebep olan ikinci kurşun arasındaki 2.5 saniyede Abe'yi kenara çekerek hayatını kurtarabileceklerini belirtiyor.

https://sputniknews.com.tr/20220816/eski-basbakan-abe-suikastinin-ardindan-basbakan-kisidaya-suikast-tehdidi-1059982383.html

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japonya, şinzo abe, suikast, istifa