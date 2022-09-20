https://sputniknews.com.tr/20220920/turk-hava-yollari-kapi-arizali-diyerek-yolcularin-bir-kismini-ucaga-almadi-1061421734.html

Türk Hava Yolları, 'Kapı arızalı' diyerek yolcuların bir kısmını uçağa almadı

Türk Hava Yolları, 'Kapı arızalı' diyerek yolcuların bir kısmını uçağa almadı

Diyarbakır’dan Ankara’ya gitmek isteyen yolcular, Türk Hava Yolları'nın, kapı arızası nedeniyle yolcuların yarısını uçağa almamasını şaşkınlıkla karşıladı... 20.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-20T14:54+0300

2022-09-20T14:54+0300

2022-09-20T15:06+0300

diyarbakır

türk hava yolları

türkiye

uçak

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Diyarbakır’dan Ankara’ya seferi planlanan THY 7141 numaralı uçak, saat 09.55’te kalkmaya yakın yolcuları kabinden içeri aldı. İddiaya göre, kapı arızasından kaynaklı yaklaşık 30 yolcu uçağa alınmadı. Uçak havalanırken kalan yolcular bakakaldı, yetkililer ise kalan yolcuların 17.00 uçağı için biletlerini değiştirdi.THY yetkilileri, uçak kapılarında oluşan arızadan dolayı ağırlık olmaması için böyle bir uygulama yaptıklarını, kalan yolcuların biletlerinin akşam uçağı ile değiştirilerek mağduriyetlerinin giderildiğini dile getirdi.

https://sputniknews.com.tr/20220915/thyden-40-bin-lira-ikramiye-1061209667.html

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