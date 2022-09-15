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https://sputniknews.com.tr/20220915/thyden-40-bin-lira-ikramiye-1061209667.html
THY'den 40 bin lira ikramiye
THY'den 40 bin lira ikramiye
THY, iştirak şirketlerinde çalışan personele ikramiye verileceğini duyurdu. 15.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-15T04:56+0300
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türk hava yolları (thy)
ikramiye
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Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, THY'nin iştirak şirketlerinde çalışan personele ikramiye verileceğini açıkladı.Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Başarımızı ailemizle birlikte kutlamaya devam ediyoruz. İştirak şirketlerimizde çalışan şef arkadaşlarımıza 40, diğer görevlerde katkı sağlayan arkadaşlarımıza ise 30 bin TL ikramiye veriyoruz. Ödemeleri ay sonunda hesaplarında olacak. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
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thy, türk hava yolları (thy), ikramiye, çalışan

THY'den 40 bin lira ikramiye

04:56 15.09.2022
© AATHY
THY - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2022
© AA
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THY, iştirak şirketlerinde çalışan personele ikramiye verileceğini duyurdu.
Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, THY'nin iştirak şirketlerinde çalışan personele ikramiye verileceğini açıkladı.
Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Başarımızı ailemizle birlikte kutlamaya devam ediyoruz. İştirak şirketlerimizde çalışan şef arkadaşlarımıza 40, diğer görevlerde katkı sağlayan arkadaşlarımıza ise 30 bin TL ikramiye veriyoruz. Ödemeleri ay sonunda hesaplarında olacak. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
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