https://sputniknews.com.tr/20220915/thyden-40-bin-lira-ikramiye-1061209667.html

THY'den 40 bin lira ikramiye

THY'den 40 bin lira ikramiye

THY, iştirak şirketlerinde çalışan personele ikramiye verileceğini duyurdu. 15.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-15T04:56+0300

2022-09-15T04:56+0300

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türkiye

thy

türk hava yolları (thy)

ikramiye

çalışan

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Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, THY'nin iştirak şirketlerinde çalışan personele ikramiye verileceğini açıkladı.Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Başarımızı ailemizle birlikte kutlamaya devam ediyoruz. İştirak şirketlerimizde çalışan şef arkadaşlarımıza 40, diğer görevlerde katkı sağlayan arkadaşlarımıza ise 30 bin TL ikramiye veriyoruz. Ödemeleri ay sonunda hesaplarında olacak. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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thy, türk hava yolları (thy), ikramiye, çalışan