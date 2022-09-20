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Thodex’in kurucusu Özer, Arnavutluk'ta yeniden hakim karşısına çıktı
Thodex’in kurucusu Özer, Arnavutluk'ta yeniden hakim karşısına çıktı
Türkiye’de binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan Faruk Fatih Özer, yakalandığı Arnavutluk’ta yeniden hakim karşısında çıktı. Temyiz... 20.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-20T18:42+0300
2022-09-20T18:47+0300
türkiye
thodex
arnavutluk
faruk fatih özer
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Kripto para borsası Thodex üzerinden Türkiye’de binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan Faruk Fatih Özer, geçtiğimiz günlerde Arnavutluk’ta yakalanmıştı. Özer, Arnavutluk’un Durres kentinde Temyiz Mahkemesine çıkarıldı. Hakim Florjan Kalaja tarafından görülen davada, Özer’in tutuklu olarak yargılanmasına karar verildi.Elbasan Savcılığı tarafından yürütülen ‘Brain’ adlı operasyon çerçevesinde, ülkenin güneyinde bulunan Vlora kentine bağlı Himara ilçesinde yardım ve yataklık eden 2 kişi ile birlikte gözaltına alınan Özer, Elbasan hapishanesine getirilmişti. Özer, Elbasan ilinde bulunan bölge mahkemesinde hakim karşısına çıkarılmıştı. Suç örgütü kurmak ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından aranan Özer’in tutuklu yargılanmasına karar vermişti.
https://sputniknews.com.tr/20220919/bakan-bozdag-thodex-kurucusunun-iadesi-icin-arnavut-mevkidasi-ile-gorustu-1061380607.html
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thodex, arnavutluk, faruk fatih özer
thodex, arnavutluk, faruk fatih özer

Thodex’in kurucusu Özer, Arnavutluk'ta yeniden hakim karşısına çıktı

18:42 20.09.2022 (güncellendi: 18:47 20.09.2022)
© İHAFaruk Fatih Özer
Faruk Fatih Özer - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2022
© İHA
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Türkiye’de binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan Faruk Fatih Özer, yakalandığı Arnavutluk’ta yeniden hakim karşısında çıktı. Temyiz Mahkemesi, Özer’in tutukluluğunun devamına karar verdi.
Kripto para borsası Thodex üzerinden Türkiye’de binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan Faruk Fatih Özer, geçtiğimiz günlerde Arnavutluk’ta yakalanmıştı. Özer, Arnavutluk’un Durres kentinde Temyiz Mahkemesine çıkarıldı. Hakim Florjan Kalaja tarafından görülen davada, Özer’in tutuklu olarak yargılanmasına karar verildi.
Elbasan Savcılığı tarafından yürütülen ‘Brain’ adlı operasyon çerçevesinde, ülkenin güneyinde bulunan Vlora kentine bağlı Himara ilçesinde yardım ve yataklık eden 2 kişi ile birlikte gözaltına alınan Özer, Elbasan hapishanesine getirilmişti.
Özer, Elbasan ilinde bulunan bölge mahkemesinde hakim karşısına çıkarılmıştı. Suç örgütü kurmak ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından aranan Özer’in tutuklu yargılanmasına karar vermişti.
Bekir Bozdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2022
TÜRKİYE
Bakan Bozdağ, Thodex kurucusunun iadesi için Arnavut mevkidaşı ile görüştü
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