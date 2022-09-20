https://sputniknews.com.tr/20220920/thodexin-kurucusu-ozer-arnavutlukta-yeniden-hakim-karsisina-cikti-1061432730.html

Thodex’in kurucusu Özer, Arnavutluk'ta yeniden hakim karşısına çıktı

Thodex’in kurucusu Özer, Arnavutluk'ta yeniden hakim karşısına çıktı

Türkiye’de binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan Faruk Fatih Özer, yakalandığı Arnavutluk’ta yeniden hakim karşısında çıktı. Temyiz... 20.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-20T18:42+0300

2022-09-20T18:42+0300

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türkiye

thodex

arnavutluk

faruk fatih özer

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Kripto para borsası Thodex üzerinden Türkiye’de binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan Faruk Fatih Özer, geçtiğimiz günlerde Arnavutluk’ta yakalanmıştı. Özer, Arnavutluk’un Durres kentinde Temyiz Mahkemesine çıkarıldı. Hakim Florjan Kalaja tarafından görülen davada, Özer’in tutuklu olarak yargılanmasına karar verildi.Elbasan Savcılığı tarafından yürütülen ‘Brain’ adlı operasyon çerçevesinde, ülkenin güneyinde bulunan Vlora kentine bağlı Himara ilçesinde yardım ve yataklık eden 2 kişi ile birlikte gözaltına alınan Özer, Elbasan hapishanesine getirilmişti. Özer, Elbasan ilinde bulunan bölge mahkemesinde hakim karşısına çıkarılmıştı. Suç örgütü kurmak ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından aranan Özer’in tutuklu yargılanmasına karar vermişti.

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