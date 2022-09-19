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https://sputniknews.com.tr/20220919/bakan-bozdag-thodex-kurucusunun-iadesi-icin-arnavut-mevkidasi-ile-gorustu-1061380607.html
Bakan Bozdağ, Thodex kurucusunun iadesi için Arnavut mevkidaşı ile görüştü
Bakan Bozdağ, Thodex kurucusunun iadesi için Arnavut mevkidaşı ile görüştü
Adalet Bakanı Bozdağ, kripto para borsası 'Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in iadesiyle ilgili Arnavutluk Adalet Bakanı Manja ile görüştü 19.09.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
bekir bozdağ
thodex
iade
arnavutluk
ulsi manja
kripto
kripto para
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Arnavutluk Adalet Bakanı Ulsi Manja ile telefonda görüştü. Görüşmede, kripto para borsası Thodex üzerinden dolandırıcılık yapmakla suçlanan Faruk Fatih Özer'in iadesi konusu ele alındı.
https://sputniknews.com.tr/20220903/thodex-sorusturmasinda-588-magdurla-ilgili-dosyadaki-bazi-mustekilerin-beyanlarina-ulasildi-1060760812.html
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bekir bozdağ, thodex, iade, arnavutluk, ulsi manja, kripto, kripto para, faruk fatih özer
bekir bozdağ, thodex, iade, arnavutluk, ulsi manja, kripto, kripto para, faruk fatih özer

Bakan Bozdağ, Thodex kurucusunun iadesi için Arnavut mevkidaşı ile görüştü

19:04 19.09.2022 (güncellendi: 19:11 19.09.2022)
© AABekir Bozdağ
Bekir Bozdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2022
© AA
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Adalet Bakanı Bozdağ, kripto para borsası 'Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in iadesiyle ilgili Arnavutluk Adalet Bakanı Manja ile görüştü
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Arnavutluk Adalet Bakanı Ulsi Manja ile telefonda görüştü. Görüşmede, kripto para borsası Thodex üzerinden dolandırıcılık yapmakla suçlanan Faruk Fatih Özer'in iadesi konusu ele alındı.
Thodex - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2022
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'Thodex' soruşturmasında 588 mağdurla ilgili dosyadaki bazı müştekilerin beyanlarına ulaşıldı
3 Eylül, 14:23
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