https://sputniknews.com.tr/20220919/bakan-bozdag-thodex-kurucusunun-iadesi-icin-arnavut-mevkidasi-ile-gorustu-1061380607.html
Bakan Bozdağ, Thodex kurucusunun iadesi için Arnavut mevkidaşı ile görüştü
Bakan Bozdağ, Thodex kurucusunun iadesi için Arnavut mevkidaşı ile görüştü
Adalet Bakanı Bozdağ, kripto para borsası 'Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in iadesiyle ilgili Arnavutluk Adalet Bakanı Manja ile görüştü 19.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-19T19:04+0300
2022-09-19T19:04+0300
2022-09-19T19:11+0300
türkiye
bekir bozdağ
thodex
iade
arnavutluk
ulsi manja
kripto
kripto para
faruk fatih özer
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Arnavutluk Adalet Bakanı Ulsi Manja ile telefonda görüştü. Görüşmede, kripto para borsası Thodex üzerinden dolandırıcılık yapmakla suçlanan Faruk Fatih Özer'in iadesi konusu ele alındı.
https://sputniknews.com.tr/20220903/thodex-sorusturmasinda-588-magdurla-ilgili-dosyadaki-bazi-mustekilerin-beyanlarina-ulasildi-1060760812.html
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bekir bozdağ, thodex, iade, arnavutluk, ulsi manja, kripto, kripto para, faruk fatih özer
bekir bozdağ, thodex, iade, arnavutluk, ulsi manja, kripto, kripto para, faruk fatih özer
Bakan Bozdağ, Thodex kurucusunun iadesi için Arnavut mevkidaşı ile görüştü
19:04 19.09.2022 (güncellendi: 19:11 19.09.2022) Abone ol
Adalet Bakanı Bozdağ, kripto para borsası 'Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in iadesiyle ilgili Arnavutluk Adalet Bakanı Manja ile görüştü
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Arnavutluk Adalet Bakanı Ulsi Manja ile telefonda görüştü. Görüşmede, kripto para borsası Thodex üzerinden dolandırıcılık yapmakla suçlanan Faruk Fatih Özer'in iadesi konusu ele alındı.