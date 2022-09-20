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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220920/putinden-hayatini-kaybeden-lugansk-bassavcisi-gorenkoya-cesaret-nisani-1061440591.html
Putin’den, hayatını kaybeden Lugansk Başsavcısı Gorenko'ya Cesaret Nişanı
Putin’den, hayatını kaybeden Lugansk Başsavcısı Gorenko'ya Cesaret Nişanı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, terör saldırısı sonucu hayatını kaybeden Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Başsavcısı Sergey Gorenko’yu Cesaret Nişanı ile... 20.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-20T22:00+0300
2022-09-20T22:00+0300
ukrayna krizi
lugansk
lugansk halk cumhuriyeti
lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
başsavcı
suikast
vladimir putin
cesaret nişanı
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Rusya lideri Vladimir Putin’in odasına yerleştirilen patlayıcı düzeneğin infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden LHC Başsavcısı Sergey Gorenko’nun Cesaret Nişanı ile ödüllendirilmesine ilişkin talimatnamesi, resmi yasal bilgiler portalında yayınlandı.Talimatname metninde, ödülün Gorenko’ya ‘adanmışlık, cesaret ve kahramanlık’ için verildiği ifade edildi.Gorenko ve yardımcısı Yekaterina Steglenko, geçen Cuma günü başsavcılık binasına yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Patlamanın Gorenko’nun odasında meydana geldiği belirtilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220920/donetsk-ve-luganskta-rusyaya-baglanma-referandumu-23-27-eylulde-duzenlenecek-1061421534.html
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lugansk, lugansk halk cumhuriyeti, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), başsavcı, suikast, vladimir putin, cesaret nişanı
lugansk, lugansk halk cumhuriyeti, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), başsavcı, suikast, vladimir putin, cesaret nişanı

Putin’den, hayatını kaybeden Lugansk Başsavcısı Gorenko'ya Cesaret Nişanı

22:00 20.09.2022
© SputnikVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2022
© Sputnik
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, terör saldırısı sonucu hayatını kaybeden Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Başsavcısı Sergey Gorenko’yu Cesaret Nişanı ile ödüllendirdi.
Rusya lideri Vladimir Putin’in odasına yerleştirilen patlayıcı düzeneğin infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden LHC Başsavcısı Sergey Gorenko’nun Cesaret Nişanı ile ödüllendirilmesine ilişkin talimatnamesi, resmi yasal bilgiler portalında yayınlandı.
Talimatname metninde, ödülün Gorenko’ya ‘adanmışlık, cesaret ve kahramanlık’ için verildiği ifade edildi.
Gorenko ve yardımcısı Yekaterina Steglenko, geçen Cuma günü başsavcılık binasına yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Patlamanın Gorenko’nun odasında meydana geldiği belirtilmişti.
Rusya'ya katılma referandumu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2022
Ukrayna krizi
Donetsk ve Lugansk’ta Rusya’ya bağlanma referandumu 23-27 Eylül’de düzenlenecek
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