https://sputniknews.com.tr/20220920/putinden-hayatini-kaybeden-lugansk-bassavcisi-gorenkoya-cesaret-nisani-1061440591.html
Putin’den, hayatını kaybeden Lugansk Başsavcısı Gorenko'ya Cesaret Nişanı
Putin’den, hayatını kaybeden Lugansk Başsavcısı Gorenko'ya Cesaret Nişanı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, terör saldırısı sonucu hayatını kaybeden Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Başsavcısı Sergey Gorenko’yu Cesaret Nişanı ile... 20.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-20T22:00+0300
2022-09-20T22:00+0300
2022-09-20T22:00+0300
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lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
başsavcı
suikast
vladimir putin
cesaret nişanı
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Rusya lideri Vladimir Putin’in odasına yerleştirilen patlayıcı düzeneğin infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden LHC Başsavcısı Sergey Gorenko’nun Cesaret Nişanı ile ödüllendirilmesine ilişkin talimatnamesi, resmi yasal bilgiler portalında yayınlandı.Talimatname metninde, ödülün Gorenko’ya ‘adanmışlık, cesaret ve kahramanlık’ için verildiği ifade edildi.Gorenko ve yardımcısı Yekaterina Steglenko, geçen Cuma günü başsavcılık binasına yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Patlamanın Gorenko’nun odasında meydana geldiği belirtilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220920/donetsk-ve-luganskta-rusyaya-baglanma-referandumu-23-27-eylulde-duzenlenecek-1061421534.html
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lugansk, lugansk halk cumhuriyeti, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), başsavcı, suikast, vladimir putin, cesaret nişanı
lugansk, lugansk halk cumhuriyeti, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), başsavcı, suikast, vladimir putin, cesaret nişanı
Putin’den, hayatını kaybeden Lugansk Başsavcısı Gorenko'ya Cesaret Nişanı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, terör saldırısı sonucu hayatını kaybeden Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Başsavcısı Sergey Gorenko’yu Cesaret Nişanı ile ödüllendirdi.
Rusya lideri Vladimir Putin’in odasına yerleştirilen patlayıcı düzeneğin infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden LHC Başsavcısı Sergey Gorenko’nun Cesaret Nişanı ile ödüllendirilmesine ilişkin talimatnamesi, resmi yasal bilgiler portalında yayınlandı.
Talimatname metninde, ödülün Gorenko’ya ‘adanmışlık, cesaret ve kahramanlık’ için verildiği ifade edildi.
Gorenko ve yardımcısı Yekaterina Steglenko, geçen Cuma günü başsavcılık binasına yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Patlamanın Gorenko’nun odasında meydana geldiği belirtilmişti.