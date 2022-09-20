https://sputniknews.com.tr/20220920/putinden-hayatini-kaybeden-lugansk-bassavcisi-gorenkoya-cesaret-nisani-1061440591.html

Putin’den, hayatını kaybeden Lugansk Başsavcısı Gorenko'ya Cesaret Nişanı

Putin’den, hayatını kaybeden Lugansk Başsavcısı Gorenko'ya Cesaret Nişanı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, terör saldırısı sonucu hayatını kaybeden Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Başsavcısı Sergey Gorenko’yu Cesaret Nişanı ile... 20.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-20T22:00+0300

2022-09-20T22:00+0300

2022-09-20T22:00+0300

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lugansk halk cumhuriyeti (lhc)

başsavcı

suikast

vladimir putin

cesaret nişanı

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Rusya lideri Vladimir Putin’in odasına yerleştirilen patlayıcı düzeneğin infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden LHC Başsavcısı Sergey Gorenko’nun Cesaret Nişanı ile ödüllendirilmesine ilişkin talimatnamesi, resmi yasal bilgiler portalında yayınlandı.Talimatname metninde, ödülün Gorenko’ya ‘adanmışlık, cesaret ve kahramanlık’ için verildiği ifade edildi.Gorenko ve yardımcısı Yekaterina Steglenko, geçen Cuma günü başsavcılık binasına yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Patlamanın Gorenko’nun odasında meydana geldiği belirtilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20220920/donetsk-ve-luganskta-rusyaya-baglanma-referandumu-23-27-eylulde-duzenlenecek-1061421534.html

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