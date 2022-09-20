https://sputniknews.com.tr/20220920/kilicdaroglundan-bakan-kocaya-atama-tepkisi-sabredilecek-hicbir-durum-kalmadi-1061438844.html
Kılıçdaroğlu’ndan Bakan Koca’ya atama tepkisi: Sabredilecek hiçbir durum kalmadı
Kılıçdaroğlu’ndan Bakan Koca’ya atama tepkisi: Sabredilecek hiçbir durum kalmadı
CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Atama bekleyen sağlıkçılar, bu süreçte defalarca sözlerin tutulmadığını, ertelendiğini gördü. Artık sabredilecek hiçbir durum... 20.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-20T21:17+0300
2022-09-20T21:17+0300
2022-09-20T21:27+0300
türkiye
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu
fahrettin koca
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, atanamayan sağlıkçılar nedeniyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya tepki gösterdi.Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Bakan Koca’nın sosyal medya hesabını etiketleyerek, şu ifadelere yer verdi:
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, fahrettin koca
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, fahrettin koca
Kılıçdaroğlu’ndan Bakan Koca’ya atama tepkisi: Sabredilecek hiçbir durum kalmadı
21:17 20.09.2022 (güncellendi: 21:27 20.09.2022) Abone ol
CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Atama bekleyen sağlıkçılar, bu süreçte defalarca sözlerin tutulmadığını, ertelendiğini gördü. Artık sabredilecek hiçbir durum kalmadı" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, atanamayan sağlıkçılar nedeniyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya tepki gösterdi.
Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Bakan Koca’nın sosyal medya hesabını etiketleyerek, şu ifadelere yer verdi:
Atama bekleyen sağlıkçılar, bu süreçte defalarca sözlerin tutulmadığını, ertelendiğini gördü. Artık sabredilecek, sineye çekilecek hiçbir durum kalmadı. Gündemime aldım