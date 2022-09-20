https://sputniknews.com.tr/20220920/kilicdaroglu-9-aydir-milletvekillerimiz-soruyor-kac-kisinin-ve-hanenin-elektrigi-kesildi-diye-1061423827.html

Kılıçdaroğlu: Doğalgaza tam 3 kez zam yapıldı, kimin geliri yüzde 164 arttı?

Kılıçdaroğlu: Doğalgaza tam 3 kez zam yapıldı, kimin geliri yüzde 164 arttı?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye genelinde elektriği kesilen kişi ve hane sayısını merak ettiklerini dile getirdi ve "Tam 9 aydır... 20.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-20T15:45+0300

2022-09-20T15:45+0300

2022-09-20T15:49+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

elazığ

grup toplantısı

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Elazığ'da düzenlenen grup toplantısında konuştu.CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:2003'te Elazığ'da 28 bin 322 çiftçinin Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olduğuna, 2022'de ise bu sayının 15 bine düştüğüne dikkati çeken Kılıçdaroğlu, geriye kalan çiftçilerin Çiftçi Kayıt Sistemi'nden çıktığını anımsattı.Kılıçdaroğlu, "Çiftçiyi toprağa küstürürseniz, çiftçinin hakkını vermezseniz 85 milyon kişi aç kalır. O nedenle eti de buğdayı da yulafı da çavdarı da canlı hayvanı da dışarıdan getiriyorlar. Bizim insanımız var üretecek. Hayır o üretmesin, dışarıdan alalım. Bir Tarım Bakanı var, Allah selamet versin. Tarımı düzeltmek için Venezuela'ya, öbürü Sudan'a gidiyor. Ya sen gel Elazığ'a kardeşim. Elazığ'daki ovaya bir bak bakalım. Bu ova sulanıyor mu? Buraya gelmez. Ama hiç meraklanmayın Bay Kemal Elazığ'a gelecek, okulu nasıl yaptıysa ovaları da öyle sulayacaktır." ifadesini kullandı.'Siyaseti halka hizmet aracı haline getirirseniz bu memleket kurtulmuş olur'Vatandaşların borçları olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, bu sorunu da çözeceklerini söyledi.Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:'9 aydır milletvekillerimiz soruyor, 'Kaç kişinin ve hanenin elektriği kesildi?' diye'Kılıçdaroğlu, tüm dertlerinin, herkesin karnının doyduğu ve huzurun olduğu bir Türkiye inşa etmek olduğunu vurguladı.Elektriği kesilen bazı evlere gittiğini, aileleri ziyaret ettiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

https://sputniknews.com.tr/20220919/kilicdaroglu-millet-ittifakinda-6-ay-icerisinde-bu-ulkeye-nefes-aldiracagiz-1061395249.html

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kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), elazığ, grup toplantısı