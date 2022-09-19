Kılıçdaroğlu: Millet İttifakı'nda 6 ay içerisinde bu ülkeye nefes aldıracağız

"Herkesin çok iyi bilmesini isterim, 6 lider bir aradayız. 6 partinin genel başkanı bir aradayız. Bizi bir araya getiren Türkiye'nin sorunlarıdır, meseleleridir. Hangi yaştan veya hangi partiden olursak olalım Türkiye'nin iyi gitmediğini görüyoruz. Bir sorunumuz var. Bir beka sorunumuz var. Türkiye'nin bunu aşması lazım ve Türkiye'nin bunu aşarken akılla, bilgiyle, birikimle, kucaklaşarak, helalleşerek, kavga etmeden aşması lazım. Bu ülkenin dokularına, bu ülkedeki insanların dokularına adalet vurgusu yaparak aşması lazım. Dolayısıyla sorunları aşmak için kavga değil kucaklaşmamız, bir arada olmamız gerekiyor. Bugüne kadar ayrıştırdılar, kimlik, inanç, yaşam tarzı üzerinden ayrıştırdılar. Benim bu millete sözüm var, inancı ne olursa olsun, kimliği ne olursa olsun, yaşam tarzı ne olursa olsun benim başımın üstüne. Benim derdim o insan bu memlekette huzur içinde yaşıyor mu? O insan bu memleketin caddelerinde, sokaklarında, parklarında, kahvelerinde otururken güler yüzle oturuyor mu? İşi var mı? Kazanıyor mu? Sofrası bereketli mi? Benim derdim bu. Bu dert hepimizin ortak derdi ve bu derdi çözmek için 6 lider bir aradayız. Her birimiz ayrı partiyiz, bunun da farkındayız ama demokrasi aşkımız aynıdır, insan sevgimiz aynıdır."