https://sputniknews.com.tr/20220920/iphone-14un-turkiyedeki-tamir-ucretleri-belli-oldu-1061408390.html

iPhone 14'ün Türkiye’deki tamir ücretleri belli oldu

iPhone 14'ün Türkiye’deki tamir ücretleri belli oldu

Apple, iPhone 14 ailesi için tamir ücretlerini açıkladı. Türkiye'deki fiyatlarının oldukça yüksek olmasıyla gündeme gelen iPhone 14'ün yalnızca ürün bazında... 20.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-20T08:56+0300

2022-09-20T08:56+0300

2022-09-20T08:57+0300

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ABD merkezli teknoloji devi Apple 7 Eylül'de gerçekleştirdiği etkinliğinde iPhone 14 ailesini tanıtmasının ardından, Türkiye'deki iPhone 14'lerin servis ve onarım fiyatlarını da açıkladı.Bazı onarım bedellerinin neredeyse telefon fiyatına ulaşmış durumda olduğu görülen fiyatlandırmalar şöyle:Ekran değişimiBatarya değişimiArka kameraArka camCihaz değişimi yapılan diğer hasarlar Apple, bu verilerin tahmini olduğunu belirtiyor.

https://sputniknews.com.tr/20220907/apple-iphone-14-ve-yeni-cihazlarini-tanitiyor-1060926479.html

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