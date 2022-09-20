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iPhone 14'ün Türkiye’deki tamir ücretleri belli oldu
iPhone 14'ün Türkiye’deki tamir ücretleri belli oldu
Apple, iPhone 14 ailesi için tamir ücretlerini açıkladı. Türkiye'deki fiyatlarının oldukça yüksek olmasıyla gündeme gelen iPhone 14'ün yalnızca ürün bazında... 20.09.2022, Sputnik Türkiye
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ABD merkezli teknoloji devi Apple 7 Eylül'de gerçekleştirdiği etkinliğinde iPhone 14 ailesini tanıtmasının ardından, Türkiye'deki iPhone 14'lerin servis ve onarım fiyatlarını da açıkladı.Bazı onarım bedellerinin neredeyse telefon fiyatına ulaşmış durumda olduğu görülen fiyatlandırmalar şöyle:Ekran değişimiBatarya değişimiArka kameraArka camCihaz değişimi yapılan diğer hasarlar Apple, bu verilerin tahmini olduğunu belirtiyor.
https://sputniknews.com.tr/20220907/apple-iphone-14-ve-yeni-cihazlarini-tanitiyor-1060926479.html
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apple, apple türkiye, iphone, iphone fiyatları, tamir, onarım
apple, apple türkiye, iphone, iphone fiyatları, tamir, onarım

iPhone 14'ün Türkiye’deki tamir ücretleri belli oldu

08:56 20.09.2022 (güncellendi: 08:57 20.09.2022)
© AP Photo / Andy WongApple- iPhone
Apple- iPhone - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2022
© AP Photo / Andy Wong
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Apple, iPhone 14 ailesi için tamir ücretlerini açıkladı. Türkiye'deki fiyatlarının oldukça yüksek olmasıyla gündeme gelen iPhone 14'ün yalnızca ürün bazında değil, tamirat işlemlerinde de pahalı olacağı belirtildi.
ABD merkezli teknoloji devi Apple 7 Eylül'de gerçekleştirdiği etkinliğinde iPhone 14 ailesini tanıtmasının ardından, Türkiye'deki iPhone 14'lerin servis ve onarım fiyatlarını da açıkladı.
Bazı onarım bedellerinin neredeyse telefon fiyatına ulaşmış durumda olduğu görülen fiyatlandırmalar şöyle:

Ekran değişimi

iPhone 14 - 6.999 TL
iPhone 14 Plus - 7.999 TL
iPhone 14 Pro - 7.999 TL
iPhone 14 Pro Max - 9.999 TL

Batarya değişimi

iPhone 14 - 2.119 TL
iPhone 14 Plus - 2.119 TL
iPhone 14 Pro - 2.119 TL
iPhone 14 Pro Max - 2.119 TL

Arka kamera

iPhone 14 - 3.999 TL
iPhone 14 Plus - 3.999 TL
iPhone 14 Pro - 5.699 TL
iPhone 14 Pro Max - 5.699 TL

Arka cam

iPhone 14 - 3.999 TL
iPhone 14 Plus - 4.599 TL
iPhone 14 Pro - 16.699 TL
iPhone 14 Pro Max - 19.499 TL

Cihaz değişimi yapılan diğer hasarlar

iPhone 14 - 20.429 TL
iPhone 14 Plus - 21.919 TL
iPhone 14 Pro - 24.999 TL
iPhone 14 Pro Max - 26.999 TL
Apple, bu verilerin tahmini olduğunu belirtiyor.
Apple - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2022
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Apple, iPhone 14 ve iPhone 14 Pro için Türkiye satış fiyatlarını açıkladı
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