https://sputniknews.com.tr/20220920/iphone-14un-turkiyedeki-tamir-ucretleri-belli-oldu-1061408390.html
iPhone 14'ün Türkiye’deki tamir ücretleri belli oldu
iPhone 14'ün Türkiye’deki tamir ücretleri belli oldu
Apple, iPhone 14 ailesi için tamir ücretlerini açıkladı. Türkiye'deki fiyatlarının oldukça yüksek olmasıyla gündeme gelen iPhone 14'ün yalnızca ürün bazında... 20.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-20T08:56+0300
2022-09-20T08:56+0300
2022-09-20T08:57+0300
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onarım
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ABD merkezli teknoloji devi Apple 7 Eylül'de gerçekleştirdiği etkinliğinde iPhone 14 ailesini tanıtmasının ardından, Türkiye'deki iPhone 14'lerin servis ve onarım fiyatlarını da açıkladı.Bazı onarım bedellerinin neredeyse telefon fiyatına ulaşmış durumda olduğu görülen fiyatlandırmalar şöyle:Ekran değişimiBatarya değişimiArka kameraArka camCihaz değişimi yapılan diğer hasarlar Apple, bu verilerin tahmini olduğunu belirtiyor.
https://sputniknews.com.tr/20220907/apple-iphone-14-ve-yeni-cihazlarini-tanitiyor-1060926479.html
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apple, apple türkiye, iphone, iphone fiyatları, tamir, onarım
apple, apple türkiye, iphone, iphone fiyatları, tamir, onarım
iPhone 14'ün Türkiye’deki tamir ücretleri belli oldu
08:56 20.09.2022 (güncellendi: 08:57 20.09.2022) Abone ol
Apple, iPhone 14 ailesi için tamir ücretlerini açıkladı. Türkiye'deki fiyatlarının oldukça yüksek olmasıyla gündeme gelen iPhone 14'ün yalnızca ürün bazında değil, tamirat işlemlerinde de pahalı olacağı belirtildi.
ABD merkezli teknoloji devi Apple 7 Eylül'de gerçekleştirdiği etkinliğinde iPhone 14 ailesini tanıtmasının ardından, Türkiye'deki iPhone 14'lerin servis ve onarım fiyatlarını da açıkladı.
Bazı onarım bedellerinin neredeyse telefon fiyatına ulaşmış durumda olduğu görülen fiyatlandırmalar şöyle:
Ekran değişimi
iPhone 14 Plus - 7.999 TL
iPhone 14 Pro Max - 9.999 TL
Batarya değişimi
iPhone 14 Plus - 2.119 TL
iPhone 14 Pro Max - 2.119 TL
Arka kamera
iPhone 14 Plus - 3.999 TL
iPhone 14 Pro Max - 5.699 TL
Arka cam
iPhone 14 Plus - 4.599 TL
iPhone 14 Pro - 16.699 TL
iPhone 14 Pro Max - 19.499 TL
Cihaz değişimi yapılan diğer hasarlar
iPhone 14 Plus - 21.919 TL
iPhone 14 Pro - 24.999 TL
iPhone 14 Pro Max - 26.999 TL
Apple, bu verilerin tahmini olduğunu belirtiyor.