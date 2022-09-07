Apple, iPhone 14 Plus ve iPhone 14 Pro Max modellerini tanıttı
20:50 07.09.2022 (güncellendi: 21:51 07.09.2022)
Ayrıntılar geliyor
Apple, yeni iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max serisiyle birlikte yeni cihazlarının tanıtımını yaptı.
Teknoloji devi Apple, yeni iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max serisiyle birlikte yeni Apple Watch akıllı saatleri, AirPods kulaklıklarını ve bu cihazlarla gelecek yeni teknolojilerin canlı yayında lansmanını yaptı.
Yeni modelerin satışında Türkiye için ön sipariş tarihi 16 Eylül, satış ise 23 Eylül’de gerçekleşecek.
Türkiye'de yeni modeller için belirlenen başlangıç satış fiyatları şöyle:
iPhone 14 ve iPhone 14 Pro için Türkiye satış fiyatları:— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 7, 2022
iPhone 14 Pro: 39.999 TL
iPhone 14: 30.999 TL https://t.co/lKREAK6ikC pic.twitter.com/epnrN59P1z
Apple tarafından belirlenen uluslararası yeni satış fiyatları ise şöyle:
iPhone 14 - 799 dolar
iPhone 14 Plus - 899 dolar
iPhone 14 Pro - 999 dolar
iPhone 14 Pro Max - 1099 dolar
iPhone 14 - 799 dolar
iPhone 14 Plus - 899 dolar
iPhone 14 Pro - 999 dolar
iPhone 14 Pro Max - 1099 dolar
Apple, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max fiyatlarını duyurdu:— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 7, 2022
iPhone 14 Pro - 999 dolar
iPhone 14 Pro Max - 1099 dolar #AppleEvent https://t.co/lKREAK6ikC pic.twitter.com/ErmqoacErN