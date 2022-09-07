https://sputniknews.com.tr/20220907/apple-iphone-14-ve-yeni-cihazlarini-tanitiyor-1060926479.html

Apple, iPhone 14 Plus ve iPhone 14 Pro Max modellerini tanıttı

Apple, iPhone 14 Plus ve iPhone 14 Pro Max modellerini tanıttı

Apple, yeni iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max serisiyle birlikte yeni cihazlarının tanıtımını yaptı. 07.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-07T20:50+0300

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apple

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Teknoloji devi Apple, yeni iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max serisiyle birlikte yeni Apple Watch akıllı saatleri, AirPods kulaklıklarını ve bu cihazlarla gelecek yeni teknolojilerin canlı yayında lansmanını yaptı.Yeni modelerin satışında Türkiye için ön sipariş tarihi 16 Eylül, satış ise 23 Eylül’de gerçekleşecek.Türkiye'de yeni modeller için belirlenen başlangıç satış fiyatları şöyle: Apple tarafından belirlenen uluslararası yeni satış fiyatları ise şöyle: iPhone 14 - 799 dolariPhone 14 Plus - 899 dolariPhone 14 Pro - 999 dolar iPhone 14 Pro Max - 1099 dolar

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2022

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apple, iphone, airpods