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https://sputniknews.com.tr/20220920/ingiltere-krali-3-charlesa-ne-olur-ne-olmaz-diyerek-tukenmez-kalem-hediye-edildi-1061406591.html
İngiltere Kralı 3. Charles'a tükenmez kalem hediye edildi: 'Ne olur ne olmaz'
İngiltere Kralı 3. Charles'a tükenmez kalem hediye edildi: 'Ne olur ne olmaz'
Kral 3. Charles'ın dolma kaleminin mürekkebinin eline akması nedeniyle sinirlenmesi ve duruma verdiği tepkinin üzerinden henüz birkaç gün geçmişken... 20.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-20T07:04+0300
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dünya
ingiltere
kral 3. charles
dolmakalem
kalem
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Dolma kaleminin mürekkebinin eline akmasının ardından verdiği tepkiyle gündeme gelen Kral 3. Charles'a, Galler gezisi sırasında bir vatandaş kalem hediye ederek bu olayı tiye aldı. Kral'a tükenmez kalem veren kadın, "Ne olur ne olmaz" derken, Kral Charles'ın önce hediyeye şaşırdığı, daha sonra ise durumu anlayarak güldüğü görüldü.
https://sputniknews.com.tr/20220914/kral-3-charlesin-tavirlari-yeniden-gundem-oldu-1061160549.html
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ingiltere, kral 3. charles, dolmakalem, kalem
ingiltere, kral 3. charles, dolmakalem, kalem

İngiltere Kralı 3. Charles'a tükenmez kalem hediye edildi: 'Ne olur ne olmaz'

07:04 20.09.2022 (güncellendi: 07:05 20.09.2022)
© AP Photo / Victoria JonesKral Charles
Kral Charles - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2022
© AP Photo / Victoria Jones
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Kral 3. Charles'ın dolma kaleminin mürekkebinin eline akması nedeniyle sinirlenmesi ve duruma verdiği tepkinin üzerinden henüz birkaç gün geçmişken, İngiltere'de bir kadın Kral Charles'a tükenmez kalem vererek, "Ne olur ne olmaz" dedi.
Dolma kaleminin mürekkebinin eline akmasının ardından verdiği tepkiyle gündeme gelen Kral 3. Charles'a, Galler gezisi sırasında bir vatandaş kalem hediye ederek bu olayı tiye aldı.
Kral'a tükenmez kalem veren kadın, "Ne olur ne olmaz" derken, Kral Charles'ın önce hediyeye şaşırdığı, daha sonra ise durumu anlayarak güldüğü görüldü.
Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünün ardından İngiltere'de tahta çıkan Kral 3. Charles, halka 'ömür boyu hizmet' sözü verdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2022
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Kral 3. Charles'ın tavırları yeniden gündem oldu
14 Eylül, 04:02
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