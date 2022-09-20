https://sputniknews.com.tr/20220920/ingiltere-krali-3-charlesa-ne-olur-ne-olmaz-diyerek-tukenmez-kalem-hediye-edildi-1061406591.html

İngiltere Kralı 3. Charles'a tükenmez kalem hediye edildi: 'Ne olur ne olmaz'

İngiltere Kralı 3. Charles'a tükenmez kalem hediye edildi: 'Ne olur ne olmaz'

Kral 3. Charles'ın dolma kaleminin mürekkebinin eline akması nedeniyle sinirlenmesi ve duruma verdiği tepkinin üzerinden henüz birkaç gün geçmişken... 20.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-20T07:04+0300

2022-09-20T07:04+0300

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dünya

ingiltere

kral 3. charles

dolmakalem

kalem

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Dolma kaleminin mürekkebinin eline akmasının ardından verdiği tepkiyle gündeme gelen Kral 3. Charles'a, Galler gezisi sırasında bir vatandaş kalem hediye ederek bu olayı tiye aldı. Kral'a tükenmez kalem veren kadın, "Ne olur ne olmaz" derken, Kral Charles'ın önce hediyeye şaşırdığı, daha sonra ise durumu anlayarak güldüğü görüldü.

https://sputniknews.com.tr/20220914/kral-3-charlesin-tavirlari-yeniden-gundem-oldu-1061160549.html

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ingiltere, kral 3. charles, dolmakalem, kalem