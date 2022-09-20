https://sputniknews.com.tr/20220920/ingiltere-krali-3-charlesa-ne-olur-ne-olmaz-diyerek-tukenmez-kalem-hediye-edildi-1061406591.html
İngiltere Kralı 3. Charles'a tükenmez kalem hediye edildi: 'Ne olur ne olmaz'
İngiltere Kralı 3. Charles'a tükenmez kalem hediye edildi: 'Ne olur ne olmaz'
Kral 3. Charles'ın dolma kaleminin mürekkebinin eline akması nedeniyle sinirlenmesi ve duruma verdiği tepkinin üzerinden henüz birkaç gün geçmişken... 20.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-20T07:04+0300
2022-09-20T07:04+0300
2022-09-20T07:05+0300
dünya
ingiltere
kral 3. charles
dolmakalem
kalem
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Dolma kaleminin mürekkebinin eline akmasının ardından verdiği tepkiyle gündeme gelen Kral 3. Charles'a, Galler gezisi sırasında bir vatandaş kalem hediye ederek bu olayı tiye aldı. Kral'a tükenmez kalem veren kadın, "Ne olur ne olmaz" derken, Kral Charles'ın önce hediyeye şaşırdığı, daha sonra ise durumu anlayarak güldüğü görüldü.
https://sputniknews.com.tr/20220914/kral-3-charlesin-tavirlari-yeniden-gundem-oldu-1061160549.html
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ingiltere, kral 3. charles, dolmakalem, kalem
ingiltere, kral 3. charles, dolmakalem, kalem
İngiltere Kralı 3. Charles'a tükenmez kalem hediye edildi: 'Ne olur ne olmaz'
07:04 20.09.2022 (güncellendi: 07:05 20.09.2022) Abone ol
Kral 3. Charles'ın dolma kaleminin mürekkebinin eline akması nedeniyle sinirlenmesi ve duruma verdiği tepkinin üzerinden henüz birkaç gün geçmişken, İngiltere'de bir kadın Kral Charles'a tükenmez kalem vererek, "Ne olur ne olmaz" dedi.
Dolma kaleminin mürekkebinin eline akmasının ardından verdiği tepkiyle gündeme gelen Kral 3. Charles'a, Galler gezisi sırasında bir vatandaş kalem hediye ederek bu olayı tiye aldı.
Kral'a tükenmez kalem veren kadın, "Ne olur ne olmaz" derken, Kral Charles'ın önce hediyeye şaşırdığı, daha sonra ise durumu anlayarak güldüğü görüldü.