https://sputniknews.com.tr/20220920/fransada-gazetelerden-tasarruf-kampanyasi-aydinligin-ulkesinde-isigi-kapatmasini-da-biliriz-1061421267.html
Fransa'da gazetelerden tasarruf kampanyası: 'Aydınlığın ülkesinde ışığı kapatmasını da biliriz'
Fransa'da gazetelerden tasarruf kampanyası: 'Aydınlığın ülkesinde ışığı kapatmasını da biliriz'
Fransa Ticaret ve Sanayi Odası (CCI) ülkede yaşanan enerji krizi nedeniyle gazeteler aracılığıyla elektrik tasarrufu çağrısı yaptı. 20.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-20T14:34+0300
2022-09-20T14:34+0300
2022-09-20T14:34+0300
avrupa'da enerji krizi
enerji krizi
fransa
elektrik
doğalgaz
gazete
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Ülkenin önde gelen basın organlarından Les Echos, Le Parisien'in de olduğu çok sayıda gazete, bugünkü sayılarında büyükçe bir fonda "Aydınlığın ülkesinde (ışığı) kapatmasını da biliriz" mottosuyla tasarruf kampanyasına ilişkin hazırlanan afişe yer verdi.CCI logolu mavi fonlu afişin solunda büyük puntolarla "Enerji tasarrufu alanında tüm paydaşlar" yazısı yer alırken sağ tarafta "Beraber hareket edelim, firma sahipleri, girişimciler, şirketinizde enerji tasarrufu için harekete geçin" ifadeleri yer aldı.Afişin altında ise CCI internet sitesine yer verilerek iletişime geçilmesi tavsiye edildi.Fransa, yaz ortasından bu yana, Rusya'dan gelen doğalgazın kesilmesi ve nükleer reaktörlerin bir kısmının bakımda olması nedeniyle enerji krizi yaşıyor.Ülke basını ve yetkililerin önemli gündemleri arasında enerji tasarrufuna ilişkin gündem üst sıralarda yer almaya başladı.Ayrıca kışın çetin geçmesi durumunda Fransa'daki hanelerde de iş yerlerinde olduğu gibi günlük elektrik kesintilerine gidilmesi senaryolar arasında.
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enerji krizi, fransa, elektrik, doğalgaz, gazete
enerji krizi, fransa, elektrik, doğalgaz, gazete
Fransa'da gazetelerden tasarruf kampanyası: 'Aydınlığın ülkesinde ışığı kapatmasını da biliriz'
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Fransa Ticaret ve Sanayi Odası (CCI) ülkede yaşanan enerji krizi nedeniyle gazeteler aracılığıyla elektrik tasarrufu çağrısı yaptı.
Ülkenin önde gelen basın organlarından Les Echos, Le Parisien'in de olduğu çok sayıda gazete, bugünkü sayılarında büyükçe bir fonda "Aydınlığın ülkesinde (ışığı) kapatmasını da biliriz" mottosuyla tasarruf kampanyasına ilişkin hazırlanan afişe yer verdi.
CCI logolu mavi fonlu afişin solunda büyük puntolarla "Enerji tasarrufu alanında tüm paydaşlar" yazısı yer alırken sağ tarafta "Beraber hareket edelim, firma sahipleri, girişimciler, şirketinizde enerji tasarrufu için harekete geçin" ifadeleri yer aldı.
Afişin altında ise CCI internet sitesine yer verilerek iletişime geçilmesi tavsiye edildi.
Fransa, yaz ortasından bu yana, Rusya'dan gelen doğalgazın kesilmesi ve nükleer reaktörlerin bir kısmının bakımda olması nedeniyle enerji krizi yaşıyor.
Ülke basını ve yetkililerin önemli gündemleri arasında enerji tasarrufuna ilişkin gündem üst sıralarda yer almaya başladı.
Ayrıca kışın çetin geçmesi durumunda Fransa'daki hanelerde de iş yerlerinde olduğu gibi günlük elektrik kesintilerine gidilmesi senaryolar arasında.