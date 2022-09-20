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Erzurum’da Atatürk Üniversitesi'nin yemekhanesinde yangın çıktı
Erzurum’da Atatürk Üniversitesi'nin yemekhanesinde yangın çıktı
Erzurum Atatürk Üniversitesi Öğrenci yemekhanesinde çıkan müdahale ediliyor. 20.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-20T14:30+0300
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türkiye
türkiye
erzurum
yangın
yemekhane
atatürk üniversitesi
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Atatürk Üniversitesi'nin yemekhanesinde öğle saatlerinde çıkan yangına müdahale sürüyor.Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına müdahale için çok sayıda itfaiye aracı olay yerine sevk edildi.Doğalgaz ve elektriğin kesildiği yemekhanede çok sayıda itfaiye ekibinin yangını söndürmek için çalışmaları devam ediyor. Büyük panik oluşturan yangın dolayısıyla patlama riskine karşılık kampüs içerisindeki trafik akımı ise kesildi. Patlama riski dolayısıyla yangın yerinde büyük güvenlik önlemleri alındı.Yemekhanede çıkan yangının dumanları ise şehir merkezini sardı.
https://sputniknews.com.tr/20220920/boluda-orman-yangini-cikartmaya-calistigi-iddia-edilen-2-kisi-yakalandi-1061401519.html
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türkiye, erzurum, yangın, yemekhane, atatürk üniversitesi
türkiye, erzurum, yangın, yemekhane, atatürk üniversitesi

Erzurum’da Atatürk Üniversitesi'nin yemekhanesinde yangın çıktı

14:30 20.09.2022
© İHA / ÇAĞRI KORKMAZ - M. ERTUĞRUL POLATErzurum’da Atatürk Üniversitesi'nde yangın çıktı
Erzurum’da Atatürk Üniversitesi'nde yangın çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2022
© İHA / ÇAĞRI KORKMAZ - M. ERTUĞRUL POLAT
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Erzurum Atatürk Üniversitesi Öğrenci yemekhanesinde çıkan müdahale ediliyor.
Atatürk Üniversitesi'nin yemekhanesinde öğle saatlerinde çıkan yangına müdahale sürüyor.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına müdahale için çok sayıda itfaiye aracı olay yerine sevk edildi.
Doğalgaz ve elektriğin kesildiği yemekhanede çok sayıda itfaiye ekibinin yangını söndürmek için çalışmaları devam ediyor. Büyük panik oluşturan yangın dolayısıyla patlama riskine karşılık kampüs içerisindeki trafik akımı ise kesildi. Patlama riski dolayısıyla yangın yerinde büyük güvenlik önlemleri alındı.
Yemekhanede çıkan yangının dumanları ise şehir merkezini sardı.
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