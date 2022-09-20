https://sputniknews.com.tr/20220920/erzurumda-ataturk-universitesinin-yemekhanesinde-yangin-cikti-1061421125.html

Erzurum’da Atatürk Üniversitesi'nin yemekhanesinde yangın çıktı

Erzurum’da Atatürk Üniversitesi'nin yemekhanesinde yangın çıktı

Erzurum Atatürk Üniversitesi Öğrenci yemekhanesinde çıkan müdahale ediliyor. 20.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-20T14:30+0300

2022-09-20T14:30+0300

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türkiye

türkiye

erzurum

yangın

yemekhane

atatürk üniversitesi

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Atatürk Üniversitesi'nin yemekhanesinde öğle saatlerinde çıkan yangına müdahale sürüyor.Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına müdahale için çok sayıda itfaiye aracı olay yerine sevk edildi.Doğalgaz ve elektriğin kesildiği yemekhanede çok sayıda itfaiye ekibinin yangını söndürmek için çalışmaları devam ediyor. Büyük panik oluşturan yangın dolayısıyla patlama riskine karşılık kampüs içerisindeki trafik akımı ise kesildi. Patlama riski dolayısıyla yangın yerinde büyük güvenlik önlemleri alındı.Yemekhanede çıkan yangının dumanları ise şehir merkezini sardı.

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