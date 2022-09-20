https://sputniknews.com.tr/20220920/erzurumda-ataturk-universitesinin-yemekhanesinde-yangin-cikti-1061421125.html
Erzurum’da Atatürk Üniversitesi'nin yemekhanesinde yangın çıktı
Erzurum’da Atatürk Üniversitesi'nin yemekhanesinde yangın çıktı
Erzurum Atatürk Üniversitesi Öğrenci yemekhanesinde çıkan müdahale ediliyor. 20.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-20T14:30+0300
2022-09-20T14:30+0300
2022-09-20T14:30+0300
türkiye
türkiye
erzurum
yangın
yemekhane
atatürk üniversitesi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/14/1061420930_0:7:1600:907_1920x0_80_0_0_2b0f47959f1d4342d45bf4c8a8ffa54c.jpg
Atatürk Üniversitesi'nin yemekhanesinde öğle saatlerinde çıkan yangına müdahale sürüyor.Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına müdahale için çok sayıda itfaiye aracı olay yerine sevk edildi.Doğalgaz ve elektriğin kesildiği yemekhanede çok sayıda itfaiye ekibinin yangını söndürmek için çalışmaları devam ediyor. Büyük panik oluşturan yangın dolayısıyla patlama riskine karşılık kampüs içerisindeki trafik akımı ise kesildi. Patlama riski dolayısıyla yangın yerinde büyük güvenlik önlemleri alındı.Yemekhanede çıkan yangının dumanları ise şehir merkezini sardı.
https://sputniknews.com.tr/20220920/boluda-orman-yangini-cikartmaya-calistigi-iddia-edilen-2-kisi-yakalandi-1061401519.html
türkiye
erzurum
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/14/1061420930_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_ba866127f75dfb085927165ee7ee39ca.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, erzurum, yangın, yemekhane, atatürk üniversitesi
türkiye, erzurum, yangın, yemekhane, atatürk üniversitesi
Erzurum’da Atatürk Üniversitesi'nin yemekhanesinde yangın çıktı
Abone ol
Erzurum Atatürk Üniversitesi Öğrenci yemekhanesinde çıkan müdahale ediliyor.
Atatürk Üniversitesi'nin yemekhanesinde öğle saatlerinde çıkan yangına müdahale sürüyor.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına müdahale için çok sayıda itfaiye aracı olay yerine sevk edildi.
Doğalgaz ve elektriğin kesildiği yemekhanede çok sayıda itfaiye ekibinin yangını söndürmek için çalışmaları devam ediyor. Büyük panik oluşturan yangın dolayısıyla patlama riskine karşılık kampüs içerisindeki trafik akımı ise kesildi. Patlama riski dolayısıyla yangın yerinde büyük güvenlik önlemleri alındı.
Yemekhanede çıkan yangının dumanları ise şehir merkezini sardı.