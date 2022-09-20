https://sputniknews.com.tr/20220920/boluda-orman-yangini-cikartmaya-calistigi-iddia-edilen-2-kisi-yakalandi-1061401519.html

Bolu'da orman yangını çıkartmaya çalıştığı iddia edilen 2 kişi yakalandı

Bolu'da orman yangını çıkartmaya çalıştığı iddia edilen 2 kişi yakalandı

Bolu'da orman yangını çıkartmaya çalıştıkları öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı. 20.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-20T02:18+0300

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türkiye

bolu

gerede

orman

orman yangını

gözaltı

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İddiaya göre, Anadolu Otoyolu Gerede-Cankurtaran mevkisindeki bazı kişilerin ateş yaktıktan sonra bir araca binerek uzaklaştığını gören sürücüler durumu güvenlik güçlerine bildirdi.Polis ve jandarma ekipleri, takibe aldıkları şüpheli aracı yol üzerinde durdurdu. Araçtaki 2 kişi ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.Ayrıca Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince müdahale edilen küçük çaplı yangın, ağaçlara sirayet etmeden söndürüldü.

https://sputniknews.com.tr/20220913/marmariste-ormani-yakan-sanik-icin-20-yila-kadar-hapis-cezasi-istendi-1061148383.html

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bolu

gerede

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bolu, gerede, orman, orman yangını, gözaltı