https://sputniknews.com.tr/20220920/boluda-orman-yangini-cikartmaya-calistigi-iddia-edilen-2-kisi-yakalandi-1061401519.html
Bolu'da orman yangını çıkartmaya çalıştığı iddia edilen 2 kişi yakalandı
Bolu'da orman yangını çıkartmaya çalıştığı iddia edilen 2 kişi yakalandı
Bolu'da orman yangını çıkartmaya çalıştıkları öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı. 20.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-20T02:18+0300
2022-09-20T02:18+0300
2022-09-20T02:18+0300
türkiye
bolu
gerede
orman
orman yangını
gözaltı
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İddiaya göre, Anadolu Otoyolu Gerede-Cankurtaran mevkisindeki bazı kişilerin ateş yaktıktan sonra bir araca binerek uzaklaştığını gören sürücüler durumu güvenlik güçlerine bildirdi.Polis ve jandarma ekipleri, takibe aldıkları şüpheli aracı yol üzerinde durdurdu. Araçtaki 2 kişi ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.Ayrıca Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince müdahale edilen küçük çaplı yangın, ağaçlara sirayet etmeden söndürüldü.
https://sputniknews.com.tr/20220913/marmariste-ormani-yakan-sanik-icin-20-yila-kadar-hapis-cezasi-istendi-1061148383.html
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bolu, gerede, orman, orman yangını, gözaltı
bolu, gerede, orman, orman yangını, gözaltı
Bolu'da orman yangını çıkartmaya çalıştığı iddia edilen 2 kişi yakalandı
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Bolu'da orman yangını çıkartmaya çalıştıkları öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.
İddiaya göre, Anadolu Otoyolu Gerede-Cankurtaran mevkisindeki bazı kişilerin ateş yaktıktan sonra bir araca binerek uzaklaştığını gören sürücüler durumu güvenlik güçlerine bildirdi.
Polis ve jandarma ekipleri, takibe aldıkları şüpheli aracı yol üzerinde durdurdu. Araçtaki 2 kişi ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
Ayrıca Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince müdahale edilen küçük çaplı yangın, ağaçlara sirayet etmeden söndürüldü.