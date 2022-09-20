https://sputniknews.com.tr/20220920/bddkdan-derecelendirme-kuruluslarina-illiskin-yonetmelikte-degisiklik-1061399227.html

BDDK'dan derecelendirme kuruluşlarına illişkin yönetmelikte değişiklik

BDDK'dan derecelendirme kuruluşlarına illişkin yönetmelikte değişiklik

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), derecelendirme kuruluşlarının yetkilendirilmesine ve faaliyetlerine ilişkin esaslar hakkında yönetmelikte... 20.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-20T01:34+0300

2022-09-20T01:34+0300

2022-09-20T01:34+0300

ekonomi

bddk

bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk)

karar

kredi derecelendirme kuruluşu

yönetmelik

resmi gazete

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BDDK tarafından Derecelendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik'te yapılan değişiklik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.Yönetmelikte yapılan değişiklikte şu ifadeler yer aldı:“Yetkili derecelendirme kuruluşunun banka dışı ortakları, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, yöneticileri, derecelendirme komitesi üyeleri ve derecelendirme uzmanları, başka bir derecelendirme kuruluşunda ya da bağımsız denetim veya değerleme hizmeti veren kuruluşlarda yönetim kurulu başkanı ya da üyesi, yönetici veya ortak olamazlar. Bağımsız denetçi veya derecelendirme uzmanı ya da değerleme uzmanı olarak çalışamazlar.”

https://sputniknews.com.tr/20220902/bddk-2-sirketin-faaliyet-iznini-iptal-etti-1060705072.html

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bddk, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk), karar, kredi derecelendirme kuruluşu, yönetmelik, resmi gazete