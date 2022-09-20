https://sputniknews.com.tr/20220920/bddkdan-derecelendirme-kuruluslarina-illiskin-yonetmelikte-degisiklik-1061399227.html
BDDK'dan derecelendirme kuruluşlarına illişkin yönetmelikte değişiklik
BDDK'dan derecelendirme kuruluşlarına illişkin yönetmelikte değişiklik
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), derecelendirme kuruluşlarının yetkilendirilmesine ve faaliyetlerine ilişkin esaslar hakkında yönetmelikte... 20.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-20T01:34+0300
2022-09-20T01:34+0300
2022-09-20T01:34+0300
ekonomi
bddk
bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk)
karar
kredi derecelendirme kuruluşu
yönetmelik
resmi gazete
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BDDK tarafından Derecelendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik'te yapılan değişiklik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.Yönetmelikte yapılan değişiklikte şu ifadeler yer aldı:“Yetkili derecelendirme kuruluşunun banka dışı ortakları, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, yöneticileri, derecelendirme komitesi üyeleri ve derecelendirme uzmanları, başka bir derecelendirme kuruluşunda ya da bağımsız denetim veya değerleme hizmeti veren kuruluşlarda yönetim kurulu başkanı ya da üyesi, yönetici veya ortak olamazlar. Bağımsız denetçi veya derecelendirme uzmanı ya da değerleme uzmanı olarak çalışamazlar.”
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bddk, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk), karar, kredi derecelendirme kuruluşu, yönetmelik, resmi gazete
bddk, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk), karar, kredi derecelendirme kuruluşu, yönetmelik, resmi gazete
BDDK'dan derecelendirme kuruluşlarına illişkin yönetmelikte değişiklik
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), derecelendirme kuruluşlarının yetkilendirilmesine ve faaliyetlerine ilişkin esaslar hakkında yönetmelikte değişikliğe gitti.
BDDK tarafından Derecelendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik'te yapılan değişiklik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yönetmelikte yapılan değişiklikte şu ifadeler yer aldı:
“Yetkili derecelendirme kuruluşunun banka dışı ortakları, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, yöneticileri, derecelendirme komitesi üyeleri ve derecelendirme uzmanları, başka bir derecelendirme kuruluşunda ya da bağımsız denetim veya değerleme hizmeti veren kuruluşlarda yönetim kurulu başkanı ya da üyesi, yönetici veya ortak olamazlar. Bağımsız denetçi veya derecelendirme uzmanı ya da değerleme uzmanı olarak çalışamazlar.”