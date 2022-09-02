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https://sputniknews.com.tr/20220902/bddk-2-sirketin-faaliyet-iznini-iptal-etti-1060705072.html
BDDK, 2 şirketin faaliyet iznini iptal etti
BDDK, 2 şirketin faaliyet iznini iptal etti
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Doğa Faktoring ile Kredi Finans Faktoring Hizmetleri’n faaliyet iznini iptal etti. 02.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-02T02:30+0300
2022-09-02T02:40+0300
ekonomi
bddk
bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk)
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Doğa Faktoring AŞ’nin faaliyet iznini ödenmiş sermayesini artıramadığı için, Kredi Finans Faktoring Hizmetleri AŞ’nin ise kendi talebi doğrultusunda faaliyet iznini iptal etti.Dünya'nın haberine göre konuya ilişkin kurul kararları bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.Buna göre kurul tarafından, 30.06.2022 tarihine kadar ödenmiş sermayesini 50 milyon TL’ye artıramayan Doğa Faktoring’in faaliyet izninin 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nun geçici 6. maddesinin (3) numaralı fıkrası uyarınca iptal edilmesine;Kredi Finans Faktoring Hizmetleri AŞ’nin faaliyet izninin ise şirketin talebi doğrultusunda 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nun 50. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (e) bendi uyarınca iptal edilmesine karar verildi.
https://sputniknews.com.tr/20220830/bankacilik-sektorunun-net-kri-7-ayda-bes-kattan-fazla-artti-1060552308.html
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bddk, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk), iptal
bddk, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk), iptal

BDDK, 2 şirketin faaliyet iznini iptal etti

02:30 02.09.2022 (güncellendi: 02:40 02.09.2022)
© AABankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, BDDK
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, BDDK - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2022
© AA
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Doğa Faktoring ile Kredi Finans Faktoring Hizmetleri’n faaliyet iznini iptal etti.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Doğa Faktoring AŞ’nin faaliyet iznini ödenmiş sermayesini artıramadığı için, Kredi Finans Faktoring Hizmetleri AŞ’nin ise kendi talebi doğrultusunda faaliyet iznini iptal etti.
Dünya'nın haberine göre konuya ilişkin kurul kararları bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.
Buna göre kurul tarafından, 30.06.2022 tarihine kadar ödenmiş sermayesini 50 milyon TL’ye artıramayan Doğa Faktoring’in faaliyet izninin 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nun geçici 6. maddesinin (3) numaralı fıkrası uyarınca iptal edilmesine;
Kredi Finans Faktoring Hizmetleri AŞ’nin faaliyet izninin ise şirketin talebi doğrultusunda 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nun 50. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (e) bendi uyarınca iptal edilmesine karar verildi.
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