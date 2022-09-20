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https://sputniknews.com.tr/20220920/angelina-jolie-sel-felaketinin-yasandigi-pakistanda-1061426090.html
Angelina Jolie, sel felaketinin yaşandığı Pakistan'da
Angelina Jolie, sel felaketinin yaşandığı Pakistan'da
Hollywood yıldızı Angelina Jolie, sel felaketinde 1500 kişinin yaşamını yitirdiği Pakistan'ı ziyaret etti. 20.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-20T16:35+0300
2022-09-20T16:41+0300
yaşam
angelina jolie
pakistan
sel felaketi
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Dünyaca ünlü aktör Angelina Jolie, muson yağmurlarının etkili olduğu ve 1500 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'a ziyarette bulundu.Pakistan'da rekor seviyedeki muson yağmurlarının neden olduğu sel felaketinde ülkenin üçte biri sular altında kalmıştı. Selin neden olduğu zararın yaklaşık 33 milyon insanın hayatını etkilediği belirtiliyor.Uluslararası Kurtarma Komitesi'nden (IRC) yapılan açıklamada, Jolie'nin ziyaretini Pakistan'da yaşanan felakete tanıklık etmek, dünyaya duyurmak ve ihtiyaçları öğrenmek amacıyla düzenlediği kaydedildi.Jolie, ziyaretinde temmuz ayından bu yana temiz su yokluğundan kaynaklanan hastalıklar nedeniyle yaklaşık 300 kişinin öldüğü Dadu kentine uğradı.Pakistan hükümeti, Jolie'nin ziyaretine ilişkin henüz açıklama yapmadı.Öte yandan Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), felaketin 3.4 milyon çocuğu acil desteğe muhtaç bıraktığını duyurdu.Ülkede sel nedeniyle dang humması ve sıtma vakaları da artış gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20220916/uluslararasi-goc-orgutu-pakistanda-sel-nedeniyle-10-milyon-kisi-yerinden-oldu-1061285721.html
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angelina jolie, pakistan, sel felaketi
angelina jolie, pakistan, sel felaketi

Angelina Jolie, sel felaketinin yaşandığı Pakistan'da

16:35 20.09.2022 (güncellendi: 16:41 20.09.2022)
© AFP 2022 / SAUL LOEBAngelina Jolie
Angelina Jolie - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2022
© AFP 2022 / SAUL LOEB
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Hollywood yıldızı Angelina Jolie, sel felaketinde 1500 kişinin yaşamını yitirdiği Pakistan'ı ziyaret etti.
Dünyaca ünlü aktör Angelina Jolie, muson yağmurlarının etkili olduğu ve 1500 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'a ziyarette bulundu.
Pakistan'da rekor seviyedeki muson yağmurlarının neden olduğu sel felaketinde ülkenin üçte biri sular altında kalmıştı. Selin neden olduğu zararın yaklaşık 33 milyon insanın hayatını etkilediği belirtiliyor.
Uluslararası Kurtarma Komitesi'nden (IRC) yapılan açıklamada, Jolie'nin ziyaretini Pakistan'da yaşanan felakete tanıklık etmek, dünyaya duyurmak ve ihtiyaçları öğrenmek amacıyla düzenlediği kaydedildi.
Jolie, ziyaretinde temmuz ayından bu yana temiz su yokluğundan kaynaklanan hastalıklar nedeniyle yaklaşık 300 kişinin öldüğü Dadu kentine uğradı.
Pakistan hükümeti, Jolie'nin ziyaretine ilişkin henüz açıklama yapmadı.
Öte yandan Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), felaketin 3.4 milyon çocuğu acil desteğe muhtaç bıraktığını duyurdu.
Ülkede sel nedeniyle dang humması ve sıtma vakaları da artış gösteriyor.
Pakistan, sel - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2022
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