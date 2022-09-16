https://sputniknews.com.tr/20220916/uluslararasi-goc-orgutu-pakistanda-sel-nedeniyle-10-milyon-kisi-yerinden-oldu-1061285721.html

Uluslararası Göç Örgütü: Pakistan'da sel nedeniyle 10 milyon kişi yerinden oldu

Uluslararası Göç Örgütü: Pakistan'da sel nedeniyle 10 milyon kişi yerinden oldu

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Pakistan'da sel felaketi nedeniyle 10 milyona yakın kişinin yerinden olduğunu açıkladı. 16.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-16T19:49+0300

2022-09-16T19:49+0300

2022-09-16T19:49+0300

dünya

pakistan

sel

göç

uluslararası göç örgütü (iom)

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Pakistan'da, şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketinin ardından 10 milyona yakın kişi yerinden oldu.IOM'dan yapılan yazılı açıklamada, Örgütün Pakistan ofisinin, sel nedeniyle evlerini terk eden sivillere barınak sağlamak için yerel ortaklarıyla çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.Sindh eyaletine bağlı Thul Tehsil kentinde IOM'un, yerel ortaklarından Teknik İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (ACTED) ile "sel mağduru ailelere 25 bin barınak malzemesi dağıttığı ve ihtiyacın olduğu diğer bölgelere yardım ulaştırılması için IOM'un yetkililerle yakın temas halinde olduğu" kaydedildi.Şimdiye kadar sel nedeniyle ülke genelinde 10 milyona yakın kişinin yerinden olduğu belirtilerek, "IOM, çok sayıda kişinin ihtiyaç duyduğu yardımı temin edememe ihtimalinden endişe duymakta ve uluslararası ortaklarına destekleri artırma çağrısında bulunmaktadır" ifadesi kullanıldı.Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana muson yağmurlarının yol açtığı sellerde 1500'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti.

https://sputniknews.com.tr/20220911/pakistandaki-sel-felaketinde-can-kaybi-1400e-yukseldi-1061071662.html

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pakistan, sel, göç, uluslararası göç örgütü (iom)