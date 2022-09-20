https://sputniknews.com.tr/20220920/aksenerden-sosyal-konut-aciklamasi-duzeltmedikleri-takdirde-biz-gelecegiz-o-projeyi-yapacagiz-1061438367.html

Akşener'den 'sosyal konut' açıklaması: Düzeltmedikleri takdirde, biz geleceğiz o projeyi yapacağız

Akşener'den 'sosyal konut' açıklaması: Düzeltmedikleri takdirde, biz geleceğiz o projeyi yapacağız

İYİ Parti lideri Akşener, hükümetin açıkladığı Sosyal Konut Projesi'yle ilgili, " Vatandaş neyi aldığını, ne kadar ödeyeceğini bilmek zorundadır. Projeye... 20.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-20T20:53+0300

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türkiye

meral akşener

iyi parti

sosyal konut

pkk

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'nın Pursaklar ve Keçiören ilçelerinde esnafı ziyaret etti.Akşener, Keçiören ziyareti sırasında kalabalığa hitaben yaptığı konuşmada, Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı sistemini eleştirerek, "75 milyar lira ödendi sahiplerine. 75 milyar lira cebinizden çıktı. 75 milyar lira nasıl gitti? Çünkü Türkiye'nin her türlü borcunu altın, dolar ve euro ile yaptılar. Ekonomiyi doğru dürüst yönetemediler" diye konuştu.Esnaf ziyaretlerini sürdürdüklerini ifade eden Akşener, "Şimdi 'FETÖ'cü' dediler olmadı, 'PKK'lı' dediler olmadı, 'Faili meçhulcü' dediler olmadı. Denilmedik bir şey kalmadı. Ama biz o dükkanları gezmeye devam ediyoruz. O dükkanların içinde bugüne kadar bir partiyi yermedim, partimi övmedim, propaganda yapmadım. Sadece dertlerinizi öğrendik. Bizim siyasi anlayışımız budur" ifadelerini kullandı.'Ne kadar ödeyeceğiniz belli değil'Hükümetin açıkladığı Sosyal Konut Projesi'ne de değinen Akşener, şunları kaydetti:Esnaf ziyaretleri sırasında zaman zaman alışveriş yapan Akşener, balıkçıda gazetecilere balık ikram etti.Akşener, sabah saatlerinde Pursaklar'da kanaat önderleri ve iş insanlarıyla da bir araya geldi.

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meral akşener, iyi parti, sosyal konut, pkk