https://sputniknews.com.tr/20220920/abde-ekmege-rekor-seviyede-zam-1061409081.html
AB'de ekmeğe rekor seviyede zam
AB'de ekmeğe rekor seviyede zam
Rusya'ya dönük ağır yaptırımlar sonrası başlayan enerji krizi, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde ekmeğe ortalama yüzde 18 zam yapılmasına neden oldu. 20.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-20T09:30+0300
2022-09-20T09:30+0300
2022-09-20T09:37+0300
avrupa'da enerji krizi
avrupa
avrupa birliği istatistik ofisi (eurostat)
ekmek
zam
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AB ülkelerinde enerji krizi ve tahıl tedarikinde yaşanan aksamaların etkileri devam ederken ekmeğe ortalama yüzde 18 zam geldi.Avrupa İstatistik Ofisi'nden (Eurostat) yapılan açıklamada, geçen ay ekmeğin fiyatının 2021'in aynı döneminden bu yana ortalama yüzde 18 arttığı, bir önceki yıl artışın yüzde 3 olarak kaydedildiği belirtildi.Ekmek fiyatlarındaki artışın başlıca sebebinin Ukrayna krizi nedeniyle küresel tahıl tedarikinde yaşanan aksaklıklar olduğu belirtilen açıklamada, Rusya ve Ukrayna'nın tahıl tedarikinde önde gelen ülkeler olduklarına işaret edildi.Bununla birlikte AB ülkelerinde enflasyon henüz çift haneli rakama ulaşmadı, ekmekte görüşen bir fiyat artışının yaklaşık yüzde 8 olan tüketici fiyat endeksinden kayda değer seviyede yüksek.AB ülkelerinde ekmek fiyatları farklı oranlarda artarken rakamlar Fransa'da yüzde 8, Hollanda'da yüzde 10, Macaristan'da yüzde 66, Litvanya'da yüzde 33, Estonya ve Slovakya'da yüzde 32, Almanya'da ise yüzde 17.5 oldu.
https://sputniknews.com.tr/20220918/cipras-ne-abd-ne-de-rusya-ukrayna-krizinin-asil-kaybedeni-avrupa-1061349429.html
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avrupa, avrupa birliği istatistik ofisi (eurostat), ekmek, zam
avrupa, avrupa birliği istatistik ofisi (eurostat), ekmek, zam
AB'de ekmeğe rekor seviyede zam
09:30 20.09.2022 (güncellendi: 09:37 20.09.2022) Abone ol
Rusya'ya dönük ağır yaptırımlar sonrası başlayan enerji krizi, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde ekmeğe ortalama yüzde 18 zam yapılmasına neden oldu.
AB ülkelerinde enerji krizi ve tahıl tedarikinde yaşanan aksamaların etkileri devam ederken ekmeğe ortalama yüzde 18 zam geldi.
Avrupa İstatistik Ofisi'nden (Eurostat) yapılan açıklamada, geçen ay ekmeğin fiyatının 2021'in aynı döneminden bu yana ortalama yüzde 18 arttığı, bir önceki yıl artışın yüzde 3 olarak kaydedildiği belirtildi.
Ekmek fiyatlarındaki artışın başlıca sebebinin Ukrayna krizi nedeniyle küresel tahıl tedarikinde yaşanan aksaklıklar olduğu belirtilen açıklamada, Rusya ve Ukrayna'nın tahıl tedarikinde önde gelen ülkeler olduklarına işaret edildi.
Bununla birlikte AB ülkelerinde enflasyon henüz çift haneli rakama ulaşmadı, ekmekte görüşen bir fiyat artışının yaklaşık yüzde 8 olan tüketici fiyat endeksinden kayda değer seviyede yüksek.
AB ülkelerinde ekmek fiyatları farklı oranlarda artarken rakamlar Fransa'da yüzde 8, Hollanda'da yüzde 10, Macaristan'da yüzde 66, Litvanya'da yüzde 33, Estonya ve Slovakya'da yüzde 32, Almanya'da ise yüzde 17.5 oldu.